Налогообложение доходов лиц с двумя гражданствами и релокантов в 2025 году

Как иностранное гражданство налогоплательщика может повлиять на его налоговое резидентство в РФ
Кто считается налоговым резидентом и как период пребывания влияет на статус налогового резидента РФ, определено в п. 2 ст. 207 НК РФ. Согласно названного пункта НК РФ, «налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы территории РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья».
Из содержания п. 2 ст. 207 НК РФ видно, что статус налогового резидента не привязан к гражданству физического лица (налогоплательщика). Единственный критерий для определения налогового резидентства - срок пребывания на территории РФ. ФНС России в своих письмах это неоднократно подтверждала (например, в Письме № ШЮ-4-17/16342@ от 27.12.2023г.).
Как платят НДФЛ удаленщики-релоканты
В 2025 году от всех доходов работника (работающего удаленно с территории иностранного государств по трудовому или гражданско-правовому договору) от источников в РФ НДФЛ рассчитывается следующим образом:
Если сумма соответствующих доходов за налоговый период не превысит 2,4 млн руб. - 13%;
Если сумма соответствующих доходов за налоговый период будет более 2,4 млн руб., но менее 5 млн руб. - 312 тыс руб. и 15% от Σ соответствующих доходов свыше 2,4 млн руб.;
Если сумма соответствующих доходов за налоговый период более 5 млн руб., но менее 20 млн руб. - 702 тыс руб. и 18% от Σ соответствующих доходов свыше 5 млн руб.;
Если сумма соответствующих доходов за налоговый период более 20 млн руб., но менее 50 млн руб. - 3 402 тыс. руб. и 20% от Σ соответствующих доходов свыше 20 млн руб.;
Если сумма соответствующих доходов за налоговый период более 50 млн руб. - 9 402 тыс руб. и 22% от Σ соответствующих доходов свыше 50 млн руб.
Расчет прогрессии для удаленщиков-релокантов осуществляется аналогичен принципу расчета 15-типроцентного НДФЛ. В 2025 и 2026 году, будет также, как и сейчас, повышенная ставка будет применяться только к сумме превышения его дохода над заданными пределами.
Как платят налоги релоканты ИП и самозанятые
Налоговые нерезиденты не платят налоги в РФ по доходам от иностранных источников (ст. 209 НК РФ). Однако гражданин РФ, не являющийся налоговым резидентом, но зарегистрированный как ИП на УСН или ПСН, продолжает исчислять и уплачивать налог в порядке, предусмотренном главами 26.2 и 26.5 НК РФ. Применение УСН или ПСН не зависит от наличия или отсутствия статуса налогового резидента РФ (Письма Минфина России № 03-11-12/50675 от 25.11.2013г. и № 03-11-11/22925 от 24.03.2020г.).
Гражданин РФ, утративший статус налогового резидента РФ может оставаться лицом, зарегистрированным на территории РФ в качестве ИП и имеет право использовать, как ПСН, так и УСН или НПД. Кроме того, такой гражданин может быть зарегистрированным и в качестве плательщика «налога на профессиональный доход» (самозанятого) (4 и/или 6%%) не зависимо от того, есть ли у него статус налогового резидента РФ или нет (ст.5 № 422-ФЗ, Письмо Минфина России от 20.01.2020г. № 03-11-11/2644).
Наличие у гражданина РФ, который утратил статус налогового резидента, статуса ИП не влияет на его налоговое резидентство. Доходы, полученные таким гражданином в иностранной юрисдикции, подлежат налогообложению в данной юрисдикции, а доходы, полученные от источников в РФ обложению в РФ.
Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR
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Комментарии1
Так в чём изюминка
?