Gem clip. Как изобрели канцелярскую скрепку

Самая сладкое изобретение до появления Бориса Мальцева и Клерк.ру с его торговым знаком. :-)
Булавка как предшественник
До появления скрепки для бумаг в офисах использовались булавки.Они были основным инструментом для временного скрепления документов, однако у них и один не слишком очевидный на первый взгляд недостаток. Они ржавели и протыкали бумагу, оставляя пятна и дырки на кипах документов.
В первой главе «Исследования о природе и причинах богатства народов» (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) Адам Смит (Adam Smith) описывает то, как производители булавок использовали разделение труда: один рабочий разматывал железный шнур с катушки, второй держал его прямо, третий резал его на части и т.д. Смит отмечает, что десять человек, каждому из которых был поручен определенный этап производства, могли сделать 48 000 булавок в день, тогда как одному рабочему удавалось изготовить от силы пару десятков. В конце XIX века этот процесс стал настолько эффективным, что коробку булавок весом в полфунта можно было купить всего за 40 центов. Другими словами, булавки были дешевыми, легкими в применении и доступными в огромных количествах.
Ключевую роль в замене булавок на скрепки сыграло появление дешевой промышленной стали (1855 год), так как та предложила хороший баланс между упругостью и гибкостью (она нашла применение в рельсах, трубах, электрических проводах и практически всей металлической инфраструктуре ХХ века).
С тех пор у производителей появилась проволока из гибкого металла, которая вдохнула жизнь в их эскизы: прочные и нержавеющие скобы, английские булавки, вешалки… и скрепки. К последней четверти XIX все формы стальной проволоки, которые могли оказаться полезными, уже были запатентованы.
Скрепка для прикрепления этикеток
Ещё в 1867 году американец Сэмюэль Б. Фэй запатентовал ранний вариант скрепки — правда, изначально задуманной для прикрепления этикеток и бирок к одежде, но всё-таки ныне считающейся первым прообразом современной канцелярской скрепки:
Также можно выделить патент Эрлмана Райта, оформленный в 1877 году. Всего же, как считается, до 1899 года было выдано около 50 патентов на различные конструкции скрепки, в той или иной мере отличавшиеся от современной модели. Изображения многих из них сохранились.
Как появилась канцелярская скрепка
История начинается в конце XIX века, когда в мире происходила революция в офисной работе. Потребность в быстром и простом способе скрепления документов привела к ряду изобретений. Первые патенты на механизмы для скрепления бумаг появились в 1860-х годах. Но многие из этих изобретений были сложными или неудобными в использовании.
Ключевым событием стало появление скрепки, которую мы знаем сегодня. Её запатентовал норвежец Йохан Ваалер в 1899 году. Валер жил и работал в Норвегии, и именно там родилась идея скрепки.
Патентное законодательство в Норвегии тогда ещё хромало, поэтому Волер обратился в Германию и США. Заявка на американский патент #675761 была оформлена, согласно базе данных, лишь 2 января 1901 года и одобрена в июне. В немецкое же бюро Волер обратился несколько раньше, 12 ноября 1899 года, однако патент был оформлен всё в том же июне 1901 года.
Скрепка Волера, как видно из иллюстрации к патенту, отличалась от всем знакомого классического варианта скрепки. И дело не столько в строго прямоугольной форме, сколько в отсутствии второй петли, почти по всему периметру дублирующей внешний контур. Именно благодаря ней современная скрепка не слетает с бумаги, не деформирует и не пробивает её. А волеровское изобретение было непрактичным. Если считать его прообразом современной скрепки, то с равным успехом можно сделать это и в отношении многих других вариантов, придуманных и описанных раньше.
Волер не знал и, возможно, не мог знать, что уже в течение некоторого времени британская компания Gem Manufacturing Ltd. ограниченным тиражом выпускала хорошо знакомую нам канцелярскую скрепку. В 1892 году изделие начали производить и в США, о чём свидетельствует реклама, появившаяся 30 лет спустя. Также обратите внимание на рекламы в газетах от 1893 и 1894 года, задолго до волеровского изобретения.
Уильям Миддлбрук и машина для производства скрепок
Наконец, в 1899 году американец Уильям Миддлбрук запатентовал машину для изготовления скрепок типа Gem, а в 1904 году компания Cushman & Denison зарегистрировала одноимённый товарный знак. Отметим, что и заявка Миддлбрука (27 апреля), и её оформление (7 ноября) состоялись раньше, чем Юхан Волер подал первую из двух своих заявок. Также нельзя не отметить, что дизайн скрепки Gem, судя по рисункам, за 100 с лишним лет никак не изменился:
Миддлбрук продал свой патент компании Cushman & Denison, и в 1904 году на рынок была выпущена скрепка под названием "Gem clip". Этот дизайн с двойной петлей стал стандартом, который известен и используется по сей день.
Важной особенностью дизайна "Gem clip", разработанного в Англии, стала её форма изогнутой металлической проволоки. Такая конструкция позволяет скрепке крепко удерживать несколько листов бумаги, при этом легко снимаясь и не повреждая документы.
Важно отметить, что "Gem clip" никогда не была запатентована как отдельное изобретение, что позволило другим компаниям также производить скрепки аналогичного дизайна.
Почему "Gem clip" победила
С 1901 по 1940 год была придумана масса модификаций канцелярских скрепок самых различных форм, однако ни одна из них не смогла успешно соперничать с продукцией британской компании. В Норвегии ее тоже предпочитали скрепкам Волера.
Основное преимущество "Gem clip" заключалось в её простоте и эффективности. Скрепка была легкой в использовании, не повреждала документы и могла применяться многократно. В отличие от изобретения Валера, "Gem clip" имела два полных витка проволоки, что позволяло ей лучше держаться на бумаге.
Важность патента Миддлбрука заключается в том, что он сделал возможным массовое производство этого простого, но полезного изобретения. Именно благодаря промышленной машине для производства скрепок, продукт стал доступным широким массам.
Влияние на мир
С появлением скрепки офисная работа изменилась. Бумаги можно было быстро организовать, не тратя времени на их прошивку или склейку. Это значительно ускорило работу с документами и сделало её более упорядоченной.
Интересно, что сама скрепка стала символом не только организованности, но и стойкости.
Скрепка Волера никогда серийно не производилась. В 1920-е годы в немецких архивах обнаружили его заявку на патент. Когда информация дошла до норвежцев, это стало началом рождения локального мифа об изобретателе скрепки. В период подъёма национального самосознания (после Второй мировой) эта история хорошо срифмовалась с известной сагой о ношении местными студентами скрепок на одежде. Информация о Волере как изобретателе канцелярской скрепки попала в местную энциклопедию и через неё разлетелась по свету.
Скрепка в России
Интересный факт, связанный со скрепкой в России, — на сайте Клерк.ру, крупного интернет-ресурса для бухгалтеров и юристов, зарегистрирована торговая марка с изображением скрепки. Это подчеркивает её символическое значение как инструмента, который помогает наводить порядок в документообороте и организовывать работу.
Заключение
Канцелярская скрепка — простое, но гениальное изобретение, которое изменило повседневную жизнь миллионов людей. Её минималистичный дизайн стал примером того, как маленькие изобретения могут внести огромный вклад в организацию и порядок. И хотя на первый взгляд она может показаться незначительной, её влияние на офисную работу сложно переоценить.
Канцелярская скрепка — это не просто инструмент, это символ простоты, порядка и эффективности, который живёт уже более века.
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