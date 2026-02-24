Сколько можно безопасно платить ИП-управляющему

Дорого. Это не только популярное возражение при продажах, но и претензия налоговиков к ценообразованию 💁‍♂️

Организация заключила договор оказания услуг по управлению обществом с взаимозависимым ИП. Размер вознаграждения за год составил более 131 млн руб., при этом проведённая финансовая экспертиза показала, что экономически обоснованная величина вознаграждения управляющего по итогам года составляет не более 15,5 млн руб. Необоснованными расходами была признана разница между фактическими расходами по актам оказанных услуг и рыночной оценкой.

🧐Мне стало любопытно, для какой компании вознаграждение управляющему в 1,3 млн руб. в месяц является обоснованным: по форме 2 в спорном году (2022 г.) выручка организации составила 612 млн руб. Хотя понятно, что такой ориентир «нормальности» вознаграждения использовать нельзя, прецедентного права нет, и чаще всего в таких спорах расходы снимают полностью (что несправедливо при хотя бы какой-то реальности оказания услуг💁‍♂️).

⚖️При этом суд указал, что «экономическая целесообразность заключения спорного договора не была подтверждена, поскольку правовое и финансовое обоснование невозможности либо экономической невыгодности принятия на работу штатного директора с выплатой ему заработной платы не представлены налогоплательщиком». Но взносы и НДФЛ не доначислили, потому что проводили КНП по налогу на прибыль.

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 11.02.2026 по делу № А53-39641/2024.

❗️Кстати, споры о цене в неконтролируемых сделках — не редкость. Поэтому имеет смысл заранее подумать об обосновании цены, особенно во внутригрупповых сделках.



