Аренда и самозанятость

Как все знают при продаже квартиры ранее минимального срока владения (3 или 5 лет) доход от продажи можно уменьшить:
либо на расходы по покупке проданного жилья — если есть документы, подтверждающие его приобретение;
либо на 1 млн руб. — если по какой-то причине документов нет либо расходы меньше миллиона.
Но если проданная недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности, применить вычет нельзя, НК прямо это запрещает.
В рассматриваемом случае сдача квартиры в аренду самозанятым относится к предпринимательской деятельности.
Поэтому гражданин, который зарегистрирован как самозанятый и платит налог на профессиональный доход с сумм, получаемых за сдачу в аренду собственного жилья, в случае продажи этого жилья раньше минимального срока владения не вправе применить имущественный вычет по НДФЛ из полученного дохода, а значит не вправе уменьшить доход от такой продажи на расходы на покупку данного жилья.
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