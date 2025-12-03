Что изменится в УСН с 2026 года: условия для применения, лимит для НДС, льготы и ограничения.

Лимит доходов для уплаты НДС на УСН

С 1 января 2026 года для организаций и ИП, применяющих УСН, уменьшен предельный размер доходов, позволяющий не уплачивать НДС (законопроект №1026190-8, одобрен Госдумой в третьем чтении). В 2025 году этот размер составляет 60 млн рублей, а с 2026 года он снижен до 20 млн рублей.

В п.1 ст.145 НК РФ закреплено правило, в соответствии с которым если совокупный доход компании на УСН за 2025 год превысит 20 млн рублей, то с 2026 года она станет налогоплательщиком НДС. Если совокупный доход компании на УСН за 2025 год составит менее 20 млн рублей, то в 2026 году она сможет не уплачивать НДС до того момента, пока ее доходы не превысят указанную планку в 20 млн рублей. Но если по итогам 2026 года совокупная величина доходов окажется больше 15 млн рублей, то с 2027 года она перейдет на обязательную уплату НДС.

Предельный размер доходов, позволяющий компаниям на УСН не уплачивать НДС, будет уменьшаться до 10 млн рублей в течение ближайших трех лет:

в 2026 году – 20 млн рублей,

в 2027 году – 15 млн рублей,

в 2028 году – 10 млн рублей.

Соответственно, упрощенцы станут плательщиками НДС, если их совокупные доходы за 2025 год превысят 20 млн рублей, за 2026 год – 15 млн рублей, а за 2027 год и последующие налоговые периоды – 10 млн рублей. Отказ от специальных ставок по НДС с 2026 годаС 1 января 2026 года для организаций и ИП на УСН, применяющих специальные ставки НДС в размере 5% и 7%, упрощен порядок отказа от применения данных налоговых ставок (законопроект №1026190-8).

В 2025 году действует правило: выбрав специальные ставки НДС, упрощенцы должны применять их непрерывно в течение 12 последовательных налоговых периодов (кварталов). Другими словами, если компания на УСН начала применять ставки НДС 5% или 7%, отказаться от их применения и перейти на общую ставку 20% (с возможностью получения входящих вычетов по НДС) она может не ранее, чем по истечении 3 лет с момента начала применения специальных ставок.

С 2026 года компании на УСН, которые впервые стали плательщиками НДС и перешли на применение специальных ставок налога, смогут отказаться от их применения до истечения 3-летнего срока, предусмотренного п.8 ст.164 НК РФ. При этом заявить отказ упрощенцы могут не позднее истечения четырех кварталов с того периода, за который они впервые представили налоговую декларацию по НДС со ставкой налога в размере 5% или 7% (п.9 ст.164 НК РФ).

Право на отказ от нулевой ставки НДС с 2026 годаС 1 января 2026 года за организациями и ИП, применяющими УСН и уплачивающими НДС по специальным налоговым ставкам в размере 5% и 7%, закреплено право на отказ от применения льготной ставки НДС 0% по экспортным операциям (законопроект №1026190-8). Речь идет о таких операциях, как (пп. 2.1–2.5, 2.7 и 2.8 п.1 ст.164 НК РФ):

реализация товаров на экспорт;

оказание услуг по международной перевозке товаров;

выполнение работ организациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;

оказание услуг по организации транспортировки трубопроводным транспортом природного газа, вывозимого за пределы РФ;

оказание транспортно-экспедиционных услуг при экспорте товаров;

выполнение работ организациями внутреннего водного транспорта в отношении товаров, вывозимых в таможенной процедуре экспорта.

По всем этим операциям упрощенцы, применяющие ставки 5% и 7%, смогут отказаться от нулевой ставки НДС, подав в ИФНС по месту своего учета заявление в свободной форме (новая редакция п.7 ст.164 НК РФ). Сейчас такое право предоставлено только компаниям, которые применяют общие ставки НДС в размере 20% и 10%.Подать заявление об отказе от ставки НДС 0% можно не позднее 1-го числа квартала, начиная с которого упрощенец планирует не применять налоговую ставку НДС 0%. В этом случае в отношении всех перечисленных операций можно применять специальные ставки НДС в размере 5% или 7%. Срок применения данных ставок при отказе от нулевой ставки НДС должен составлять не менее 12 месяцев.