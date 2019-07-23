До выездной налоговый контроль в 2025 году. Как налоговые органы будут выявлять схемы уклонения от НДС

Налоговый орган вправе вызывать свидетеля (например, директора, бухгалтера или другого работника) на допрос, как в рамках камеральной, так и при «внерамочной» проверке. На допрос вызывают тогда, когда налоговым органом в рамках предпроверочного анализа деятельности налогоплательщика установлены факты, свидетельствующие об искусственном занижении им размера НДС.

Допрос свидетеля — это одно из самых строго регламентированных мероприятий налогового контроля (ст. 90 НК РФ, Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57). На допрос в налоговый орган вызывают только конкретных физических лиц и только по повестке.

При проведении допроса налоговые инспекторы должны четко следовать порядку, установленному НК РФ, нарушение которого впоследствии может привести к признанию показаний соответствующих лиц недопустимыми доказательствами.

От дачи показаний в налоговом органе освобождены только лица, указанные в п.2 ст. 90 НК РФ. Остальным остается выбор, явиться для дачи показаний или отказаться от нее, неся риск наступления негативных последствий в виде привлечения к ответственности по ст.128 НК РФ.

Свидетеля нельзя привлечь к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от дачи показаний в рамках налоговой проверки. Об этом говорится в ст.ст. 307 и 308 УК РФ. Указанные статьи применяется только в случаях, когда свидетель дает показания в суде или в ходе производства по уголовному делу о налоговом преступлении. Сама ФНС также подтверждает это в своем Письме от 17.07.2013 № АС-4-2/12837.

Необходимо учитывать роль вызываемого на допрос лица в участии в хозяйственной жизни налогоплательщика и его осведомленность о бизнес-процессах в компании. Неявка директором или бухгалтером на допрос или отказ от дачи ими показаний может ускорить процесс назначение выездной или «тематической» проверки в отношении налогоплательщика. В последующем, в рамках уже выездной проверки, такому налогоплательщику будет сложнее доказать добросовестность.