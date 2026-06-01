Риски при работе с самозанятыми и ИП в 2026

Мы сплошным методом проанализировали 32 налоговых спора по переквалификации в трудовые отношения за январь-май 2026 года во всех инстанциях, чтобы получить объективную картину👨‍💻



❌Налогоплательщиками выиграно 3 спора и еще в одном удалось отбить эпизод по одному самозанятому.

22 спора из 32 касаются переквалификации в трудовые отношения самозанятых, полностью налогоплательщиками не выигран ни один🤦‍♂️



📈Количество спорных самозанятых в отдельных спорах — от одного исполнителя до примерно 1500, суммы доначислений по всем 32 спорам — от 37 тыс. руб. до 411 млн руб.



📊Статистически наибольшая вероятность выиграть спор – при заключении договоров с ИП-управляющими (об этом мы подробно писали в отдельном посте).



Рейтинг аргументов налогового органа:

1️⃣Исполнитель выполняет основную функцию бизнеса, без которой налогоплательщик не может исполнять свои обязательства (31 спор из 32)

2️⃣Отношения имеют устойчивый / длительный / регулярный характер, выплаты похожи на зарплату, а не на оплату отдельного результата (24 из 32)

3️⃣Исполнитель находится под организационным контролем заказчика: график, объект, смены, бригадир, прораб, приложение, регламенты, наряды-допуски (20 из 32)

4️⃣У исполнителя нет реальной предпринимательской самостоятельности: один заказчик / основной доход от проверяемого лица / регистрация НПД или ИП под заказчика (19 из 32)

5️⃣Документы по ГПХ формальны: нет конкретного результата, объема, этапов, сметы; однотипные акты; договоры задним числом; чеки НПД проблемные (16 из 32)



❌В самом крупном проигрыше налогоплательщик оформил около 1 500 курьеров как самозанятых и ИП для доставки рационов питания. Суд поддержал инспекцию: курьеры были не самостоятельными подрядчиками, а фактически встроенной курьерской службой компании. Они работали через приложение, получали маршруты, соблюдали регламенты, сдавали путевые листы, использовали инвентарь и форму компании, а за нарушения могли получать штрафы. Похоже на Яндекс.Еда🧐❓



❌Не совсем: суд увидел не платформенную модель, а внутреннюю курьерскую службу производителя еды. Курьеры не просто брали отдельные заказы через сервис, а приезжали на производство, получали маршрутные листы, проверяли комплектацию, загружали рационы, выходили на линию в установленное время, возвращались в офис, сдавали наличные и отказные пакеты. То есть доставка была не самостоятельной услугой внешнего исполнителя, а частью единого производственного процесса компании.



✅У Яндекс.Еды конструкция формально иная: сервис позиционируется как платформа, через которую курьер / доставщик получает доступ к заказам, может работать в статусе самозанятого, ИП или через курьерскую службу, а слоты выбираются через приложение. Но это не означает, что рисков в такой модели нет вообще.



Решение АС Москвы от 08.05.2026 по делу № А40-293303/25-108-2262.



📌Вообще, если компания работает с самозанятыми и ИП, лучше заранее проверить договоры и фактическую модель работы — до того, как это сделают налоговики.



Подписывайтесь на наш канал https://t.me/KRaboutTAX