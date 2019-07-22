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Гульнара Волынец
Самозанятые

Аренда и самозанятость

🏠Сдача жилья в аренду — один из самых популярных видов деятельности, при котором люди используют «самозанятый» налоговый режим. 😑Так вот: у меня не очень хорошие новости для тех, кто соберется продать такое жилье раньше, чем истекут 3 года или 5 лет владения им.
Аренда и самозанятость

Как все знают при продаже квартиры ранее минимального срока владения (3 или 5 лет) доход от продажи можно уменьшить:

  1. либо на расходы по покупке проданного жилья — если есть документы, подтверждающие его приобретение;

  2. либо на 1 млн руб. — если по какой-то причине документов нет либо расходы меньше миллиона.

Но если проданная недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности, применить вычет нельзя, НК прямо это запрещает.

В рассматриваемом случае сдача квартиры в аренду самозанятым относится к предпринимательской деятельности.

Поэтому гражданин, который зарегистрирован как самозанятый и платит налог на профессиональный доход с сумм, получаемых за сдачу в аренду собственного жилья, в случае продажи этого жилья раньше минимального срока владения не вправе применить имущественный вычет по НДФЛ из полученного дохода, а значит не вправе уменьшить доход от такой продажи на расходы на покупку данного жилья.

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🏠Сдача жилья в аренду — один из самых популярных видов деятельности, при котором люди используют «самозанятый» налоговый режим. 😑Так вот: у меня не очень хорошие новости для тех, кто соберется продать такое жилье раньше, чем истекут 3 года или 5 лет владения им.

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