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Менеджмент

Менеджмент. Проблема: низкая производительность интеллектуального труда

В чём заключается проблема «низкая производительность интеллектуального труда»? По сути, именно с правильного диагностирования проблемы, начинается путь по успешному её решению.
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Менеджмент. Проблема: низкая производительность интеллектуального труда

Замахнулся на дуб, а срубил соломинку

В статье «Причина «несбытия мечт» я вышел на такую проблему как «низкая производительность труда». Обосновал, что она является одной из основных истинных причин «несбытия мечт».

Сказал, что низкая производительность труда приводит к тому, что в действительности не выполняются конкретные задуманные задачи в рамках реализации стратегического плана. А раз не выполняются конкретные задуманные задачи в рамках реализации стратегического плана, то нарушаются сроки выполнения запланированных стратегических задач. Если сроки стратегических задач нарушаются, то получаются скудные результаты в установленный период времени, скудные результаты не позволяют достичь стратегических целей. А если стратегические цели не достигаются, НЕ происходит фактического перехода из одного действительного НЕ желательного состояния и/или положения в другое действительное, но уже ЖЕЛАЕМОЕ, состояние и/или положение в заданные сроки. То есть случается «несбытие мечт».

При этом я не указал, о каком труде идёт речь? О физическом или интеллектуальном (умственном)[1]? Или об обоих?

Сейчас уточняю.

В настоящем блоге я говорю об интеллектуальном труде, поэтому здесь речь идёт о низкой производительности, именно, интеллектуального труда.

Низкая производительность физического труда в настоящем блоге не рассматривается. Она, на мой взгляд, и так весьма хорошо изучена. Хотя, по моему мнению, и физический труд можно рассмотреть через призму задач. Но в любом случае, это за рамками настоящего блога.

Почему здесь внимание акцентировано на интеллектуальном труде?

Потому что в середине 20-го века вопрос производительности из-за роста сложности и разнообразия начал перетекать из области физического труда в область интеллектуального (умственного) труда. Начала наступать эра интеллектуального труда. Прогресс к этому привел. Стало меняться соотношение физического и интеллектуального труда. Доля интеллектуального труда стала расти. А, соответственно, и начало расти его значение[2].

В результате теперь «сбытие мечт»[3] стало зависеть НЕ от производительности физического труда, а в основном от производительности интеллектуального труда. От того, насколько производительно работники интеллектуального труда выполняют интеллектуальные задачи.

Теперь возникает вопрос: в чём заключается проблема «низкая производительность интеллектуального труда» (далее – Низкая ПИТ)?

Без ответа на него бессмысленно двигаться дальше. По сути, именно с правильного диагностирования проблемы, начинается путь по успешному её решению. Ведь именно о повышении ПИТ настоящий блог, что обозначено даже в его названии. В свою очередь, повышение ПИТ — это устранение именно проблемы низкой производительности интеллектуального труда. Для чего требуется сначала разобраться, что она из себя представляет и в чём заключается?

Вот об этом и пойдёт речь в настоящей статье.

Проблема «Низкая ПИТ» — это, когда делается мало задач в интеллектуальной сфере в заданные сроки имеющимися ресурсами.

Когда делается мало задач, то получаются скудные результаты. Чем меньше мы делаем задач, тем медленнее мы продвигаемся к цели. Если мы вообще ничего не делаем, значит, мы стоим на месте. Если мы стоим на месте, а все движутся вперёд, значит, мы движемся назад — отстаём.

Таким образом, «Низкая ПИТ» — это всегда отставание, запаздывание. Особенно если она ниже, чем у соперников.

Мало задач в интеллектуальной сфере в заданные сроки имеющимися ресурсами — это, в итоге, всегда маленькое количество работы. Работа — это фактическое осуществление различных движений и усилий[4] по исполнению действий, необходимых для выполнения задач.

Ведь, задачи, как мы установили ранее, выполняются путём их декомпозиции на действия и последующего исполнения этих действий — одно за другим[5].

То есть объём работы диктуется количеством действий, которые надо исполнить, а количество действий — количеством задач, которые надо выполнить. Таким образом, сделано маленькое количество работы в интеллектуальной сфере — это значит выполнено мало интеллектуальных задач. Логическая причинно-следственная связь железная.

Отсюда, проблема «Низкая ПИТ» — это, когда выполняется мало интеллектуальных задач.

Рассмотрим пример

Допустим нам необходимо за месяц выполнить двадцать интеллектуальных задач, чтобы в конце месяца получить какое-то действительное желаемое состояние какого-то объекта. Мы каждую задачу декомпозировали на действия и получили, что в рамках выполнения одной задачи нам в среднем необходимо исполнить десять действий. Выходит, что для выполнения двадцати задач нам надо исполнить 200 действий (20 х 10=200). Это исходный объём работы.

У нас есть в наличии человеческие ресурсы (2 сотрудника) и все другие необходимые ресурсы (деньги, ТМЦ и т. д.)

По факту за прошедший месяц наши 2 сотрудника отработали 120 действий вместо 200, затратив на них определённую энергию, усилия и ресурсы. Из этих 120 действий 80 действий привели к полному выполнению восьми задач. А остальные 40 действий составили частичное выполнение оставшихся двенадцати задач в той или иной степени, но не полностью. То есть оказалось, что фактически было выполнено 8 задач из 20, а 12 остались не доделанными.

Пример показывает, что мало работы (сделано 120 действий из 200) — это мало выполненных задач (8 из 20).

Проблема «Низкая ПИТ» имеет негативный (отрицательный) характер. То есть противоположный ожидаемому. Мы ожидали выполнения 20 задач, а получили 8 выполненных и 12 не выполненных задач. Величина со знаком минус – отрицательная.

В результате имеем «несбытие мечт», так как из-за низкой ПИТ мы не перевели объект из действительного нежелательного состояния в другое — действительное, но уже желаемое состояние. Для этого НЕ выполнили критически необходимое количество задач.

А мы не хотим «несбытия мечт». Ведь это приведёт к гибели нашей организации, к проигрышу в конкурентной борьбе, к задавливанию нас обстоятельствами внешней среды.

Поэтому «Низкая ПИТ» вызывает у нас недовольство (дискомфорт).

Проблема «Низкая ПИТ» — это самовоспроизводящаяся проблема – СВП. То есть она в той или иной степени автоматически, сама по себе появится вновь (самовоспроизведётся, автогенерируется)[6].

Проблема «Низкая ПИТ» — это СВП, потому что:

  • в ней наличествует множественность объектов, которых она затрагивает. «Интеллектуальных задач» может быть много. Они могут появляться одна за другой. Параллельно и одновременно может выполняться несколько «интеллектуальных задач»;

  • она требует не только создания (правки) какого-то объекта, но и настройки его на необходимый режим (уровень) работы. В нашем случае объект — это система. Надо так настроить её работу, чтобы все интеллектуальные задачи выполнялись своевременно, ритмично и воспроизводимо;

  • она порождает нежелательность состояния объекта. То есть, у нашей системы нет каких-то критически нужных для «высокой ПИТ» качественных свойств, характеризующих её состояние. Отсутствие их приводит систему к «Низкой ПИТ»;

  • она относится к недостаткам по количеству и характеризуется следующим количественным состоянием: воспроизводимо/не воспроизводимо в пределах поля допуска и естественных границ. Сие означает, что проблема будет считаться преодолённой, если все интеллектуальные задачи в организации начнут выполняться воспроизводимо. Что должно подтверждаться соответствующей статистикой;

  • при ней отсутствует понимание, на что воздействовать, на какой известный конкретный элемент системы, чтобы её преодолеть. То есть мы не можем сказать, что проблема «Низкая ПИТ» возникла, потому что сломалась вот эта конкретная часть в организации или потому что отсутствует такая-то нужная часть организации. По аналогии, когда машина заглохла, мы не можем сказать, почему она заглохла, какая конкретная деталь сломалась в машине, что привело к тому, что машина заглохла. Без дополнительного анализа и поиска мы не можем определить, какой конкретно элемент системы (один или несколько), какой системы нужно поправить, чтобы «Низкая ПИТ» исчезла. Пока мы не знаем, на что воздействовать. Из-за этого нужно искать причины появления проблемы «Низкой ПИТ». Для чего надо её декомпозировать в виде Дерева текущей реальности (ДТР);

  • она не позволяет немедленно определить, каким должно быть воздействие на известный конкретный элемент системы, каких ресурсов оно от нас потребует и насколько трудоёмким будет. Так как мы не знаем, на что воздействовать, чтобы преодолеть проблему «Низкая ПИТ», то мы и не можем определить, какое нежелательное состояние этого неизвестного конкретного элемента системы нас не устраивает. Какое желательное состояние ему надо придать. А, следовательно, каким должно стать такое воздействие. В чём оно должно заключаться. Какие есть варианты. И что потребуется для каждого из них. Насколько сложными и трудоёмкими будут такие варианты воздействия;

  • она не указывает однозначно на задачу, выполнение которой приведёт к преодолению проблемы и к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно. Так как выбранный вариант воздействия на известный конкретный элемент системы (объект) – это задача. То, не зная вариантов воздействия, мы не можем выбрать один из них, а, следовательно, у нас нет однозначного указания на задачу. Мы пока не знаем, что нужно сделать, чтобы преодолеть проблему «Низкая ПИТ».

Отсюда, у нас есть лишь потребность в преодолении этой проблемы. И эта потребность является длящейся, а, соответственно, спросом, так как порождается самовоспроизводящейся проблемой. То есть у нас в организации имеется спрос на обеспечение наивысшей производительности выполнения интеллектуальных задач (интеллектуального труда) (кратко – Спрос на наивысшую ПИТ).

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

Обсудить эту и другие статьи блога вы можете в нашем Telegram-канале "Управление потоком задач".

[1] В настоящем блоге «умственный труд» и «интеллектуальный труд» — это тождественные понятия. Одно и то же.

[2] Об этом я пишу в статье «Доля интеллектуального труда растёт». Также об этом можно почитать в статье «Без теории нам смерть, смерть …» в разделе 9. «Диспут по менеджменту — по управлению потоком задач».

[3] Читай статью «Несбытие мечт».

[4] В разделе 2. «Главная сущность менеджмента — «ЗАДАЧА»» в статьях «Что такое задача?» и «Чем задача отличается от действия?» указывалось, что и задача, и действие требуют выполнения путём расхода энергии, усилий и ресурсов.

[5] Об этом мы говорили в статье «Чем задача отличается от действия?» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – «ЗАДАЧА»» 

[6] Читай об СВП в статье «Понятие «проблема»» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – «ЗАДАЧА»»

[7] Смотри статью «Чем порождается задача?» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – «ЗАДАЧА»»

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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