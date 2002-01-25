Gem clip. Как изобрели канцелярскую скрепку

История начинается в конце XIX века, когда в мире происходила революция в офисной работе. Потребность в быстром и простом способе скрепления документов привела к ряду изобретений. Первые патенты на механизмы для скрепления бумаг появились в 1860-х годах. Но многие из этих изобретений были сложными или неудобными в использовании.

Johan Vaaler, c. 1887

Ключевым событием стало появление скрепки, которую мы знаем сегодня. Её запатентовал норвежец Йохан Ваалер в 1899 году. Валер жил и работал в Норвегии, и именно там родилась идея скрепки.

Патентное законодательство в Норвегии тогда ещё хромало, поэтому Волер обратился в Германию и США. Заявка на американский патент #675761 была оформлена, согласно базе данных, лишь 2 января 1901 года и одобрена в июне. В немецкое же бюро Волер обратился несколько раньше, 12 ноября 1899 года, однако патент был оформлен всё в том же июне 1901 года.

Скрепка для бумаги, запатентованная Ваалером в 1899 и 1901 годах.

Скрепка Волера, как видно из иллюстрации к патенту, отличалась от всем знакомого классического варианта скрепки. И дело не столько в строго прямоугольной форме, сколько в отсутствии второй петли, почти по всему периметру дублирующей внешний контур. Именно благодаря ней современная скрепка не слетает с бумаги, не деформирует и не пробивает её. А волеровское изобретение было непрактичным. Если считать его прообразом современной скрепки, то с равным успехом можно сделать это и в отношении многих других вариантов, придуманных и описанных раньше.

Волер не знал и, возможно, не мог знать, что уже в течение некоторого времени британская компания Gem Manufacturing Ltd. ограниченным тиражом выпускала хорошо знакомую нам канцелярскую скрепку. В 1892 году изделие начали производить и в США, о чём свидетельствует реклама, появившаяся 30 лет спустя. Также обратите внимание на рекламы в газетах от 1893 и 1894 года, задолго до волеровского изобретения.