Налогообложение доходов лиц с двумя гражданствами и релокантов в 2025 году

Кто считается налоговым резидентом и как период пребывания влияет на статус налогового резидента РФ, определено в п. 2 ст. 207 НК РФ. Согласно названного пункта НК РФ, «налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы территории РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья».

Из содержания п. 2 ст. 207 НК РФ видно, что статус налогового резидента не привязан к гражданству физического лица (налогоплательщика). Единственный критерий для определения налогового резидентства - срок пребывания на территории РФ. ФНС России в своих письмах это неоднократно подтверждала (например, в Письме № ШЮ-4-17/16342@ от 27.12.2023г.).