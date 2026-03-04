Кто и сколько реально платит налогов в России в 2026 году: полный расклад для физлиц, ИП и ООО — и сравнение с 12 странами мира

Часть 1. Физические лица — наёмные работники
Что видит работник
Работник видит в расчётке зарплату «грязными» и удержанный НДФЛ. Допустим, оклад 100 000 руб. Удержали 13% — получил 87 000. Кажется, отдал государству 13 000. Терпимо.
Но это иллюзия. Работник не видит главного — страховых взносов, которые работодатель платит сверху.
Что реально платит работодатель
Чтобы выдать сотруднику 100 000 «грязными», работодатель тратит:
Страховые взносы (крупная компания, не МСП): 30% от ФОТ в пределах предельной базы (2 759 000 руб. в 2026 году) и 15,1% сверх неё. Плюс взносы на травматизм — от 0,2%.
На зарплату 100 000 руб. в месяц работодатель доплачивает примерно 30 200 руб. взносов. Итого стоимость сотрудника — 130 200 руб.
Для МСП чуть легче: 30% с части до МРОТ (22 440 руб.) и 15% с остального. На зарплату 100 000 получается около 18 400 руб. взносов. Стоимость сотрудника — 118 400 руб.
Считаем реальную нагрузку
Возьмём крупную компанию. Бюджет на сотрудника: 130 200 руб.
НДФЛ 13% с 100 000 = 13 000 руб.
Страховые взносы = 30 200 руб.
На руки работнику = 87 000 руб.
Но работник идёт в магазин и тратит деньги. В каждом товаре сидит НДС 22%. Из 87 000 руб. потраченных примерно 15 680 руб. — это НДС (22/122 от суммы).
Итого государству: 13 000 + 30 200 + 15 680 = 58 880 руб.
Реально осталось товаров и услуг на: 71 320 руб.
Реальная нагрузка от стоимости сотрудника: 45,2%
Прогрессивная шкала НДФЛ с 2026 года
Раньше было просто: 13% для всех, 15% свыше 5 млн. Теперь пять ступеней:
— До 2,4 млн руб. в год (200 тыс./мес.) — 13%
— От 2,4 до 5 млн (200–417 тыс./мес.) — 15%
— От 5 до 20 млн (417 тыс. – 1,67 млн/мес.) — 18%
— От 20 до 50 млн — 20%
— Свыше 50 млн — 22%
Для топ-менеджера с зарплатой 500 000 руб. в месяц (6 млн в год) эффективная ставка НДФЛ составит примерно 14,1%. Для владельца бизнеса с доходом 60 млн — около 20,7%.
Что может вернуть физлицо
Налоговые вычеты — единственный легальный способ снизить НДФЛ:
Имущественный вычет — до 260 000 руб. возврата за покупку жилья + до 390 000 руб. за проценты по ипотеке. Итого до 650 000 руб. за жизнь.
Социальные вычеты (с 2024 года лимит повышен) — до 150 000 руб. расходов на обучение, лечение, спорт, страхование. Возврат до 19 500 руб. в год. За обучение детей — до 110 000 руб. на каждого, возврат до 14 300.
Семейный вычет (новый, с 2026 года) — для семей с двумя и более детьми, если доход на члена семьи ниже 1,5 прожиточного минимума.
ИИС — вычет типа А (возврат 13% от взноса до 400 000 руб. = до 52 000 в год) или типа Б (освобождение дохода от налога).
По статистике ФНС, вычетами пользуется менее 30% имеющих на них право. Остальные просто дарят деньги бюджету.
Часть 2. Самозанятые (НПД)
Самый щадящий режим в России:
— 4% с доходов от физлиц
— 6% с доходов от юрлиц и ИП
— Страховые взносы — добровольно (большинство не платит)
— НДС — нет
— Лимит — 2,4 млн руб. в год
Реальная нагрузка самозанятого, работающего с юрлицами: 6%. С физлицами: 4%. Это самая низкая ставка в России.
Подвох: нет пенсионных отчислений (если не платишь добровольно), нет больничных, нет декретных. Но для фрилансеров и подработки — лучший вариант.
Часть 3. ИП на УСН «Доходы» (6%)
До 2026 года
Было просто: 6% с выручки, минус страховые взносы, никакого НДС. Эффективная ставка для ИП без сотрудников с выручкой 3 млн — около 4-5% (после вычета взносов из налога).
С 2026 года
Появился НДС для тех, у кого выручка больше 20 млн. Три варианта:
Выручка до 20 млн — всё как раньше, НДС нет. УСН 6%, взносы вычитаются. Эффективная ставка: 3-5%.
Выручка 20–60 млн — можно выбрать НДС 5% (до 60 млн) или 7% (60–450 млн) без права на вычеты, либо обычный НДС 22% с вычетами. Выбор зависит от доли расходов с НДС.
Выручка свыше 450 млн — слетаешь с УСН на ОСНО.
Расчёт для ИП с выручкой 30 млн (УСН «Доходы» + НДС 5%)
УСН 6%: 1 800 000 руб.
НДС 5% без вычетов: выручка с НДС 30 млн, НДС = 30 000 000 × 5/105 = 1 428 571 руб.
Взносы ИП: фикс 53 658 + 1% × (30 000 000 – 300 000) = 53 658 + 297 000 = 350 658 руб. (но не более 300 888 руб. сверх фикса, итого 354 546 руб.)
Взносы уменьшают УСН: 1 800 000 – 354 546 = 1 445 454 руб. (УСН к уплате)
Итого налогов: 1 445 454 + 1 428 571 + 354 546 = 3 228 571 руб.
Эффективная ставка: 10,8%
Расчёт для ИП с выручкой 30 млн (УСН «Доходы» + НДС 22% с вычетами)
Допустим, расходы с НДС — 18 млн (60% от выручки).
Исходящий НДС: 30 000 000 × 22/122 = 5 409 836 руб.
Входящий НДС: 18 000 000 × 22/122 = 3 245 902 руб.
НДС к уплате: 2 163 934 руб.
УСН считается от выручки без НДС: (30 000 000 – 5 409 836) × 6% = 1 475 410 руб. минус взносы.
Итого налогов: примерно 3 285 000 руб. — почти столько же, сколько на 5%.
Но если расходы с НДС составляют 75% и более от выручки — НДС 22% с вычетами становится выгоднее.
ИП с выручкой 5 млн (УСН «Доходы», без НДС)
УСН 6%: 300 000 руб.
Взносы: 53 658 + 1% × 4 700 000 = 100 658 руб.
УСН к уплате: 300 000 – 100 658 = 199 342 руб.
Итого: 199 342 + 100 658 = 300 000 руб.
Эффективная ставка: 6%
Часть 4. ИП на УСН «Доходы минус расходы» (15%)
Ставка 15% от прибыли (доходы минус расходы). Минимальный налог — 1% от выручки.
ИП, выручка 30 млн, расходы 22 млн, прибыль 8 млн:
УСН 15%: 8 000 000 × 15% = 1 200 000 руб.
Взносы: 354 546 руб. (входят в расходы)
НДС 5% без вычетов: 1 428 571 руб.
Итого: около 2 628 571 руб.
Эффективная ставка от выручки: 8,8%
Эффективная ставка от прибыли: 32,9%
Часть 5. ООО на общей системе (ОСНО)
Самая тяжёлая нагрузка.
Выручка 100 млн, расходы 70 млн (включая ФОТ), прибыль 30 млн:
Налог на прибыль 25%: 7 500 000 руб.
НДС к уплате (разница исходящего и входящего): допустим, 3 600 000 руб.
Страховые взносы на сотрудников (ФОТ 30 млн): около 9 000 000 руб.
НДФЛ сотрудников (удерживается из зарплаты): около 3 900 000 руб.
Налог на имущество: допустим, 500 000 руб.
Итого налогов и взносов: около 24 500 000 руб.
Эффективная ставка от выручки: 24,5%
Если собственник хочет забрать прибыль — дивиденды облагаются НДФЛ 13-15%. С 22,5 млн чистой прибыли (после налога на прибыль) дивидендный НДФЛ — ещё около 3 375 000 руб.
Итого с учётом дивидендов: 27,9% от выручки.
Часть 6. Сравнение с другими странами
Теперь самое интересное — как это выглядит на фоне других стран. Сравним реальную нагрузку на наёмного работника со средней зарплатой и на малый бизнес.
Наёмный работник (средняя зарплата, реальная нагрузка включая взносы работодателя)
Россия 2026 — tax wedge около 36-39% (НДФЛ 13% + взносы 30%). Для сравнения: средний показатель по ОЭСР — 34,9%. Россия чуть выше среднего, но далеко не лидер.
Бельгия — 52,7%. Абсолютный чемпион. НДФЛ до 50%, взносы работодателя ~25%, НДС 21%. Зато бесплатная медицина, образование и щедрые пособия.
Германия — 47,9%. НДФЛ до 45% + солидарный сбор, взносы ~20% с каждой стороны, НДС 19%. Но качество инфраструктуры и соцзащиты — одно из лучших в мире.
Франция — 46,8%. НДФЛ до 45%, взносы работодателя ~45% (!), НДС 20%. Французы платят много, но получают 35-часовую рабочую неделю, длинные отпуска и сильную социалку.
Италия — 45,1%. НДФЛ до 43%, взносы работодателя ~30%, НДС 22%.
США — 30,1%. Федеральный НДФЛ 10-37%, Social Security + Medicare 15,3% (пополам), нет федерального НДС (sales tax 0-10%). Но медицина и образование — за свой счёт.
Великобритания — 31,3%. НДФЛ 20-45%, National Insurance работодателя 15% (с 2025), НДС 20%.
Казахстан — около 25%. ИПН 10% (плоская шкала), взносы работодателя ~16%, НДС 12%. Один из самых щадящих режимов в СНГ.
Грузия — около 28%. НДФЛ 20%, взносы минимальные (2%+2%), НДС 18%. Но для малого бизнеса — спецрежим 1% с оборота.
ОАЭ — около 5-7%. НДФЛ 0%, взносы для экспатов ~0%, НДС 5%. Налог на прибыль 9% (с 2023, свыше 375 000 AED). Рай для бизнеса, но стоимость жизни высокая.
Турция — около 38%. НДФЛ 15-40%, взносы работодателя ~22,5%, НДС 20%.
Китай — около 40-44%. НДФЛ 3-45%, взносы работодателя 30-40% (включая жилищный фонд), НДС 13%.
Малый бизнес (ИП / аналог, выручка ~$300 000)
Россия 2026 (УСН «Доходы») — 10-12% от выручки (с учётом нового НДС). До 2026 года было 4-6%. Рост в 2 раза.
Казахстан (упрощёнка) — 3% от выручки + соцотчисления. Один из самых дешёвых режимов в мире.
Грузия (малый бизнес) — 1% от оборота до 500 000 лари (~$185 000). Дешевле только бесплатно.
ОАЭ (фризона) — 0% налога на прибыль (в свободных зонах), НДС 5%. Но лицензия и аренда офиса — от $5 000-15 000 в год.
США (S-Corp / LLC) — 15,3% self-employment tax + федеральный НДФЛ 10-37% + налог штата. Эффективная ставка для дохода $100 000 — около 30%.
Германия (Einzelunternehmen) — НДФЛ до 45% + торговый налог ~15% + взносы. Эффективная ставка — 40-50%.
Великобритания (sole trader) — НДФЛ 20-45% + National Insurance 9-2%. Эффективная ставка — 30-40%.
Турция (ИП) — НДФЛ 15-40% + НДС 20% + взносы. Эффективная ставка — 35-45%.
Эстония (OÜ) — 0% налога на прибыль, пока не распределяешь. При выплате дивидендов — 20/80 = 25%. НДС 22%. Хороший вариант для реинвестирования.
Где Россия на этой карте
До 2026 года Россия была одной из самых привлекательных стран для малого бизнеса. УСН 6% без НДС — это было дешевле, чем в большинстве развитых стран. Конкурировать могли только Казахстан, Грузия и ОАЭ.
С 2026 года ситуация изменилась. НДС на УСН поднял нагрузку на малый бизнес в 1,5-2 раза. Россия сместилась из категории «дёшево» в категорию «средне» — примерно на уровне Великобритании и ниже Германии.
Для наёмных работников Россия по-прежнему в середине мирового рейтинга. Дешевле — в Казахстане, ОАЭ, Гонконге, Сингапуре. Дороже — в Западной Европе и Скандинавии.
Для крупного бизнеса (ОСНО) Россия стала заметно дороже: налог на прибыль 25% — это выше среднемирового (23,6% по данным Tax Foundation). Плюс НДС 22% — один из самых высоких в мире (выше только Венгрия, Скандинавия и Хорватия).
Выводы
1. Россия больше не «налоговый рай» для малого бизнеса. УСН + НДС убил главное преимущество упрощёнки. Эффективная ставка выросла с 4-6% до 10-12%.
2. Для наёмных работников реальная нагрузка — 36-45%. Это включает НДФЛ, взносы работодателя и НДС при тратах. Сопоставимо с Великобританией и ниже Германии.
3. Прогрессивный НДФЛ ударил по высокооплачиваемым специалистам. Ставка 22% для доходов свыше 50 млн — это уровень развивающихся стран, но далеко от европейских 45-55%.
4. Налог на прибыль 25% — выше среднемирового. В сочетании с НДС 22% и взносами 30% Россия стала одной из самых дорогих юрисдикций для крупного бизнеса среди стран БРИКС.
5. Страны СНГ идут в другую сторону. Казахстан, Узбекистан, Грузия снижают налоги и упрощают администрирование. Россия — повышает. Это создаёт налоговую конкуренцию внутри постсоветского пространства.
6. Главная проблема — не ставки, а сложность. НДС на УСН, прогрессивный НДФЛ, экстерриториальные проверки, ЕНС — всё это резко усложнило налоговое администрирование. Ошибки стоят дорого: штрафы выросли в 3-6 раз.
7. Оптимизация по-прежнему возможна. Амортизационная премия, инвестиционный вычет, пониженные взносы для МСП и IT, правильный выбор между НДС 5% и 22% — всё это работает. Но требует расчётов, а не интуиции.
