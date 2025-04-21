Использование «бумажного» НДС и «технических» организаций — это не только доначисления, но и ой как «антисоциально»

Сделки с использованием «технических» контрагентов или «бумажного» НДС могут быть признаны противоречащими основам нравственности со всеми вытекающими для налогоплательщика последствиями.

Склонность наших арбитражей к использованию нестандартного подхода в спорах с налогоплательщиками уже давно не вызывает удивления, ибо «пробюджетная» солидарность налоговых органов и судебной системы уже давно стала абсолютом. Однако, как показывает практика, всегда найдется чему удивиться.

И вот, новый повод для удивления, хотя, скорее для недоумевания, настал. Особо впечатлительным корвалол в помощь 💊

Сделки, совершенные с использованием «бумажного» НДС или «технических» контрагентов могут быть признаны «антисоциальными» с применением последствий в виде изъятия в доход государства всей суммы сделки. Да, да, это не опечатка или придумка, такое оказывается бывает не только в контрсанкционной практике, но и в налоговой.

Так вот, в делах №№ А79-4318/2023 и А72-13241/2024 сделки с использованием «технического» контрагента и «бумажного» НДС были признаны противоречащими нравственности со всеми вытекающими последствиями.

Обойдемся без детализации налоговой фабулы приведенных дел, а просто процитируем, что выдал АС в недавнем деле № А72-13241/2024, ибо это дело стало дитём порока от предыдущего:

Действия ответчиков (от авт. - участников незаконной схемы) преследовали достижение результата, который не просто не отвечает требованиям закона, а противоречили, заведомо и очевидно для участников гражданского оборота, основам правопорядка и нравственности, то есть совершенные ими сделки были направлены на создание искусственных оснований для получения налоговой выгоды и, следовательно, на незаконное обогащение за счет бюджетных средств.

Согласованные действия ответчиков были направлены на обход предусмотренной Конституцией РФ обязанности платить налоги, что не просто не отвечает закону, а заведомо противоречит основам правопорядка РФ, данные действия носят умышленный характер и являются очевидными для указанных лиц.

Целью заключения сделок между ответчиками явилось незаконный вывод денежных средств, получение необоснованной налоговой выгоды, в связи с чем к данным правоотношениям подлежат применению положения ст. 169 ГК о взыскании в доход РФ денежных средств, полученных по ничтожной сделке.

Можно было бы удариться в налогово-цивилистическую казуистику приведенных судебных дел, но мы остановимся на стандартном цитировании безумства храбрых, ибо автор сам в шоке. Хотя про шок - это шутка, так как приведенные дела - это реинкарнация одного забытого кейса из начала нулевых. Ссылки на судакты в посте, а посему каждый решит для себя сам, читать ли ему их или нет.

Очевидно, что практическая реализация «антисоциальных» сценариев в налоговой практике - это превышение всех возможных пределов предоставленных бюджету прав, так как бюджет получает не только налоговую недоимку со штрафами и пенями, но и бинго в виде исполнения по мнимой сделке. Так как пресловутое тлетворное влияние конъюнктуры стоит на уровень выше разумности, а нестыковки законодательства работают в пользу налоговых органов, то мы получаем еще один самостоятельный налогово-цивилистический риск, который подлежит учету наравне с классическими рисками от использования незаконных налоговых схем.

Антон Свирякин, Юрист, Налоговый консультант, Эксперт по контрсанкциям, Автор телеграм-канала «Дневник бизнес-консультанта»