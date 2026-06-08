От Силуанова до робота в балетной пачке: чем запомнился ПМЭФ-2026 предпринимателям

✅ Главный подарок для малого бизнеса — понижение порога НДС притормозили

Самое конкретное решение, которое уже повлияет на малый бизнес, озвучил Владимир Путин на пленарном заседании. Президент предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки для уплаты НДС и зафиксировать его на текущем уровне — 20 млн рублей.

Напомню, что с 1 января 2026 года порог уже снизили с 60 млн до 20 млн рублей. Планировалось, что дальше его будут опускать: с 2027 года — до 15 млн, а с 2028 года — до 10 млн рублей.

Что это значит для бизнеса:

Период Был план Ожидаем после ПМЭФ 2026 год 20 млн руб. 20 млн руб. 2027 год 15 млн руб. 20 млн руб. (заморозка) 2028 год 10 млн руб. —

Предприниматели в целом восприняли решение положительно, но без лишнего энтузиазма. Как выразился один из бизнесменов в разговоре с BFM: «Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить — это хороший ход». Придерживаюсь того же мнения. Решение зафиксировать порог в 20 млн рублей вместо снижения до 15 и 10 млн — безусловно, позитивный сигнал. Но назвать это «послаблением» можно только с очень большой натяжкой.

Напомню, в 2025 году порог составлял 60 млн рублей. За один год его обрушили в три раза. Остановка на 20 млн — это не возврат к комфортным условиям, а просто прекращение ухудшения. Как если бы пациенту перестали повышать дозу горького лекарства — спасибо, но радости мало.

Кроме того, сама конструкция освобождения от НДС на УСН работает всё хуже. Если ваши контрагенты — плательщики НДС (а большинство средних и крупных компаний платят), они всё равно попросят счёт-фактуру. Вы можете быть формально освобождены, но рынок вынудит вас либо выставлять НДС добровольно, либо терять заказы. Поэтому реальная выгода от сохранения порога в 20 млн есть в основном у бизнеса, работающего напрямую с физлицами (розница, услуги населению). Для B2B-сектора это почти ничего не меняет.

Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что порог в 20 млн будет заморожен минимум на три года, а вопрос выпадающих доходов бюджета не критичен.

Для тех предпринимателей, чей доход находится в диапазоне от 10–15 млн и выше, это реальное послабление — по крайней мере, в ближайшие годы не придётся экстренно перестраивать бизнес под НДС.

Кстати, некоторые эксперты считают (боясь сглазить), что та же заморозка ожидает и патентщиков - они не будут терять свой патент , если их доход не превысит 20 млн руб. Высказывается также осторожное мнение, что к 20 млн могут подогнать и тех, кто применяет АУСН. Помните, в предыдущей статье я делала предположение, что грядет изменение критериев. Это первые звоночки и они не радуют.