🔥Налоговые перспективы на 2025 год. Поправки в НК РФ приняты в третьем чтении

Итоги законотворческого «марафона» по внесению поправок в НК РФ.

Подытоживаем наш большой разбор грядущих поправок в НК РФ.

В предыдущих обзорах мы разбирали отдельные элементы новой таблицы «налогового» умножения на 2025 и последующие годы (прогрессивная шкала обложения НДФЛ для резидентов и удаленщиков-релокантов, налоги для бизнеса, амнистия за дробление, налоговые вычеты и семейная налоговая выплата, налогообложение дивидендов и корпоративных сделок с акциями и долями российских организаций).

Про поправки, которые были внесены ко второму чтению не писал намеренно, так как ждал, когда оно пройдет и окончательный их текст появится на официальном сайте Госдумы. Второе чтение состоялось 09.07.2024г. и поправки в НК РФ были ожидаемо приняты.

Что было внесено в законопроект ко второму чтению

Налогоплательщик вправе учитывать расходы на приобретение российского ПО и расходы на НИОКР с применением двойного коэффициента. Субъектам РФ предоставлено право уменьшать ставку по налогу на прибыль в части, зачисляемой в бюджет субъекта. Для доходов от операций с цифровыми финансовыми активами ставка НДФЛ будет составлять 13% и 15%. До 18 тыс руб. увеличен вычет НДФЛ за сдачу нормативов ГТО. Для владельцев 5 (пяти) и более контролирующих иностранных компаний установлен фиксированный размер НДФЛ — 25 млн руб. Налогоплательщики, работающие на УСН с доходом до 60 млн руб., будут освобождены от НДС автоматически. Муниципальным образованиям предоставлено право вводить туристический налог и самостоятельно устанавливать сроки его введения и ставки.

10.07.2024г. в третьем чтении законопроект о поправках в НК РФ был принят. Предполагается, что данные поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.

Теперь дело за малым, рассмотрение законопроекта Совфедом и подписание его Президентом РФ. Как мы все понимаем, это всего лишь формальности, поэтому начинаем изучать НК РФ в новой редакции.

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR.