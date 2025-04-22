«Антисоциальные» последствия от уклонения от налогов прочно входят в правоприменительный тренд

Продолжение разбора по то, что сделки с использованием «технических» контрагентов или «бумажного» НДС могут быть признаны противоречащими основам нравственности со всеми вытекающими для налогоплательщика последствиями.

По следам предыдущего разбора про последствия использования незаконных налоговых схем для оптимизации налогов.

В ходе штурма медиа пространства, профкомьюнити и базы решений арбитражных судов был найден еще один интересный кейс (дело № А65-1815/2025). Суть данного дела в том, что сделки с контрагентами, обладающие признаками «технических» организаций, через которые «выведены» и «обналичены» денежные средства = противоречат нравственности.

В общем говоря, ситуация в деле № А65-1815/2025 ни чем не отличается от тех, что была в делах №№ А79-4318/2023 и А72-13241/2024, что бумажный НДС, что использование транзитеров - это все фиктивный документооборот для занижения налоговой базы, а посему это все является одинаковым основанием для признания таких сделок (операций) антисоциальными.

Хотя судебная практика, где использование незаконных налоговых схем с привлечением сомнительных контрагентов равно «безнравственности», представлена только решениями судов низовых инстанций, но с учетом того, как стремительно начала развиваться ситуация говорить о том, что данное явление не является трендом трудно.

Очевидно, что правовой подход, выработанный при рассмотрении приведенных судебных дел, будет активно применятся и в других аналогичных спорах. Однозначно, в данном вопросе должна появится практика окружных судов, но ждать, что она будет в пользу налогоплательщиков не приходится, на все воля Верховного Суда РФ, позиции которого мы еще дождемся не скоро. А пока, просто остается наблюдать за новым неприятным трендом и делать правильные выводы.

Антон Свирякин, Юрист, Налоговый консультант, Эксперт по контрсанкциям, Автор телеграм-канала «Дневник бизнес-консультанта»