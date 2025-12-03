Что изменится в УСН с 2026 года: условия для применения, лимит для НДС, льготы и ограничения.

В частности, для компаний пересмотрены обязательные условия для применения УСН, снижен порог доходов, позволяющий не уплачивать НДС, а также расширен перечень расходов, которые можно учитывать в целях уменьшения налогооблагаемых доходов.Условия для применения УСН с 2026 года
С 1 января 2026 года для организаций и ИП пересмотрены обязательные условия для применения УСН
.Изменения обусловлены вступлением в действие приказа Минэкономразвития от 06.11.2025 №734, который на 2026 год утвердил новый коэффициент-дефлятор для УСН в размере 1,090. С учетом указанного коэффициента-дефлятора лимит доходов для применения УСН увеличен с 450 млн до 490,5 млн рублей (450 млн х 1,09), а лимит стоимости основных средств – с 200 млн до 218 млн рублей (200 х 1,09).
При превышении указанных значений компания утратит право на УСН, начиная с 1-го числа месяца, в котором было допущено указанное превышение доходов (п.4 ст.346.13 НК РФ). Ограничение по количеству наемных работников на 2026 год для компаний на УСН останется без изменений. УСН смогут применять организации и ИП, средняя численность работников которых за налоговый или отчетный период не превышает 130 человек (пп.15 п.3 ст.346.12 НК РФ).
Что касается ограничения по максимальной сумме доходов за 9 месяцев 2026 года, которая позволит перейти на УСН с 1 января 2027 года, то его также пересмотрели в сторону увеличения. С 2026 года лимит по доходам за 9 месяцев текущего года для целей перехода на УСН с будущего года увеличен с 337,5 млн до 367,875 млн рублей (337,5 млн х 1,09). Кто может применять УСН с 2026 года: лимит доходов - 490,5 млн рублей, лимит стоимости основных средств - 218 млн рублей, средняя численность работников - не более 130 человек.
Лимит доходов для уплаты НДС на УСН
С 1 января 2026 года для организаций и ИП, применяющих УСН, уменьшен предельный размер доходов, позволяющий не уплачивать НДС (законопроект №1026190-8, одобрен Госдумой в третьем чтении). В 2025 году этот размер составляет 60 млн рублей, а с 2026 года он снижен до 20 млн рублей.
В п.1 ст.145 НК РФ закреплено правило, в соответствии с которым если совокупный доход компании на УСН за 2025 год превысит 20 млн рублей, то с 2026 года она станет налогоплательщиком НДС. Если совокупный доход компании на УСН за 2025 год составит менее 20 млн рублей, то в 2026 году она сможет не уплачивать НДС до того момента, пока ее доходы не превысят указанную планку в 20 млн рублей. Но если по итогам 2026 года совокупная величина доходов окажется больше 15 млн рублей, то с 2027 года она перейдет на обязательную уплату НДС.
Предельный размер доходов, позволяющий компаниям на УСН не уплачивать НДС, будет уменьшаться до 10 млн рублей в течение ближайших трех лет:
в 2026 году – 20 млн рублей,
в 2027 году – 15 млн рублей,
в 2028 году – 10 млн рублей.
Соответственно, упрощенцы станут плательщиками НДС, если их совокупные доходы за 2025 год превысят 20 млн рублей, за 2026 год – 15 млн рублей, а за 2027 год и последующие налоговые периоды – 10 млн рублей. Отказ от специальных ставок по НДС с 2026 годаС 1 января 2026 года для организаций и ИП на УСН, применяющих специальные ставки НДС в размере 5% и 7%, упрощен порядок отказа от применения данных налоговых ставок (законопроект №1026190-8).
В 2025 году действует правило: выбрав специальные ставки НДС, упрощенцы должны применять их непрерывно в течение 12 последовательных налоговых периодов (кварталов). Другими словами, если компания на УСН начала применять ставки НДС 5% или 7%, отказаться от их применения и перейти на общую ставку 20% (с возможностью получения входящих вычетов по НДС) она может не ранее, чем по истечении 3 лет с момента начала применения специальных ставок.
С 2026 года компании на УСН, которые впервые стали плательщиками НДС и перешли на применение специальных ставок налога, смогут отказаться от их применения до истечения 3-летнего срока, предусмотренного п.8 ст.164 НК РФ. При этом заявить отказ упрощенцы могут не позднее истечения четырех кварталов с того периода, за который они впервые представили налоговую декларацию по НДС со ставкой налога в размере 5% или 7% (п.9 ст.164 НК РФ).
Право на отказ от нулевой ставки НДС с 2026 годаС 1 января 2026 года за организациями и ИП, применяющими УСН и уплачивающими НДС по специальным налоговым ставкам в размере 5% и 7%, закреплено право на отказ от применения льготной ставки НДС 0% по экспортным операциям (законопроект №1026190-8). Речь идет о таких операциях, как (пп. 2.1–2.5, 2.7 и 2.8 п.1 ст.164 НК РФ):
реализация товаров на экспорт;
оказание услуг по международной перевозке товаров;
выполнение работ организациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
оказание услуг по организации транспортировки трубопроводным транспортом природного газа, вывозимого за пределы РФ;
оказание транспортно-экспедиционных услуг при экспорте товаров;
выполнение работ организациями внутреннего водного транспорта в отношении товаров, вывозимых в таможенной процедуре экспорта.
По всем этим операциям упрощенцы, применяющие ставки 5% и 7%, смогут отказаться от нулевой ставки НДС, подав в ИФНС по месту своего учета заявление в свободной форме (новая редакция п.7 ст.164 НК РФ). Сейчас такое право предоставлено только компаниям, которые применяют общие ставки НДС в размере 20% и 10%.Подать заявление об отказе от ставки НДС 0% можно не позднее 1-го числа квартала, начиная с которого упрощенец планирует не применять налоговую ставку НДС 0%. В этом случае в отношении всех перечисленных операций можно применять специальные ставки НДС в размере 5% или 7%. Срок применения данных ставок при отказе от нулевой ставки НДС должен составлять не менее 12 месяцев.
Освобождение от ответственности за непредставление налоговых деклараций от НДС
В 2026 году организации и ИП на УСН будут освобождены от налоговой ответственности за непредставление налоговых деклараций по НДС за период, в котором они впервые стали плательщиками НДС (законопроект №1026190-8).Речь идет об ответственности, установленной в соответствии с п.1 ст.119 НК РФ, который за несвоевременную сдачу налоговой декларации предусматривает наложение штрафа в размере 5% не уплаченной на основании несданной декларации суммы НДС за каждый полный или неполный месяц просрочки.Компании на УСН, впервые ставшие плательщиками НДС и не сдавшие декларацию за квартал, приходящийся на период с 1 января по 31 декабря 2026 года, освобождены от уплаты указанного выше штрафа (ст.23 законопроекта №1026190-8).
Льготы по страховым взносам для УСН с 2026 года
С 1 января 2026 года организации, применяющие УСН и зарегистрированные на территории Курильских островов после 1 января 2022 года, получают право на уплату страховых взносов по пониженному тарифу в размере 7,6 % (Федеральный закон от 27.10.2025 №386-ФЗ). Сейчас такая возможность предоставлена только резидентам Курильских островов, применяющим ОСНО.Право на применение указанной льготы станет действовать в течение 20 лет (п.15 ст. 427 НК РФ). Применять пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% организации на УСН смогут при соблюдении следующих ограничений (п.2 ст.246.3 НК РФ):
отсутствие обособленных подразделений, находящихся за пределами территории Курильских островов;
доля доходов от пассивной деятельности (дивиденды, доходы от распределения прибыли при ликвидации компаний, процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации) не выше 10% от совокупного;
неосуществление посреднической или торговой деятельности, за исключением торговли товарами собственного производства.
При нарушении любого из перечисленных ограничений организация на УСН лишится права на применение льготного тарифа страховых взносов с начала расчетного периода, в котором было допущено такое нарушение. Также право на пониженный тариф будет утрачено при переходе организации на применение другого налогового режима, кроме ОСНО. При переходе на ОСНО, в том числе и в случае утраты права на УСН, организация сохранит право на пониженный тариф страховых взносов (абз.5 п.15 ст.427 НК РФ).
Дополнительные расходы, которые можно учесть на УСН в 2026 году
С 1 января 2026 года для организаций и ИП, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», значительно расширен перечень затрат, которые они смогут учитывать для целей уменьшения налогооблагаемых доходов (законопроект №1026190-8). Прежде всего для компаний на УСН расширен перечень учитываемых расходов по приобретаемым и создаваемым нематериальным активам (НМА). По действующим правилам они могут учитывать в составе своих расходов только затраты на приобретение и самостоятельное создание НМА. С 2025 года в составе расходов могут быть учтены также и затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение НМА (новая редакция пп.2 п.1 ст.346.16 НК РФ). Одновременно компаниям на УСН разрешили включать в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемые доходы, любые обоснованные и документально подтвержденные затраты (пп.45 п.1 ст. 346.16 НК РФ). Другими словами, упрощенцы смогут учитывать в своих расходах даже те затраты, которые прямо не поименованы в ст.346.16 НК РФ.
С 1 января 2026 года для региональных властей вводятся ограничения на установление пониженных ставок единого налога по УСН (законопроект №1026190-8). По действующим правилам региональные власти могут уменьшать ставки налога по УСН с объектом налогообложения «доходы» с 6% до 1%, а с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» – с 15% до 5%.С 2026 года снижать ставки налога по УСН власти субъектов РФ смогут только для компаний, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности (абз.2 п.1 и абз.2 п.2 ст.346.20 НК РФ). Перечень таких видов деятельности позднее будет утвержден отдельным постановлением Правительства РФ.
Ограничения на введение налоговых каникул для ИП на УСН
С 1 января 2026 года для региональных властей вводятся ограничения на установление налоговых каникул для вновь зарегистрированных ИП, применяющих УСН (законопроект №1026190-8). Сейчас региональные власти вправе обнулять ставки единого налога по УСН для таких ИП в зависимости от видов осуществляемой деятельности, установленных самими субъектами РФ.С 2026 года вводятся общефедеральные ограничения по видам осуществляемой ИП деятельности, дающим право на налоговые каникулы. Так, власти субъектов РФ смогут устанавливать налоговую ставка УСН в размере 0% только для тех впервые зарегистрированных ИП, которые осуществляют виды экономической деятельности, установленные Правительством РФ (абз.1 п.4 ст.346.20 НК РФ). Перечень видов экономической деятельности, предоставляющих право на налоговые каникулы, позднее будет утвержден отдельным постановлением Правительства РФ.
