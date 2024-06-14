₽ Заказать рекламу
Антон Свирякин
Социальный вычет

Налоговые перспективы на 2025 год. Налоговые вычеты и семейная налоговая выплата

Какой размер налоговых вычетов будет в 2025 году, что такое семейная налоговая выплата и кто, в каком размере и как сможет ее получить.

Продолжаем наш большой разбор грядущих поправок в НК РФ. В предыдущих обзорах мы разбирали отдельные элементы новой таблицы «налогового» умножения на 2025 и последующие годы (прогрессивная шкала обложения НДФЛ для резидентов и удаленщиков-релокантов, налоги для бизнеса и амнистия за дробление). Теперь поговорим о социальной составляющей грядущей налоговой реформы – о налоговых вычетах и семейной налоговой выплате.

Что такое налоговый вычет

Налоговые вычеты можно разделить на «две» группы:

  1. Стандартные налоговые вычеты (для отдельных категорий налогоплательщиков);

  2. Социальные налоговые вычеты (на налогоплательщика и его детей).

Стандартный налоговый вычет – это право вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ для отдельных категорий налогоплательщиков, а также для налогоплательщиков, у которых есть дети (пп. 1, 2 и 4 п.1 ст.218 НК РФ).

В 2025 году размер стандартного налогового вычета на детей (каждый месяц) будет составлять:

  • На первого ребенка — 1400 руб.;

  • На второго ребенка — 2800 руб.;

  • На третьего ребенка — 6000 руб.

Доход получателя стандартного налогового вычета с 2025 год не должен превышать 450 тыс руб. за налоговый период. Как только доход превышает названный порог, налоговый вычет перестает действовать (абз.17 пп. 4 п.1 ст. 218 НК РФ в будущей редакции).

Социальный налоговый вычет — это право вернуть НДФЛ от части суммы, потраченной на пожертвования благотворительным организациям, оплаты лечения, обучения и занятий спортом и другие расходы, размер которой составляет 13% от установленного предела суммы таких расходов.

Перечень расходов, которые дают налогоплательщику право на получение социального налогового вычета и условия для их подтверждения должны выполняться содержится в п. 1 ст. 219 НК РФ.

Для социальных вычетов на налогоплательщика максимальный размер, регламентированных п.1 ст.219 НК РФ, расходов, то есть, лимит таких расходов, с 1 января 2024 года составляет 150 000 рублей. Для социальных вычетов на детей налогоплательщика максимальный лимит таких расходов с 1 января 2024 года составляет 110 000 рублей.

В 2025 году размер социальных налоговых вычетов не меняется и составляет:

Если размер регламентированных расходов составляет более 150 000 рублей, то налогоплательщик сможет вернуть только 13% от этой суммы, что составит 19 500 рублей. Если размер менее данного лимита, то к возврату будет 13% от размера непосредственно понесенных налогоплательщиком расходов.

Для получения социального вычета на детей рассчитывается аналогично, только лимит будет 110 000 рублей. То есть, максимум, который налогоплательщик сможет получить от государства с 1 января 2024 года составляет 14 300 рублей.

Что такое семейная налоговая выплата, кто, в каком размере и как сможет ее получить

Семейная налоговая выплата – это новшество в законодательстве, которое имеет опосредованное отношение налоговому законодательству. Данная выплата — это самостоятельная мера социальной поддержки малообеспеченных семей. Однако справедливости ради отметим, что несмотря на далекость отношения семейной налоговой выплаты от налогов, она представлена общественности как часть глобальной налоговой реформы, так как одна из целей повышения налогов — это именно поддержка малообеспеченных семей.

Семейная налоговая выплата будет положена семьям, имеющим двух и более детей, в которых размер среднедушевого дохода не превысит 1,5-кратный размер прожиточного минимума на человека, действующий в субъекте РФ.

Размер семейной налоговой выплаты определяется как разница между суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за назначением указанной выплаты, и суммой НДФЛ, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.

Выплату будет осуществлять Социальный фонд на основе заявления родителя, которое можно будет подать через ЕПГУ, МФЦ или лично с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ. Выплата будет перечислена каждому из родителей на его банковский счет.

Благодарю, что дочитали до конца!

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR.

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
61

Начать дискуссию

Многодетные семьи

В Санкт-Петербурге существенно расширили право на маткапитал

Теперь право на региональный материнский капитал у многодетных семей в Санкт-Петербурге будет при рождении или усыновлении третьего ребенка, а также последующих детей.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Консоль.Про
Самозанятые

Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать

Бухгалтеру и кадровику при сотрудничестве с самозанятыми нужно подписать договоры, оформить закрывающие документы, собрать чеки. В какой-то момент компания понимает, что без автоматизации этих процессов проверку ФНС просто не пройти. Разбираемся, что включает в себя автоматизация сотрудничества с самозанятыми, и когда без нее не обойтись.

Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать
igotosochi
Инвестиции

5,5% в золоте. Свежие облигации: Селигдар GOLD на размещении

Молчание — золото, а что может быть лучше молчания? Только золото, которое приносит дополнительный доход в виде купонов. Спасибо Селигдару за такую потрясающую возможность. Выпуск уже третий по счёту, посмотрим, как нам предлагают озолотиться.

5,5% в золоте. Свежие облигации: Селигдар GOLD на размещении

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоговая помощь
Проверки

​Стали ли инспекторы больше доверять людям?

Как гласит Манифест ФНС России 2022 года «Перспектива 2030» — 100 % доверия и 0% издержек. Изначальный смысл этой фразы не избавляет налоговые органы толковать ее вполне буквально и в свою пользу при проведении контрольных мероприятий.

Интернет и IT

Проверить качество мобильной связи теперь можно с помощью госприложения

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (ЦМУ ССОП) разработали приложение «ПроСеть» для проверки качества связи на мобильных устройствах.

1
Вячеслав Василевский
Налоговые проверки

Договора с вашими субподрядчиками типовые? Это налоговая схема!

Как я возражения по акту налоговой проверки писал..

Договора с вашими субподрядчиками типовые? Это налоговая схема!

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Антон Свирякин
Социальный вычет

Налоговые перспективы на 2025 год. Налоговые вычеты и семейная налоговая выплата

Какой размер налоговых вычетов будет в 2025 году, что такое семейная налоговая выплата и кто, в каком размере и как сможет ее получить.

Райффайзен сообщает о прекращении с 01 июля 2024 года начисления процентов по накопительным счетам

Банк заверяет, что деньгами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно.

Обзоры для бухгалтера

Налоговая может доначислить налоги по показаниям свидетелей. Чтобы на УСН не платить НДС в 2025 году, лимит нужно соблюсти уже в 2024 📆«Ночной бухгалтер» № 1702

ВС РФ посчитал справедливым, что налоговики рассчитали налог на доходы ИП, ориентируясь на свидетельские показания. Не платить НДС упрощенец в 2025 году может, если не превысит лимит доходов, считать его надо за 2024 год.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Антон Свирякин
Социальный вычет

Размер социальных налоговых вычетов в 2024 году. Кто имеет право на них и как их получить в 2025 году

Что такое социальный налоговый вычет, в каком размере он может быть предоставлен налогоплательщику и кто имеет право на его получение за 2024 год.

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
61
Налоговые изменения 2025

⚡️ «Клерк» запустил серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Смотрите запись первого вебинара: «Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН» уже сейчас

С 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу.

⚡️ «Клерк» запустил серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Смотрите запись первого вебинара: «Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН» уже сейчас

Разборы законов

1 325
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Акцизы

Уплата акциза на алкогольный бальзам зависит от сахара

Если бальзам имеет крепость не меньше 20% и соответствует техническому регламенту ЕАЭС, то он не считается сахаросодержащим напитком.

Кредитование

Россияне заложили 858 тысяч автомобилей с начала года

Если купить автомобиль, который числится в реестре о залоге движимого имущества, то все банковские требования по выплате кредита лягут на плечи нового владельца.

Интернет и IT

Минпромторг назвал, куда будет развиваться искусственный интеллект

Перспективные направления развития ИИ в промышленности перечислил Минпромторг.

Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Для госпредприятий новых регионов ввели мораторий по старым долгам

Государственные предприятия в новых регионах освободят от взыскания долгов, возникших до вхождения в состав России.

Ольга Ульянова
Реорганизация компании

Как провести разделение ООО

Видео объясняет, как провести реорганизацию ООО в форме разделения.

1
Обзор судебной практики

Конституционный Суд решил вопрос о земле при подземных гаражах

КС РФ допустил возможность предоставления в собственность или в аренду земельных участков, на которых расположены подземные гаражи, их владельцам.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтерия ада слушает

Что нейросеть думает про российские налоги

Ржём аки стадо кобыл. А всё почему? Потому что в Настину умную голову пришла-таки дельная мысль: а чего это у нас нейросеть без дела болтается? А ну-ка давай, пиши пост в блог, на животрепещущую тему — изменения в налогах с 2025 года, и постарайся немного шутить.

Что нейросеть думает про российские налоги
1

Интересные материалы

Банки

Внесены изменения в закон о клиринге и клиринговой деятельности

Президент подписал федеральный закон о внесении изменений в ст. 4 и 18 ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».