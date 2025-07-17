Как выкуп лизингового авто учредителем создает налоговые риски для организации и для самого учредителя

Не секрет, что организация берет авто в лизинг в принципе для учредителя/директора. Как только организация выплачивает львиную долю лизинговых платежей, то заключается договор перенайма с учредителем/директором, которому вносит выкупной платеж в 1000 рублей. Рассмотрим кто и как рискует в такой ситуации. В статье актуальная судебка 2024—2025 гг.

Сегодня отвечала на такой вопрос-схему, которые проворачивают в настоящее время ну только наверное не ленивый, пользуясь возможностью оформить авто на организацию а потом осуществить перенайм на того же учредителя или директора под которого бралось это авто.

Вопрос был в следующем:

ООО в 2024г. заключило договор лизинга сроком на 2 года. В апреле 2025г. ООО погасив большую долю задолженности, заключает с лизинговой компанией трехстороннее соглашение о перенайме, прекращении договора лизинга и переход обязательства на физическое лицо. Выкупной платеж уже платит физическое лицо, которое является единственным учредителем и директором организации. Какие налоговые риски возникают у ООО (прежнего лизингополучателя) и у физического лица (нового лизингополучателя). Надо ли восстанавливать НДС принятый к вычету с лизинговых платежей за время владения авто ООО. Надо ли корректировать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, и в каком размере на лизинговые платежи или разницу между лизинговым платежом и начисленной амортизацией Возникает ли доход у физического лица, если да, то в каком размере.

Краткий ответ: в случае выявления налоговым органом получения необоснованной налоговой выгоды в виде заниженной стоимости переуступаемых прав по сравнению с рыночной стоимости авто на момент перенайма контролируемые органы доначислят организации (прежнему лизингополучателю) НДС и налог на прибыль на рыночную стоимость авто, что подтверждает отрицательная для налогоплательщика судебная практика Отметим, что в данной ситуации оценку налоговой выгоды налоговый орган проводит на основании представленного отчета оценщика о рыночной стоимости на момент сделки по перенайму (с учетом состояния авто: требует ремонта, участвовало в ДТП)

Также правомерно будет возникать налоговый риск по НДФЛ у физлица – нового лизингополучателя в части определения материальной выгоды, если между прежним и новым лизингополучателем будет установлена взаимозависимость.

Обоснование с приведением судебной практики:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налогов, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

Уменьшение размера налоговой обязанности вследствие уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета рассматривается в качестве налоговой выгоды (ст 54.1 НК РФ, пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" (далее - Постановление N 53).

Избежание налогообложения в результате совершения действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, является неправомерным поведением участника гражданского оборота, не совместимым с положениями статьи 3 НК РФ, поскольку приводит к возникновению у лиц, обязанных к уплате налога, неоправданного преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, нарушению публичного интереса. Налоговая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом обложения налогом на добавленную стоимость признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.

На основании пункта 1 статьи 166 НК РФ сумма налога на добавленную стоимость при определении налоговой базы в соответствии со статьями 154 - 159 и 162 Кодекса исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

Исходя из пункта 1 статьи 154 Налогового кодекса РФ, налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 Налогового кодекса РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога. Частью 2 статьи 153 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами. Указанные в настоящем пункте доходы учитываются в случае возможности их оценки и в той мере, в какой их можно оценить.

В силу пункта 1 статьи 20 НК РФ взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно: 1) одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 процентов. Доля косвенного участия одной организации в другой через последовательность иных организаций определяется в виде произведения долей непосредственного участия организаций этой последовательности одна в другой; 2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению; 3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого. В пункте 2 названной статьи установлено, что суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 1 данной статьи, если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг).

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 105.1 НК РФ, если особенности отношений между лицами могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц, указанные в настоящем пункте лица признаются взаимозависимыми для целей налогообложения (далее - взаимозависимые лица). Для признания взаимной зависимости лиц учитывается влияние, которое может оказываться в силу участия одного лица в капитале других лиц, в соответствии с заключенным между ними соглашением либо при наличии иной возможности одного лица определять решения, принимаемые другими лицами. При этом такое влияние учитывается независимо от того, может ли оно оказываться одним лицом непосредственно и самостоятельно или совместно с его взаимозависимыми лицами, признаваемыми таковыми в соответствии с данной статьей. Взаимозависимыми лицами признаются: физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов (подпункт 2 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ), организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа (подпункт 7 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 105.7 НК РФ при проведении налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами (в том числе при сопоставлении коммерческих и (или) финансовых условий анализируемой сделки и ее результатов с коммерческими и (или) финансовыми условиями сопоставимых сделок и их результатами) налоговый орган использует в порядке, установленном главой 14.3 НК РФ, методы, поименованные в пунктах 1 - 5 данной статьи, или, в соответствии с пунктом 2 статьи 105.7 НК РФ, использует комбинации двух и более таких методов. Сделки признаются сопоставимыми с анализируемой сделкой, если они совершаются в одинаковых коммерческих и (или) финансовых условиях с анализируемой сделкой. Пунктом 9 статьи 105.7 НК РФ установлено, что в случае, если методы, указанные в пункте 1 названной статьи, не позволяют определить, соответствует ли цена товара (работы, услуги), примененная в разовой сделке, рыночной цене, соответствие цены, примененной в такой сделке, рыночной цене может быть определено исходя из рыночной стоимости предмета сделки, устанавливаемой в результате независимой оценки в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика. Таким образом, налоговая экономия может быть признана обоснованной только в том случае, когда она связана с осуществлением реальной финансово-хозяйственной деятельности и для ее получения налогоплательщиком представлены первичные документы, отвечающие требованиям законодательства о налогах и сборах в части полноты и достоверности отраженных в них сведений.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 08.04.2004 N 168-О, нормы налогового законодательства применяются добросовестными налогоплательщиками, при этом недопустимо с помощью инструментов, используемых в гражданско-правовых отношениях, создавать схемы для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, поскольку это приводило бы к нарушению публичных интересов в сфере налогообложения и к нарушению конституционных прав и свобод других налогоплательщиков.

Согласно абзаца 6 пункту 8 Постановления Пленума ВАС России от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса" в случае возникновения спора о должной сумме налога, подлежащей уплате в бюджет, на налоговом органе лежит бремя доказывания факта и размера дополнительно вмененного налогоплательщику дохода, а на налогоплательщике - факта и размера понесенных им расходов.

Если суд на основании оценки представленных налоговым органом и налогоплательщиком доказательств придет к выводу о том, что налогоплательщик для целей налогообложения учел операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет объем прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции (пункт 7 Постановления N 53).

С учетом вышеуказанных вводов суды признают правомерным доначисление НДС и налога на прибыль в результате налоговой проверки налогоплательщика в отношении выявленного размера недополученного дохода прежним лизингополучателя.

Так в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 09.09.2024 N Ф06-6707/2024 по делу N А12-27435/2023 суд поддержал налоговый орган и признал правомерным основание для начисления спорных сумм налога и штрафа вывод налогового органа о том, что налогоплательщиком в декларации по налогу на прибыль занижен доход от переуступки прав на транспортное средство Toyota Land Cruiser.

Как указал суд, признавая позицию ИФНС правомерной, у налогоплательщика выбыло ТС, полученное по договору лизинга. К договору лизинга составлен договор перенайма, сторонами которого являются лизингодатель, налогоплательщик (прежний лизингополучатель) и ИП - директор налогоплательщика (новый лизингополучатель). Новым владельцем ТС стал ИП - директор налогоплательщика.

При этом было установлено, что оплата в адрес налогоплательщика за передачу прав и обязанностей по договору лизинга от ИП - директора не поступала. В декларации по налогу на прибыль выбытие ТС налогоплательщиком не отражено.

Между лизингодателем и новым лизингополучателем (ИП - директором налогоплательщика) заключено соглашение, согласно которому лизингодатель обязуется передать лизингополучателю право собственности на ТС.

Суд пришел к выводу, что основной целью заключения договора перенайма ТС явилось занижение налоговой базы в результате неотражения доходов от фактической реализации ТС.

В другом деле, рассматриваемом в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 11.06.2025 N Ф09-1472/25 по делу N А50-1416/2024 по схожим обстоятельствам в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции была назначена судебная экспертиза. Учитывая, что рыночная стоимость погрузчиков, определенная экспертом, сторонами не оспаривалась, суд первой инстанции правомерно произвел расчет рыночной стоимости права требования исходя из рыночной стоимости погрузчиков, указанной в заключении эксперта, без вычета затрат на ремонт.

При доначислении НДС налоговым органом стоимость права требования была учтена в соответствии с экспертным заключением по результатам проведенной в рамках камеральной налоговой проверки экспертизы

Схожий вывод в отношении этого же налогоплательщика был сделан и в другом судебном деле - Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2025 N 17АП-3323/2025-АК по делу N А50-5368/2024.

Также в деле, рассмотренном в Постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2024 N 07АП-5959/24 по делу N А27-24704/2023 с целью определения действительной стоимости транспортных средств реализованных в адрес взаимозависимых физических лиц налоговый орган согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 105.6 НК РФ использовал сведения о ценах, содержащихся в общедоступной информационной системе Интернет-портале https://auto.ru.

При определении недополученного дохода ООО "Партнер-98" в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 105.7 НК РФ использован метод сопоставимых рыночных цен.

Инспекцией также использован сервис поиска информации о спорных автомобилях по VIN.

Кроме того, в соответствии со статьей 93.1 НК РФ истребована информация о рыночной стоимости вышеуказанных автомобилей у ООО "МБ-Фастар" (официальный дилер VOLKSWAGEN в городе Новосибирск).

Инспекцией произведен расчет рыночной стоимости транспортных средств в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки Министерства Юстиции РФ от 2018 года, согласно которому стоимость автомобилей

Прикрывая фактическую сделку по продаже автомобилей, суммарная рыночная стоимость которых составила 8 580 000 руб., налогоплательщиком составлены договоры уступки (цессии), в соответствии с которым ООО "Партнер-98" уступило права по договорам лизинга, исполненным с ООО "Каракаде" взаимозависимым лицам за 3 000 руб., что ниже рыночной цены в 2 860 раз.

При указанных обстоятельствах Инспекцией материалами проверки доказано и документально подтверждено, что основной целью совершения ООО "Партнер-98" сделок с взаимозависимыми лицами по реализации транспортных средств являлась неуплата сумм налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость.

Налоговым органом установлено, что несение расходов по лизинговым платежам и передача транспортных средств взаимозависимым физическим лицам по многократно заниженной стоимости от их действительной цены не имеют какого-либо разумного объяснения с позиции хозяйственной необходимости совершения таких операций, а имеет своей целью лишь уменьшение налоговых обязательств ООО "Партнер-98", в силу не отражения доходов от реализации 3 транспортных средств.

Еще в одном деле в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 09.09.2024 N Ф06-6707/2024 по делу N А12-27435/2023 налоговый орган провел анализ договора перенайма, выявив что права и обязанности по договору лизинга переданы от прежнего лизингополучателя к новому лизингополучателю полностью, без каких-либо изъятий, в объеме, существующем на момент подписания настоящего договора, том числе с момента заключения договора перенайма к новому лизингополучателю перешла обязанность по уплате лизинговых платежей и выкупной цены.

В данном споре налоговый орган учел взаимозависимость участников сделки, поскольку прежний лизингополучатель транспортного средства - руководитель ООО и новый лизингополучатель транспортного средства ИП одно и то же лицо, что оказало влияние на условия и результат сделки, условия по которой формировалась не на принципах рыночных отношений, а на основе взаимозависимости этих лиц и с целью минимизации налоговых обязательств.

Инспекцией также установлено, что именно руководитель организации, он же ИП являлся инициатором оформления договора перенайма.

Исходя из совокупности установленных обстоятельств, суды пришли обоснованному выводу о том, что основной целью заключения договора перенайма данного транспортного средства явилось получение необоснованной налоговой экономии за счет занижения налоговой базы по налогу на прибыль в результате не отражения доходов от фактической реализации транспортного средства.

Как верно указано судами, в данном случае сделка по уступке прав и обязанностей по договору лизинга в адрес физического лица не имеет разумной экономической цели и не направлена на получение Обществом прибыли.

Судами отмечено, что определение размера налоговых обязательств Общества должно производиться с учетом реального характера сделки и ее действительного экономического смысла.

Суды, оценив заключение эксперта, привлеченного налоговым органом наряду и в совокупности с иными имеющимися в материалах дела доказательствами, согласились с его выводами.

Отметим, что судами были отклонены ссылки Общества на представленное им заключение, подготовленное оценщиком, в связи с тем, что данное заключение датировано до заключения договора перенайма, однако, не было представлено налогоплательщиком совместно с данным договором ни на стадии направления документов по требованиям налогового органа о предоставлении пояснений, документов, ни при направлении возражений на акт проверки, ни при обжаловании решения налогового органа в досудебном порядке.

Также судами отмечено, что в заключении, представленном Обществом, рыночная стоимость транспортного средства определена специалистом с учетом документов о неисправностях автомобиля, требующих их устранения, однако, налогоплательщиком ни в ходе налоговой проверки, ни в ходе рассмотрения дела судом не заявлялись доводы о наличии у транспортного средства каких-либо неисправностей, соответствующие документы не представлялись. Документы и информация о фактах ДТП с участием спорного транспортного средства отсутствовали.

В другом деле, рассматриваемом в Постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2025 N 18АП-1803/2025, 18АП-3615/2025 по делу N А76-16878/2024 был установлен факт взаимозависимости между физлицом (новым лизингополучателем) и учредителем налогоплательщика.

Также было установлено, что новый лизингополучатель изначально принимал участие в сделке налогоплательщика по приобретению автомобиля по договору лизинга.

На основании приведенных обстоятельств суд первой инстанции обоснованно согласился с выводами инспекции о том, что определение стоимости переуступаемого права в размере 100 000 руб. при несении заявителем ранее затрат по договору лизинга не менее 12 962 021 руб. причиняет ущерб интересам налогоплательщика и свидетельствует о согласованности действий представителей сторон по необоснованному занижению суммы по сделке.

Установив, что страховые случаи в отношении данного автомобиля не наступали, страховые суммы не выплачивались, а авто не участвовал в ДТП по данным ГИБДД суд счел, что фактически под видом спорной сделки имела место сделка купли-продажи транспортного средства и инспекция по результатам проверки пришла к верному выводу о неправомерном занижении налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость.

Таким образом, исходя из анализа судебной практики следует, что установление заниженной стоимости по договору перенайма лизинга по сравнению с рыночной стоимостью авто при его реализации между взаимозависимыми сторонами является получением необоснованной налоговой выгоды (ст 54.1 НК РФ)

По данному основанию суды признают правомерным доначисление НДС и налога на прибыль прежним лизингополучателю (организации). При этом в данной ситуации анализ налоговый орган проводит на основании представленного отчета оценщика о рыночной стоимости на момент сделки по перенайму (с учетом состояния авто: требует ремонта, участвовало в ДТП)

В отношении налогового риска нового лизингополучателя – физлица в такой структуре сделки отметим следующее.

Согласно п. 1 ст. 207 НК РФ налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы, которые получены налогоплательщиком как в денежной, так и в натуральной формах, или право распоряжаться которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

На основании пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, относятся полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах налогоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на безвозмездной основе или с частичной оплатой.

Исходя из пп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ, доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, являются материальная выгода, полученная от приобретения товаров в соответствии с гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику.

В соответствии с п. 3 ст. 212 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения товаров (работ, услуг), указанной в пп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ, налоговая база определяется как превышение цены идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), реализуемых лицами, являющимися взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику, в обычных условиях лицам, не являющимся взаимозависимыми, над ценами реализации идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), налогоплательщику.

При получении доходов в натуральной форме дата фактического получения дохода определяется на основании пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ как день передачи доходов в натуральной форме.

Таким образом, стоимость транспортных средств, переоформленных на физических лиц, является их доходом, полученным в натуральной форме на дату перехода права собственности на транспортные средства. Указанный вывод подтверждается выводами из судебной практики.

Так, в деле рассмотренном в Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.05.2025 N 11АП-290/2025 по делу N А65-24507/2024 по схожим обстоятельствам налоговым органом установлено занижение ООО (налоговый агент) налоговой базы по НДФЛ с доходов в виде стоимости транспортных средств, приобретенных за счет средств организации и в последующем переоформленных в собственность вышеуказанных взаимозависимых физических лиц.

При таких обстоятельствах суд подтвердил, что налоговым органом правомерно вменен доход физическим лицам, взаимозависимым с ООО (прежним лизингополучателем), полученный в натуральной форме, в соответствии со ст. 211 НК РФ.

17.07.2025

Волынец Г.И., член Палаты налоговых консультантов