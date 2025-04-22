«Антисоциальные» последствия от уклонения от налогов прочно входят в правоприменительный тренд

По следам предыдущего разбора про последствия использования незаконных налоговых схем для оптимизации налогов.
В ходе штурма медиа пространства, профкомьюнити и базы решений арбитражных судов был найден еще один интересный кейс (дело № А65-1815/2025). Суть данного дела в том, что сделки с контрагентами, обладающие признаками «технических» организаций, через которые «выведены» и «обналичены» денежные средства = противоречат нравственности.
В общем говоря, ситуация в деле № А65-1815/2025 ни чем не отличается от тех, что была в делах №№ А79-4318/2023 и А72-13241/2024, что бумажный НДС, что использование транзитеров - это все фиктивный документооборот для занижения налоговой базы, а посему это все является одинаковым основанием для признания таких сделок (операций) антисоциальными.
Хотя судебная практика, где использование незаконных налоговых схем с привлечением сомнительных контрагентов равно «безнравственности», представлена только решениями судов низовых инстанций, но с учетом того, как стремительно начала развиваться ситуация говорить о том, что данное явление не является трендом трудно.
Очевидно, что правовой подход, выработанный при рассмотрении приведенных судебных дел, будет активно применятся и в других аналогичных спорах. Однозначно, в данном вопросе должна появится практика окружных судов, но ждать, что она будет в пользу налогоплательщиков не приходится, на все воля Верховного Суда РФ, позиции которого мы еще дождемся не скоро. А пока, просто остается наблюдать за новым неприятным трендом и делать правильные выводы.
Антон Свирякин, Юрист, Налоговый консультант, Эксперт по контрсанкциям, Автор телеграм-канала «Дневник бизнес-консультанта»
Начать дискуссию