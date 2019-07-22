НДФЛ с продажи недвижимости в 2025 году

В этом посте рассмотрим в каких регионах России продавать недвижимость стало накладнее, чем в 2024 году.

При продаже объектов недвижимости (квартира, дом, земля) собственник обязан уплатить НДФЛ, если срок владения такой недвижимостью составляет менее пяти лет (или три года, если объекты получены в порядке приватизации или наследования)

Налог будет рассчитываться с цены продажи, однако если сумма дохода от продажи объекта недвижимости меньше, чем его кадастровая стоимость, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то доход от продажи принимается равным умноженной на коэффициент 0,7 кадастровой стоимости недвижимости.

Отметим, что при определении налогооблагаемого дохода учитывается кадастровая стоимость недвижимости, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января года, в котором произведена государственная регистрация перехода права собственности на проданный объект. А если объект недвижимости образован (например, закончен строительством) в течение года, учитывается его кадастровая стоимость на дату его постановки на государственный кадастровый учет (абз. 1 п. 2 ст. 214.10 НК РФ). Если кадастровая стоимость недвижимости отсутствует в ЕГРН на 1 января (на дату его постановки на государственный кадастровый учет - для вновь образованных объектов), то НДФЛ облагается доход, указанный в договоре купли-продажи (абз. 2 п. 2 ст. 214.10 НК РФ).

При этом понижающий коэффициент 0,7 законом субъекта РФ может быть как уменьшен вплоть до нуля , так и с 2025 года наоборот увеличен до 1 включительно (абз. 1 п. 2, п. 9 ст. 214.10, пп. 2 п. 6 ст. 217.1 НК РФ; п. 26 ст. 2, ч. 2 ст. 8 Закона от 12.07.2024 N 176-ФЗ).

С 2025 года субъекты РФ получили право увеличить с 0,7 до 1 включительно понижающий коэффициент, применяемый при расчете НДФЛ в случае продажи объекта недвижимого имущества (п. 9 ст 214.10 НК РФ)

В 8 регионах нашей страны власти успели до начала нового налогового периода принять такие региональные законы, соответственно уже с 1 января 2025 года продать объекты, расположенные в этих субъектах ниже их кадастровой стоимости уже не получится,так как НДФЛ при продаже объектов недвижимости будет исчисляться с кадастровой стоимости.

Перечислим регионы:

Санкт-Петербург,

Республика Карелия,

Архангельская область,

Астраханская область

Калининградская область

Республика Крым

Краснодарский край

Республика Татарстан

В остальных регионах нашей страны на 2025 год сохранился прежний порядок применения пониженного коэффициента, однако не исключено что такому примеру последуют и другие регионы, однако если такие законы будут приняты, то заработают они только с 2026 года.

Источники:

Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2024 N 734-157 "Об установлении на территории Санкт-Петербурга понижающего коэффициента в целях налогообложения доходов физических лиц от продажи объектов недвижимого имущества" (принят ЗС СПб 27.11.2024)

р. 8.3, Закон Республики Карелия от 30.12.1999 N 384-ЗРК (ред. от 28.10.2024) "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (принят Палатой Представителей ЗС РК 28.12.1999)

ст. 1, Закон Архангельской области от 02.10.2024 N 137-10-ОЗ "О понижающем коэффициенте, применяемом при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц по доходам, полученным от продажи объекта недвижимого имущества" (принят Постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от 25.09.2024 N 385)

ст. 1, Закон Калининградской области от 01.11.2024 N 368 "Об установлении понижающего коэффициента, применяемого в целях налогообложения доходов налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества" (принят Законодательным Собранием Калининградской области 24.10.2024)

ст. 1, Закон Республики Крым от 28.11.2024 N 13-ЗРК/2024 "Об установлении на территории Республики Крым понижающего коэффициента в целях налогообложения доходов физических лиц от продажи объектов недвижимого имущества" (принят Государственным Советом Республики Крым 28.11.2024)

ст. 1, Закон Краснодарского края от 06.11.2024 N 5225-КЗ "Об увеличении понижающего коэффициента, применяемого в целях определения подлежащих налогообложению доходов от продажи недвижимого имущества, на территории Краснодарского края" (принят ЗС КК 24.10.2024)

ст. 1, Закон Астраханской области от 25.11.2024 N 92/2024-ОЗ "Об установлении на территории Астраханской области понижающего коэффициента, применяемого при определении налоговой базы, исчислении и уплате налога на доходы физических лиц по доходам, полученным от продажи недвижимого имущества" (принят Думой Астраханской области 21.11.2024)

ст. 1, Закон РТ от 03.10.2024 N 70-ЗРТ "Об установлении размера понижающего коэффициента, применяемого для определения дохода налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества" (принят ГС РТ 27.09.2024)