Приобретение лицом из недружественного государства доли (акций) в российской компании (ООО или АО) в 2024 году

Необходимо ли получать разрешение подкомиссии, если лицо из недружественного государства хочет стать участником (акционером) российской компании (ООО или АО). Какие требования предъявляются к данным сделкам (операциям).

В 2024 году на любые сделки (операции) с долями (акциями) российских компаний, совершаемые с лицами из недружественных государств, если действующим санкционным регулированием, в частности, разъяснениями Минфина, не предусмотрено соответствующих исключений, потребуется получение разрешения подкомиссии.

Итак, допустим ситуацию, когда лицо из недружественного государства хочет приобрести (купить) долю (акции) в российской компании или учредить ее.

Нужно ли получать разрешение подкомиссии, если лицо из недружественного государства является покупателем (приобретателем) доли (акций) в уставном капитале ООО или АО

В соответствии с положениями Указов Президента РФ №№ 81 от 01.03.2022г., 618 от 08.09.2022г. и 737 от 15.10.2022г., особый порядок осуществления (исполнения) сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах ООО или АО либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими ООО или АО и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности, распространяется и на сделки (операции), связанные с покупкой долей (акций) в ООО или АО.

Из положений названных выше Указов Президента РФ следует, что, если стороной сделки (операции) в отношении доли (акций) в российской компании является лицо из недружественного государства, без разрешения подкомиссии осуществить данную сделку (операцию) не получится.

Возможное двоякое толкование положений вышеназванных Указов Президента РФ, касающихся круга лиц, на которых распространяется режим осуществления сделок (операций) с долями (акциями) ООО (АО,) исключено. Не важно, покидает ли участник (акционер) российской компании из недружественного государства эту компанию или, наоборот, пытается войти в состав ее участников (акционеров), данное действие (сделку) невозможно совершить без разрешения подкомиссии.

Данная позиция также подтверждается Банком России: «Регулирование, установленное пп.«а» п.1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81, распространяется на любые сделки (с учетом особенностей, установленных п. 5 Указа Президента РФ от 04.05.2022 № 254), независимо от того, какой именно стороной выступают лица иностранных государств, совершающих недружественные действия».

Как мы понимаем, при применении Указов Президента РФ №№ 618 от 08.09.2022г. и 737 от 15.10.2022г. в отношении долей в ООО, подход будет аналогичный.

Как и в случае с покупкой, на учреждение лицом из недружественного государства ООО или АО потребуется получение разрешения подкомиссии (Письма Минфина России №№ 05-05-05/113005 от 24.11.2023г. и 05-06-11/12558 от 14.02.2024г.).

Из положений Гражданского кодекса РФ, Законов об ООО и АО следует, что в результате оплаты учредителем ООО или АО своей доли (акций) в уставном капитале такого ООО или АО в течение срока, который определен договором об учреждении ООО или АО, или в случае учреждения ООО или АО одним лицом решением об учреждении ООО или АО у такого учредителя возникают права владения, пользования и (или) распоряжения указанной долей (акциями), а также иные корпоративные права, установленные Гражданским кодексом РФ, Законами об ООО и АО (статьи 89, 90, 98 и 99 ГК РФ, статьи 11 и 15 Закона об ООО, статьи 9, 25, 31 и 32 Закона об АО).

Учреждение лицами из недружественных государств ООО или АО влечет за собой установление за ними прав владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставном капитале такого общества, а значит на него необходимо получать соответствующее разрешение подкомиссии.

Лицо из недружественного государства может войти в состав участников российской компании (ООО) путем принятия данного лица в состав участников ООО на основании заявления этого лица (ст.19 Закона об ООО), но, как и для вышеуказанных случаев, только на основании разрешения подкомиссии.

Требования, предъявляемые к лицу из недружественного государства, которое хочет купить долю (акции) в российской компании или учредить ее, для получения разрешения подкомиссии

Требования к сделкам в отношении долей (акций) российских компаний, совершаемых с лицами из недружественных государств, содержатся в Постановлении Правительства РФ от № 295 от 06.03.2022г. и Протоколах №№ 171/5 от 07.07.2023г. и 193/4 от 26.09.2023г.

Требования, содержащиеся в названных протоколах Минфина, применяются для лишь случаев, когда происходит отчуждение, принадлежащей лицу из недружественного государства, доли (акций) в российской компании, а не для случаев, когда лицо из недружественного государства хочет стать участником (акционером) российской компании, учредить ее или купить в ней долю (акции) у резидента или войти в нее в качестве нового участника за счет дополнительного вклада в ее уставный капитал, указанные требованиями Минфина неприменимы. Это следует из буквального прочтения положений названных протоколов.

Требования содержащиеся в Постановлении Правительства РФ (п.п. 4, 5, 5(1) и 5.(2) Постановления), по сути, сводятся только к перечню обязательных документов, прилагаемых к заявлению о выдаче подкомиссией разрешения на совершение сделке с недружественным лицом. Чтобы успешно получить согласие на совершение сделки по покупке доли у иностранного участника в подкомиссии, необходимо ее полное соответствие требованиям Минфина.

Для «классической» ситуации, когда недружественное лицо продает доли (акции) в российской компании, без выполнения обязательных требований Минфина подкомиссия не даст разрешения на сделку с лицом из недружественного государства.

В частности, к таким требованиям относятся:

Наличие независимой оценки рыночной стоимости активов и экспертное заключение этого отчета СРО оценщиков. Цена приобретаемого актива не более 50 % от его рыночной стоимости. Обязательство по «добровольному» направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 15 % от рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете о независимой оценке рыночной стоимости активов KPI для покупателей бизнеса у лиц из недружественных государств. Условия обратного выкупа должны предусматривать для «временного» собственника наличие экономической выгоды. Перечисление денежных средств при совершении сделки с иностранным лицом из недружественного государства одним из способов, предусмотренных Указами Президента РФ и требованиями Минфина (например, на счет типа С, на счет в российском банке или на счет в иностранной кредитной организации). Наличие у заявителя иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, необходимых для осуществления сделки, информация о которых представлена заявителем.

Следуя логике буквального толкования содержания вышеназванных протоколов, очевидно, что из вышеуказанных требований для случая, когда лицо из недружественного государства приобретает доли (акции) в российской компании или учреждает ее, применимым может быть только одно, а именно установление KPI для приобретателей доли (акций) акций. Что касается остальных требований, то вопрос остается открытым.

Как указано выше, кроме требований, предъявляемых к сделкам лицами из недружественных государств, со стороны Минфина, есть еще требования, установленные Постановлением Правительства РФ. Однако, как и в случае с требованиями Минфина, требования Правительства РФ также будут идти в разрез с той ситуацией, которая может сложиться на практике, а именно, если недружественное лицо будет выступать в качестве покупателя, а не продавца доли (акций) в российской компании.

Как итог, несмотря на то, что действующее санкционное регулирование обязывает получать разрешение подкомиссии на совершение сделки по приобретению лицом из недружественного государства долей (акций) в российской компании у резидента, конечный результат будет зависеть только от личного усмотрения лиц, ответственных за принятие решения о выдаче данного разрешения.

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Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR