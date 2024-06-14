Налоговые перспективы на 2025 год. Налоговые вычеты и семейная налоговая выплата

Какой размер налоговых вычетов будет в 2025 году, что такое семейная налоговая выплата и кто, в каком размере и как сможет ее получить.

Продолжаем наш большой разбор грядущих поправок в НК РФ. В предыдущих обзорах мы разбирали отдельные элементы новой таблицы «налогового» умножения на 2025 и последующие годы (прогрессивная шкала обложения НДФЛ для резидентов и удаленщиков-релокантов, налоги для бизнеса и амнистия за дробление). Теперь поговорим о социальной составляющей грядущей налоговой реформы – о налоговых вычетах и семейной налоговой выплате.

Что такое налоговый вычет

Налоговые вычеты можно разделить на «две» группы:

Стандартные налоговые вычеты (для отдельных категорий налогоплательщиков); Социальные налоговые вычеты (на налогоплательщика и его детей).

Стандартный налоговый вычет – это право вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ для отдельных категорий налогоплательщиков, а также для налогоплательщиков, у которых есть дети (пп. 1, 2 и 4 п.1 ст.218 НК РФ).

В 2025 году размер стандартного налогового вычета на детей (каждый месяц) будет составлять:

На первого ребенка — 1400 руб. ;

На второго ребенка — 2800 руб. ;

На третьего ребенка — 6000 руб.

Доход получателя стандартного налогового вычета с 2025 год не должен превышать 450 тыс руб. за налоговый период. Как только доход превышает названный порог, налоговый вычет перестает действовать (абз.17 пп. 4 п.1 ст. 218 НК РФ в будущей редакции).

Социальный налоговый вычет — это право вернуть НДФЛ от части суммы, потраченной на пожертвования благотворительным организациям, оплаты лечения, обучения и занятий спортом и другие расходы, размер которой составляет 13% от установленного предела суммы таких расходов.

Перечень расходов, которые дают налогоплательщику право на получение социального налогового вычета и условия для их подтверждения должны выполняться содержится в п. 1 ст. 219 НК РФ.

Для социальных вычетов на налогоплательщика максимальный размер, регламентированных п.1 ст.219 НК РФ, расходов, то есть, лимит таких расходов, с 1 января 2024 года составляет 150 000 рублей. Для социальных вычетов на детей налогоплательщика максимальный лимит таких расходов с 1 января 2024 года составляет 110 000 рублей.

В 2025 году размер социальных налоговых вычетов не меняется и составляет:

Если размер регламентированных расходов составляет более 150 000 рублей, то налогоплательщик сможет вернуть только 13% от этой суммы, что составит 19 500 рублей. Если размер менее данного лимита, то к возврату будет 13% от размера непосредственно понесенных налогоплательщиком расходов.

Для получения социального вычета на детей рассчитывается аналогично, только лимит будет 110 000 рублей. То есть, максимум, который налогоплательщик сможет получить от государства с 1 января 2024 года составляет 14 300 рублей.

Что такое семейная налоговая выплата, кто, в каком размере и как сможет ее получить

Семейная налоговая выплата – это новшество в законодательстве, которое имеет опосредованное отношение налоговому законодательству. Данная выплата — это самостоятельная мера социальной поддержки малообеспеченных семей. Однако справедливости ради отметим, что несмотря на далекость отношения семейной налоговой выплаты от налогов, она представлена общественности как часть глобальной налоговой реформы, так как одна из целей повышения налогов — это именно поддержка малообеспеченных семей.

Семейная налоговая выплата будет положена семьям, имеющим двух и более детей, в которых размер среднедушевого дохода не превысит 1,5-кратный размер прожиточного минимума на человека, действующий в субъекте РФ.

Размер семейной налоговой выплаты определяется как разница между суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за назначением указанной выплаты, и суммой НДФЛ, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.

Выплату будет осуществлять Социальный фонд на основе заявления родителя, которое можно будет подать через ЕПГУ, МФЦ или лично с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ. Выплата будет перечислена каждому из родителей на его банковский счет.

Благодарю, что дочитали до конца!

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR.