Ошибки при работе с онлайн-кассой в бизнесе. Раскрываю карты ..🃏🀄

Не секрет, что многие фирмы, которые работают по заказу и доставляют до покупателей товар через своих менеджеров/курьеров загодя выбивают чеки, а впоследствии, если товар не подошел покупателю или его попросту не было на месте, то чеки аннулируют.

Лично я засекла такую схему работы за фастфудом (пиццерии, суши и пр.)

Также есть практика когда товар передается покупателю, а оплату он получает позже на свой расчетный счет, но чек при этом формируется один.

Также есть практика когда товар передается покупателю, а оплату он получает позже на свой расчетный счет, но чек при этом формируется один.

Результат неправильной работы с кассой: либо внеплановая проверка налоговиков либо штрафы на миллионы рублей.

Какие риски скрывает такая схема работы и при чем тут штрафы на миллионы рублей?

Главное: Чек должен быть сформирован в момент расчета.

Штраф за несформированный чек - 75-100% от суммы сделки, при этом срок проверки - год. То есть за целый год несформированных чеков посчитайте какой штраф вам может прилететь.

Разберем нюансы:

Под расчетами понимается как момент получения оплаты, так и момент передачи товара покупателю без оплаты (на языке фискалов это выдача займа для оплаты товаров, работ, услуг).

А соответственно и чеков должно быть два, если момент передачи товара не равен моменту получения оплаты.

Это может быть в схеме аванс-продажа или наоборот продажа-постоплата.

Пример не следования букве закона по количеству формирования чеков - штраф на 10 млн рублей, который подтвердил Верховный суд (Определении ВС РФ от 14.04.2021 N 308-ЭС21-3553).

В суде рассматривалось дело автосалона, который продавал авто по системе трейд-ин и формировал только один чек на продажу авто вместо двух по каждой сделке. Второй чек должен был формироваться на авто которое берет автосалон по системе трейд-ин.

Теперь про выбивание чеков на будущее.

Если организация все-таки выбивает чек, но делает это загодя, то есть не в момент расчета - она также нарушает законодательство о ККТ, но штраф здесь значительно меньше, однако данная схема приведет к излишнему вниманию налоговиков и назначению внеплановой проверке по работе с онлайн-кассе.

Так, буквально с 17 июля 2023 года Минфин утвердил дополнительные критерии для внеплановой проверки касс (Приказ Минфина России от 06.06.2023 N 88).

О чем речь - конечно о случае, когда покупатель отказался от товара, либо от оплаты, либо покупателя курьер вообще не застал, а чек на продажу уже был сформирован. Фирме в таком случае придется сформировать чек коррекции с признаком "возврат прихода".

Если таких чеков организация набьет более чем 30% от всех своих чеков на продажу - то это становится сигналом для налоговиков взять на карандаш вашу фирму с целью дальнейшей ее проверки.

Выход конечно же есть - обеспечить курьера мобильной кассой и формировать чеки в момент передачи ваших товаров.