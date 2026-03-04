Кто и сколько реально платит налогов в России в 2026 году: полный расклад для физлиц, ИП и ООО — и сравнение с 12 странами мира

Часть 1. Физические лица — наёмные работники

Что видит работник

Работник видит в расчётке зарплату «грязными» и удержанный НДФЛ. Допустим, оклад 100 000 руб. Удержали 13% — получил 87 000. Кажется, отдал государству 13 000. Терпимо. Но это иллюзия. Работник не видит главного — страховых взносов, которые работодатель платит сверху.

Чтобы выдать сотруднику 100 000 «грязными», работодатель тратит: Страховые взносы (крупная компания, не МСП): 30% от ФОТ в пределах предельной базы (2 759 000 руб. в 2026 году) и 15,1% сверх неё. Плюс взносы на травматизм — от 0,2%. На зарплату 100 000 руб. в месяц работодатель доплачивает примерно 30 200 руб. взносов. Итого стоимость сотрудника — 130 200 руб. Для МСП чуть легче: 30% с части до МРОТ (22 440 руб.) и 15% с остального. На зарплату 100 000 получается около 18 400 руб. взносов. Стоимость сотрудника — 118 400 руб.

Считаем реальную нагрузку

Возьмём крупную компанию. Бюджет на сотрудника: 130 200 руб. НДФЛ 13% с 100 000 = 13 000 руб. Страховые взносы = 30 200 руб. На руки работнику = 87 000 руб. Но работник идёт в магазин и тратит деньги. В каждом товаре сидит НДС 22%. Из 87 000 руб. потраченных примерно 15 680 руб. — это НДС (22/122 от суммы). Итого государству: 13 000 + 30 200 + 15 680 = 58 880 руб. Реально осталось товаров и услуг на: 71 320 руб. Реальная нагрузка от стоимости сотрудника: 45,2%

Прогрессивная шкала НДФЛ с 2026 года

Раньше было просто: 13% для всех, 15% свыше 5 млн. Теперь пять ступеней: — До 2,4 млн руб. в год (200 тыс./мес.) — 13% — От 2,4 до 5 млн (200–417 тыс./мес.) — 15% — От 5 до 20 млн (417 тыс. – 1,67 млн/мес.) — 18% — От 20 до 50 млн — 20% — Свыше 50 млн — 22% Для топ-менеджера с зарплатой 500 000 руб. в месяц (6 млн в год) эффективная ставка НДФЛ составит примерно 14,1%. Для владельца бизнеса с доходом 60 млн — около 20,7%.

Что может вернуть физлицо