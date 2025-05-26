Деликатная тема в налоговых софитах: суррогатное материнство, УСН и НДФЛ

Правовая необходимость проведения медосмотров женщин, претендующих на заключение договора ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий)

Для начала разберем с какой целью и главное кто заинтересован в проведении таких медобследований.

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору о суррогатном материнстве, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, половые клетки которых использовались для оплодотворения, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям (далее - потенциальные родители (генетическая мать и генетический отец) и которые состоят в браке между собой, либо одинокой женщиной, половые клетки которой использовались для оплодотворения и для которой вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям (далее - одинокая женщина (генетическая мать). Порядок установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери определяется Правительством Российской Федерации.

Кроме собственно проведения процедуры вспомогательной репродуктивной технологии, клиники могут осуществлять иную платную деятельность связанную с консультированием, подбором суррогатной матери, юридическим сопровождением программы и др.

Соответственно при заключении договора суррогатного материнства услуги клиники могут включать: подбор, обследование будущей суррогатной матери (организационная составляющая); перенос эмбрионов, ведение беременности, госпитализацию суррогатной матери на сохранение, роды (медицинская составляющая); консультирование, формирование пакета юридических документов, который может включать договор на указание медицинских и иных услуг (обычно клиника (суррогатное агентство, центр суррогатного материнства) заключает самостоятельные договоры с потенциальными родителями и суррогатной матерью), договор по вынашиванию и родам, договор с роддомом, сопровождение сделок (юридическая и информационная составляющие).

При этом сторонами договора на вынашивание и рождение являются потенциальные родители или потенциальная мать и суррогатная мать.

Согласно п. 70. Приказа Минздрава России от 31.07.2020 N 803н "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского для нее эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения

По общему правилу, установленному ч. 7 ст. 55 Федерального закона N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и п. 44 Приказа Минздрава России N 803н "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению", донором может быть женщина или мужчина, являющиеся гражданами РФ, физически и психически здоровые, в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшая медико-генетическое обследование.

Обследование суррогатной матери проводится в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка (п. 73).

Дополнительными обязательными медицинскими документами для суррогатной матери являются (п. 74):

а) справка из психоневрологического диспансера;

б) справка из наркологического диспансера.

Пунктом 6 Приказа 803н предусмотрено, что обследование пациентов для оказания медицинской помощи с использованием ВРТ осуществляется в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи.

Сроки годности результатов обследования для оказания медицинской помощи с использованием ВРТ предусмотрены приложением N 4 к настоящему Порядку.

Решение о дальнейшей тактике (донорство, криоконсервация, утилизация) в отношении неиспользованных при оказании медицинской помощи с использованием ВРТ половых клеток и эмбрионов принимают лица, которым принадлежат половые клетки и/или эмбрионы, путем заключения гражданско-правовых договоров.

Таким образом, требования к женщине, претендующей на статус суррогатной матери, жестко определены законодательством, находящимся в межотраслевой зависимости (гражданское, семейное, медицинское, административное) и устанавливающим ограничения по возрасту (от 20 до 35 лет), наличию детей (не менее одного здорового собственного ребенка), состоянию здоровья (подтверждено медицинским заключением).

Следовательно, у медицинской организации, осуществляющей сопровождение по применению технологии суррогатного материнства, должны быть: документы, подтверждающие возраст суррогатной матери (как правило, паспорт); свидетельство о рождении ребенка, а также сведения из медицинского учреждения, подтверждающие, что данный ребенок был рожден ею самостоятельно или при помощи кесарева сечения; медицинское заключение о состоянии здоровья; письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Дополнительными обязательными медицинскими документами для суррогатной матери являются справка из психоневрологического и наркологического диспансеров.

Таким образом, осуществление женщиной, находящейся в соответствующем возрасте, субъективного права стать суррогатной матерью ставится, по существу, в зависимость от наличия или отсутствия у нее медицинских документов, которые могут быть получены или истребованы в административном порядке. Законодатель устанавливает взаимозависимость между осуществлением субъективного права и административным порядком выдачи медицинских документов.

При этом реализация рассматриваемых правоотношений (ВРТ) невозможна без участия медицинской организации, оказывающей услуги по применению технологии суррогатного материнства, которая осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выдаваемой Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о лицензировании.

Кроме того исходя из содержания п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" (далее - Постановление N 17), к отношениям по применению вспомогательных медицинских технологий будут применяться нормы Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Данный Закон накладывает на соответствующих лиц целый ряд обязанностей, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых дает право иным участникам правоотношений на применение повышенных мер гражданско-правовой ответственности.

Поскольку сотрудники соответствующих организаций обычно сопровождают его исполнение на всех этапах реализации программы, осуществляя свою деятельность на профессиональной основе, то за несоблюдение лицензионных требований может быть привлечена к административной ответственности.

Если она сопряжена с извлечением дохода или причинением ущерба в крупном (особо крупном) размере - уголовная ответственность (ст. 171.1 УК РФ). Самостоятельная ответственность установлена за причинение вреда здоровью по неосторожности при отсутствии лицензии (ст. 235 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья человека (ст. 238 УК РФ).