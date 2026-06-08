От Силуанова до робота в балетной пачке: чем запомнился ПМЭФ-2026 предпринимателям

Начну с неэкономического. Или почти… ПМЭФ-2026 был богат на неожиданные моменты.
🤖 Бурановские бабушки и роботы
Отличительной чертой ПМЭФ-2026 стали роботы. Самый яркий эпизод — выступление ансамбля «Бурановские бабушки» вместе с роботом-балериной, которого назвали Матильдой. Коллектив исполнил песню «Юность моя» группы Dabro, а затем вышел на импровизированную площадку вместе с андроидом в балетной пачке. Позже к ним присоединился робот в смокинге по имени Роберт. Эти двое, кстати, уже работали на форуме до выступления: встречали гостей, приветствовали посетителей и даже отправляли воздушные поцелуи.
Как вам такое развитие культурной программы крупнейшего экономического форума?
Кстати, Бурановские старушки впечатлили министра энергетики Саудовской Аравии. Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд зашел в зону «Евразия», где как раз выступал коллектив из Удмуртии. По словам российского вице-премьера Александра Новака, высокий гость с огромным удовольствием понаблюдал за артистками.
🍦 Очереди за луганским мороженым
Ещё один хит форума — луганское мороженое. Хладокомбинат «Луганскхолод» угостил посетителей тысячами порций мороженого, и возле холодильников с десертами выстраивались очереди из VIP-гостей.
За первые два дня работы раздали 14 тысяч порций. Особой популярностью пользовался фирменный луганский пломбир.
Возвращаясь к серьёзному…..
✅ Главный подарок для малого бизнеса — понижение порога НДС притормозили
Самое конкретное решение, которое уже повлияет на малый бизнес, озвучил Владимир Путин на пленарном заседании. Президент предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки для уплаты НДС и зафиксировать его на текущем уровне — 20 млн рублей.
Напомню, что с 1 января 2026 года порог уже снизили с 60 млн до 20 млн рублей. Планировалось, что дальше его будут опускать: с 2027 года — до 15 млн, а с 2028 года — до 10 млн рублей.
Что это значит для бизнеса:
Период
Был план
Ожидаем после ПМЭФ
2026 год
20 млн руб.
20 млн руб.
2027 год
15 млн руб.
20 млн руб. (заморозка)
2028 год
10 млн руб.
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Предприниматели в целом восприняли решение положительно, но без лишнего энтузиазма. Как выразился один из бизнесменов в разговоре с BFM: «Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить — это хороший ход». Придерживаюсь того же мнения. Решение зафиксировать порог в 20 млн рублей вместо снижения до 15 и 10 млн — безусловно, позитивный сигнал. Но назвать это «послаблением» можно только с очень большой натяжкой.
Напомню, в 2025 году порог составлял 60 млн рублей. За один год его обрушили в три раза. Остановка на 20 млн — это не возврат к комфортным условиям, а просто прекращение ухудшения. Как если бы пациенту перестали повышать дозу горького лекарства — спасибо, но радости мало.
Кроме того, сама конструкция освобождения от НДС на УСН работает всё хуже. Если ваши контрагенты — плательщики НДС (а большинство средних и крупных компаний платят), они всё равно попросят счёт-фактуру. Вы можете быть формально освобождены, но рынок вынудит вас либо выставлять НДС добровольно, либо терять заказы. Поэтому реальная выгода от сохранения порога в 20 млн есть в основном у бизнеса, работающего напрямую с физлицами (розница, услуги населению). Для B2B-сектора это почти ничего не меняет.
Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что порог в 20 млн будет заморожен минимум на три года, а вопрос выпадающих доходов бюджета не критичен.
Для тех предпринимателей, чей доход находится в диапазоне от 10–15 млн и выше, это реальное послабление — по крайней мере, в ближайшие годы не придётся экстренно перестраивать бизнес под НДС.
Кстати, некоторые эксперты считают (боясь сглазить), что та же заморозка ожидает и патентщиков - они не будут терять свой патент , если их доход не превысит 20 млн руб. Высказывается также осторожное мнение, что к 20 млн могут подогнать и тех, кто применяет АУСН. Помните, в предыдущей статье я делала предположение, что грядет изменение критериев. Это первые звоночки и они не радуют.
📊 Силуанов: «Нет, не перегнули»
Антон Силуанов на ПМЭФ сделал важное заявление — налоговые изменения не привели к чрезмерной нагрузке на экономику.
«Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку. Нет, не перегнули», — сказал министр на макроэкономической сессии.
В качестве аргумента он привёл цифры исполнения бюджета. НДС растёт больше плана, налог на прибыль тоже показывает положительную динамику. При этом министр признал, что ситуация выправляется по сравнению с первым кварталом 2026 года.
Глава РСПП Александр Шохин расшифровал это послание более прямолинейно. Если палку не перегнули, значит, могут «гнуть дальше». По его мнению, новые налоговые инициативы могут появиться уже осенью 2026 года.
Фраза министра финансов «не перегнули палку» звучит как отчёт хирурга «операция прошла успешно, пациент жив». Но пациент — это бизнес, и его жалобы на рост нагрузки никуда не делись.
Да, поступления в бюджет выросли — это факт. Но выросли они за счёт повышения ставок (НДС с 20% до 22%, налог на прибыль до 25%) и за счёт расширения базы (снижение порогов). Бизнесу от этого не легче.
И если Силуанов говорит «не перегнули», то глава РСПП Шохин тут же переводит: значит, будут гнуть дальше. В этом прогнозе есть логика. Осенью 2026 года, после выборов, вполне возможны новые инициативы. Не исключаю налог на сверхприбыль для отдельных отраслей, которые чувствовали себя хорошо даже в кризис. Или новых акцизов. Бюджетный дефицит регионов и потребность в расходах никуда не делись.
💶 Решетников: контуры новой экономической модели
Глава Минэкономразвития Максим Решетников обрисовал контуры будущей экономической модели России: более крепкий рубль и относительно высокие процентные ставки.
По его словам, структурные изменения идут активно, и модель уже начинает прослеживаться. Рубль может оказаться крепче, чем ожидают участники рынка, а ставки останутся высокими — в том числе из-за бюджетного дефицита, на который реагирует ЦБ.
Для бизнеса это означает, что доступ к дешёвым деньгам в ближайшее время не восстановится, а планировать бюджет и инвестиции нужно с учётом более крепкого рубля. Что не очень хорошо для экспортёров, но может быть плюсом для импортёров и покупателей зарубежного оборудования.
Также он отметился высказываниями о том, что:
Ситуация на рынке труда названа «сложной».
Текущий уровень безработицы — это ограничитель и индикатор для ЦБ при принятии решений по ключевой ставке.
Рост зарплат может и должен превышать рост производительности труда, поскольку запас для увеличения ещё есть.
🌍 Орешкин: БРИКС обгоняет G7
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на ПМЭФ привёл впечатляющие цифры: страны БРИКС обеспечивают 50% глобального экономического роста, тогда как на «Большую семёрку» приходится менее 20%.
«Если раньше ты был на вершине мира, если ты мог диктовать и задавать основы развития, то ты себя чувствовал уверенно. Сейчас G7 не имеет такого влияния, поэтому они паникуют, суетятся и вводят санкции», — заявил Орешкин.
По его словам, изменения носят глубинный характер — не только рост, но и преобразования в торговле и технологическом развитии. Китай, Россия, Индия играют всё более активную роль в глобальной технологической повестке.
Это явный сигнал для бизнеса — работать с партнёрами из БРИКС и стран глобального Юга становится стратегически выгодным. В то время как европейское направление теряет привлекательность.
💼 Что обсудили на сессии ФНС по трансграничному налогообложению
На панельной сессии «Налоговые службы: создаем комфортную среду для бизнеса и прозрачность для государства» руководитель ФНС Даниил Егоров обозначил ключевые мировые тенденции в налоговом администрировании.
Главный тезис — цифровизация экономики развивается быстрее, чем международные механизмы регулирования. В результате государства вынуждены самостоятельно вырабатывать подходы к налогообложению цифровой экономики, что приводит к фрагментации бизнеса и риску двойного налогообложения.
💡 Активы и платформы: цифры, которые стоит запомнить
Егоров привёл несколько показательных цифр:
Показатель
Значение
Рост финансовых активов россиян в странах СНГ с 2021 года
в 80 раз
Рост экспорта через цифровые платформы (2024→2025)
почти на 60%
Рост импорта через цифровые платформы (2024→2025)
более чем на 70%
Число продавцов на крупнейших маркетплейсах в России
около 1 млн
Эти цифры показывают, почему маркетплейсы постепенно становятся налоговой витриной бизнеса. Через них ФНС видит обороты, комиссии, скидки, возвраты — и эти данные уже используются для контроля.
На сессии по трансграничному налогообложению Даниил Егоров также заявил:
ФНС выполняет функции сервис-провайдера в рамках общегосударственной клиентоцентричной стратегии.
Цифровизация идёт быстрее международных норм, отсюда фрагментация бизнеса и риск двойного налогообложения.
ФНС предлагает договариваться об электронном документообороте и рамочных документах, чтобы сократить международную асимметрию.
🤝 БРИКС: налоговый нетворк и библиотека знаний
Егоров также сообщил, что страны БРИКС могут договориться о создании единой сети для налогоплательщиков к сентябрю 2026 года. Механизм позволит бизнесу задавать вопросы и получать ответы в рамках БРИКС. Именно для этого создаётся Сеть поддержки налогоплательщиков стран БРИКС.
Прототип «Библиотеки знаний» об особенностях налогообложения в странах БРИКС планируется представить руководителям налоговых администраций в сентябре 2026 года.
🛡️ ЭКГ-рейтинг: налоговая чистота становится публичной
На отдельной сессии, посвящённой ЭКГ-рейтингу, выступил заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев. Ключевое нововведение: в рейтинг включён показатель «Отсутствие существенных несоответствий в декларациях по НДС».
Что это значит для бизнеса:
ЭКГ-рейтинг становится публичным источником данных о налоговых рисках контрагентов.
Любой участник рынка сможет мгновенно оценить «налоговую чистоту» партнёра.
Количество показателей скоринга увеличено с 15 до 20, максимальный балл теперь составляет 170.
В рейтинге уже оценивается более 7,6 млн субъектов.
Налоговая дисциплина становится не просто обязанностью перед государством, а элементом деловой репутации. Если ваш контрагент имеет проблемы с НДС, это может стать репутационным риском. И наоборот — прозрачный бизнес получает публичное признание.
📦 СПОТ: товар ещё не приехал, а цифровой след уже есть
Ещё один важный сигнал с ПМЭФ — развитие Системы ожидания поставки товаров (СПОТ). По словам Даниила Егорова, с 1 июня через зарегистрированные документы прошло более 50 млрд рублей оборота, расчётная сумма налогов — около 10 млрд рублей.
Для бизнеса, работающего с импортом, это означает принципиально новую модель контроля: государство хочет видеть операцию не после её завершения, а уже на стадии ожидания поставки. Если у компании нет целостной картины собственных операций (закупки — логистика — таможня — бухгалтерия — налоги), а каждое подразделение видит только свой фрагмент, то риск расхождений и доначислений растёт многократно.
🏛️ Региональный разрез: налог на прибыль падает, дефициты растут
На сессии, посвящённой региональным финансам, обсуждалась болезненная тема — падение поступлений по налогу на прибыль при росте расходов и долговой нагрузки.
Антон Силуанов привёл свежие данные по состоянию на май 2026 года:
Показатель
На 1 мая 2026
По итогам 5 месяцев
Рост доходов региональных бюджетов
+4,4%
+5,3%
Изменение налога на прибыль
-3%
-1,2%
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что финансовый стресс сегодня испытывают как раз регионы с высокой бюджетной обеспеченностью — те, которые раньше сильно зависели от налога на прибыль. В 2025 году совокупный дефицит региональных бюджетов достиг 1,5 трлн рублей, а дефицитом завершили год 73 субъекта РФ.
Даже Москва, по словам заместителя мэра Владимира Ефимова, столкнулась с бюджетным дефицитом более 200 млрд рублей и сократила инвестиционные расходы на 10% и даже (!!!) начала оптимизацию численности аппарата управления.
Губернатор Рязанской области Павел Малков привёл конкретный пример — из-за федеральных льгот для предприятий радиоэлектронной промышленности регион недополучил около 5 млрд рублей. На предложение дать регионам право самим решать, применять ли такие льготы, Силуанов ответил отказом.
Кажется регионы начинают осозначать новый тренд — главным теперь станет не «многоденяк» из бюджета, а умение справляться самостоятельно - развивать, привлекать и создавать. Именно от этого будет зависеть устойчивость регионов в ближайшие годы. И конечно… «многоденяк».
Что ещё осталось за кадром: все факты ПМЭФ-2026, которые не вошли в предыдущий разбор
🧾 Прямые поручения и инициативы (кроме НДС)
«Бесшовный переход» бизнеса — Путин поручил Правительству, ВЭБ.РФ и деловым объединениям подготовить концепцию плавного перехода от самозанятости к ИП и далее к корпоративному управлению с минимизацией издержек за счёт цифровых решений и индивидуального сопровождения.
Поддержка регионов — до 2030 года регионам выделят 750 млрд рублей по линии инфраструктурных бюджетных кредитов. В 2026 году планируется погашение задолженности более чем на 100 млрд рублей.
Переезд госкомпаний из Москвы — Путин дал поручение начать переезд головных офисов крупных госкомпаний в регионы. На финальной стадии — решения по ОАО «РЖД» и структурам в сфере железнодорожного строительства. Уже переехали «РусГидро» и банк ПСБ.
📦 Импорт через маркетплейсы: новый порог 200 евро
Статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов объявил, что импортные товары, которые ввозят в Россию через маркетплейсы, будут облагать не только НДС, но и ввозной пошлиной при их стоимости больше 200 евро:
Категория товаров
Что облагается
Кто администрирует
Дороже 200 евро
НДС + ввозная пошлина
ФТС
Дешевле 200 евро
Только НДС
ФНС и маркетплейсы
Итак, ПМЭФ-2026 дал несколько чётких сигналов:
Государство продолжает цифровую реформу налогового администрирования. Маркетплейсы, ЭДО, СПОТ, ЭКГ-рейтинг — не разовые инициативы, а новая реальность. Данные о бизнесе будут сшиваться из разных источников, и объяснение «мы не знали» перестанет работать.
Налоговая дисциплина становится публичной, а «налоговая чистота» — конкурентным преимуществом.
Региональные бюджеты испытывают давление, но федеральный центр не готов пересматривать налоговые льготы. Компромисс между интересами регионов и федеральными приоритетами будет жёстким. Но он будет.
Контроль становится международным. Создание налогового нетворка БРИКС и библиотеки знаний означает, что трансграничные операции будут всё больше попадать в зону внимания налоговых администраций дружественных стран.
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