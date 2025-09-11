Про имущественную ответственность главбуха

⚖️Попался свежий любопытный спор. Общество обратилось в арбитражный суд с иском к бывшему руководителю и главбуху о взыскании в солидарном порядке 51,9 млн руб. убытков. Главный бухгалтер ошибочно уплачивала НДФЛ в бюджет РФ с заработной платы работников, выполняющих работы по строительству Белорусской АЭС на территории РБ🤦‍♂️

✅Суд кассационной указал, что исходя из ст. 53, 53.1 ГК РФ главный бухгалтер не относится к числу лиц, на которых гражданским законодательством может быть возложена ответственность за причинение убытков юридическому лицу, в связи с чем привлечение его к гражданско-правовой ответственности на основании указанных норм противоречит действующему нормативному регулированию☝️. Дело о несостоятельности (банкротстве) общества не возбуждено, объективных признаков банкротства в деятельности общества, возникших в результате действий, в том числе главного бухгалтера, не установлено.

❗️Отметим, что, если бы работодатель предусмотрел в трудовом договоре полную материальную ответственность главного бухгалтера, а также привлек его к ответственности в рамках ТК РФ (с соблюдением процедур: проверка обстоятельств, получение объяснений работника, установление размера ущерба и его причин, установление вины работника и принятие решения о привлечении к материальной ответственности), результат мог быть иным💁‍♂️

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.08.2025 по делу А32-8225/2024

А вот следующий кейс по взысканию убытков с вдовы руководителя общества по иску его учредителей – не новая история, но жесткая и поучительная. Не переключайтесь😉

