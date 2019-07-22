Может ли ИП на УСН подарить недвижимость близкому/не близкому лицу?

Что с налогами? И что изменилось в 2025 году?

🏡Продолжаю серию публикаций по теме: Налоги и Недвижимость.

О том, какие налоги заплатит получатель такой недвижимости, если он также ИП на УСН читаем здесь https://www.klerk.ru/user/1958959/578139/

А что с дарителем?

Вроде все логично: раз денег он не получает, значит и налогов никаких, подумали вы. ️Но не все так гладко!

Действительно, для УСН налоговых последствий никаких: ни доходов, ни расходов даритель не отражает.

❗Но напоминаю, что с 2025 года налогоплательщики стали еще и НДС-никами, а это значит, что при безвозмездной передаче любого имущества, используемого в предпринимательской деятельности, в том числе и объектов недвижимости ИП обязан исчислить НДС.

НДС потребуется исчислить по расчетной ставке 5/105 или 20/120 с рыночной стоимости такого имущества, а для недвижимости это значит основным источником такой оценки - будет его кадастровая стоимость. ((п. 2 ст. 154, п. п. 1 - 3 ст. 164, п. 1 ст. 166 НК РФ)

Кстати, все вышесказанное актуально и для ООО на УСН.

😉И напоследок от меня по традиции налоговый лайфхак:

Кто сможет избежать начисления такого НДС:

- если ИП применяет освобождение от НДС (при не превышении лимита доходов в 60 млн рублей)

- если ИП будет дарить личное имущество, а для объектов недвижимости это могут быть жилые объекты. Однако аккуратнее!

Если будет установлена систематичность таких сделок, то сами понимаете, что доначисления не избежать. (см. например, Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.03.2021 N Ф04-6192/2020 по делу N А70-7735/2020, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.05.2021 N Ф07-4079/2021 по делу N А42-3385/2020)