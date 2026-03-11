ЕНП-2026: 7 ошибок, из-за которых налог считается неуплаченным, даже если деньги вы отправили

Работа с единым налоговым платежом (ЕНП) и уведомлениями уже стала рутиной, но, как показывает практика, даже специалисты с большим стажем допускают в них ошибки. Цена таких промахов — недоимки, блокировки сальдо ЕНС и лишняя переписка с инспекцией.

Проанализировав свежие разъяснения ФНС, я подготовил расширенный чек-лист из 7 типичных ошибок при заполнении уведомлений. Пройдитесь по нему перед отправкой — это сэкономит вам время и нервы.

🔴 Ошибка №1. Промах в ОКТМО, КПП или КБК

Это «большая тройка» ошибок, на которую регулярно указывают территориальные управления ФНС

Что проверять:

ОКТМО. Используйте только сервис ФНС «Федеральная информационная адресная система» (fias.nalog.ru). Введите адрес регистрации — система покажет актуальный код бюджетополучателя.

КПП обособленных подразделений. Если отчитываетесь по филиалу, в разделе «Данные» уведомления ставьте КПП и ОКТМО именно этого подразделения.

КБК. Ошибка в коде бюджетной классификации — это риск недоимки. Если указать несуществующий КБК, сервис не пропустит документ.

💡 Как исправить: Подайте новое уведомление. Сначала продублируйте ошибочные реквизиты с суммой 0, затем в новом блоке укажите верные реквизиты и правильную сумму.

🔴 Ошибка №2. Использование недействующих кодов ОКТМО

С 2026 года в ряде субъектов РФ изменилась сетка кодов ОКТМО. Риск отправить уведомление со старым кодом сейчас максимален.

Алгоритм действий:

Сверьтесь с таблицей изменений кодов ОКТМО на сайте ФНС. Даже если вашего региона нет в списках изменений, уточните актуальные реквизиты в вашей ИФНС. Важный нюанс: В разных формах правила могут отличаться. В РСВ за 2025 год рекомендовали ставить новый код, а в 6-НДФЛ — старый. Всегда уточняйте позицию вашей инспекции.

🔴 Ошибка №3. Не выделили НДФЛ с районных коэффициентов и северных надбавок

С 2025 года у налоговых агентов появилась обязанность разделять НДФЛ на «зарплатный» и «северный». Это касается не только оклада, но и среднего заработка — отпускных, командировочных.

Как заполнять:

«Зарплатную» часть НДФЛ отражаем по обычному КБК.

Часть налога с РК и СН — по специальным «северным» КБК.

Если не разделять эти суммы, у инспекции возникнут вопросы к корректности администрирования платежей.

🔴 Ошибка №4. Забыли про взносы по дополнительным тарифам

Организации, имеющие работников с правом на досрочную пенсию, обязаны начислять страховые взносы по дополнительным тарифам и уведомлять об этом ИФНС.

Суть проблемы: Бухгалтеры помнят про уплату взносов, но забывают отразить эти суммы в уведомлениях по ЕНП. В итоге на ЕНС образуется «висящая» сумма.

Решение: Используйте специальные КБК для взносов по доптарифам — они отличаются от стандартных кодов.

🔴 Ошибка №5. Нарушили последовательность: сначала отчет, потом уведомление

Согласно п. 9 ст. 58 НК РФ, уведомление подается до срока представления расчета.

Почему это важно: Если дата уведомления позже даты сдачи отчета, уведомление считается непредставленным. Контрольные соотношения не пройдут.

Исключения:

Налог на имущество: «Кадастровый» налог показывают в уведомлении, даже если декларация уже сдана.

РСВ: Уведомления по взносам за март, июнь, сентябрь и декабрь не нужны — сроки совпадают со сдачей расчета.

Нулевые уведомления: Можно и нужно подавать для исправления ошибок, даже после отчетности.

🔴 Ошибка №6. Игнорирование уведомлений при отсутствии отчетности

Некоторые коллеги считают, что если по налогу не сдается декларация, то и уведомление подавать не нужно. Это заблуждение.

Правило: Если вы платите налог до сдачи отчета или если отчетность не предусмотрена — уведомление обязательно.

Риски: Штрафа за неподачу уведомления сейчас нет, но без него инспектор не поймет, на какой налог «размазать» ваши деньги. Это приведет к путанице в карточке ЕНС.

🔴 Ошибка №7. Неверный налоговый (отчетный) период — лидер рейтинга ошибок

Это самая частая ошибка по данным ФНС. Бухгалтеры путают коды периодов:

Что указывают ошибочно Как должно быть Квартальный период «КВ.04.2025» для годового налога Годовой период «ГД.00.2025» Месячный период для квартального аванса «КВ.01.2026», «КВ.02.2026» и т.д. Дату уплаты вместо кода периода Код периода: «МС.01.2026»

Пример: При уплате НДФЛ за период с 23.01 по 22.02 в платежке нужно указать «МС.02.2026» или срок «28.02.2026». Если написать просто дату уплаты или «1 кв. 2026», инспекция не сможет однозначно идентифицировать период.

Последствия: Налоговая направит сообщение, что указанный отчетный период невозможен для данного обязательства. Начисления не отразятся корректно, возникнет мнимая недоимка.

Бонус-ошибка: Занижение суммы в «уточненке» Многие бухгалтеры подают уточненное уведомление только на разницу (дельту) с предыдущим. Это неправильно! Уведомление заменяет предыдущее, а не дополняет его. Нужно указывать полную сумму к уплате по данному сроку.

✅ Чек-лист перед отправкой уведомления

Проверил ОКТМО через сервис fias.nalog.ru Сверил КПП (особенно по обособленным подразделениям) Убедился, что КБК соответствует виду платежа (включая РК/СН и доптарифы) Проверил код налогового периода: год/квартал/месяц — что требуется по этому налогу? Если исправляю ошибку: сначала подал «нулевку» на старые реквизиты, потом — верное уведомление с полной суммой Уведомление отправлено раньше отчетности (или в сроки, когда отчет не требуется) Данные сверил с проектом 6-НДФЛ/РСВ, чтобы избежать расхождений

📋 Как исправить ошибку: краткая инструкция

Где ошибка Что делать В сумме налога Подать новое уведомление с теми же реквизитами (КПП, КБК, ОКТМО, период), но указать верную полную сумму В реквизитах (КПП/КБК/ОКТМО/период) 1) Подать уведомление с ошибочными реквизитами и суммой 0; 2) Новой строкой подать уведомление с верными реквизитами и верной суммой В периоде Подать новое уведомление с правильным кодом периода. Если ошибка привела к «зависанию» платежа — написать заявление на уточнение платежа

Коллеги, работа с ЕНП требует повышенной внимательности к деталям. Ошибки в уведомлениях — это не просто техническая неточность, это прямая дорога к недоимкам и спорам с инспекцией.

Лучше потратить лишние 10 минут на перепроверку кодов и периодов сейчас, чем тратить дни на урегулирование проблем потом.

