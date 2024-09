Gem clip. Как изобрели канцелярскую скрепку

До появления скрепки для бумаг в офисах использовались булавки.Они были основным инструментом для временного скрепления документов, однако у них и один не слишком очевидный на первый взгляд недостаток. Они ржавели и протыкали бумагу, оставляя пятна и дырки на кипах документов.

В первой главе «Исследования о природе и причинах богатства народов» (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) Адам Смит (Adam Smith) описывает то, как производители булавок использовали разделение труда: один рабочий разматывал железный шнур с катушки, второй держал его прямо, третий резал его на части и т.д. Смит отмечает, что десять человек, каждому из которых был поручен определенный этап производства, могли сделать 48 000 булавок в день, тогда как одному рабочему удавалось изготовить от силы пару десятков. В конце XIX века этот процесс стал настолько эффективным, что коробку булавок весом в полфунта можно было купить всего за 40 центов. Другими словами, булавки были дешевыми, легкими в применении и доступными в огромных количествах.