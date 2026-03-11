ЕНП-2026: 7 ошибок, из-за которых налог считается неуплаченным, даже если деньги вы отправили
Проанализировав свежие разъяснения ФНС, я подготовил расширенный чек-лист из 7 типичных ошибок при заполнении уведомлений. Пройдитесь по нему перед отправкой — это сэкономит вам время и нервы.
🔴 Ошибка №1. Промах в ОКТМО, КПП или КБК
Это «большая тройка» ошибок, на которую регулярно указывают территориальные управления ФНС
Что проверять:
ОКТМО. Используйте только сервис ФНС «Федеральная информационная адресная система» (fias.nalog.ru). Введите адрес регистрации — система покажет актуальный код бюджетополучателя.
КПП обособленных подразделений. Если отчитываетесь по филиалу, в разделе «Данные» уведомления ставьте КПП и ОКТМО именно этого подразделения.
КБК. Ошибка в коде бюджетной классификации — это риск недоимки. Если указать несуществующий КБК, сервис не пропустит документ.
💡 Как исправить: Подайте новое уведомление. Сначала продублируйте ошибочные реквизиты с суммой 0, затем в новом блоке укажите верные реквизиты и правильную сумму.
🔴 Ошибка №2. Использование недействующих кодов ОКТМО
С 2026 года в ряде субъектов РФ изменилась сетка кодов ОКТМО. Риск отправить уведомление со старым кодом сейчас максимален.
Алгоритм действий:
Сверьтесь с таблицей изменений кодов ОКТМО на сайте ФНС.
Даже если вашего региона нет в списках изменений, уточните актуальные реквизиты в вашей ИФНС.
Важный нюанс: В разных формах правила могут отличаться. В РСВ за 2025 год рекомендовали ставить новый код, а в 6-НДФЛ — старый. Всегда уточняйте позицию вашей инспекции.
🔴 Ошибка №3. Не выделили НДФЛ с районных коэффициентов и северных надбавок
С 2025 года у налоговых агентов появилась обязанность разделять НДФЛ на «зарплатный» и «северный». Это касается не только оклада, но и среднего заработка — отпускных, командировочных.
Как заполнять:
«Зарплатную» часть НДФЛ отражаем по обычному КБК.
Часть налога с РК и СН — по специальным «северным» КБК.
Если не разделять эти суммы, у инспекции возникнут вопросы к корректности администрирования платежей.
🔴 Ошибка №4. Забыли про взносы по дополнительным тарифам
Организации, имеющие работников с правом на досрочную пенсию, обязаны начислять страховые взносы по дополнительным тарифам и уведомлять об этом ИФНС.
Суть проблемы: Бухгалтеры помнят про уплату взносов, но забывают отразить эти суммы в уведомлениях по ЕНП. В итоге на ЕНС образуется «висящая» сумма.
Решение: Используйте специальные КБК для взносов по доптарифам — они отличаются от стандартных кодов.
🔴 Ошибка №5. Нарушили последовательность: сначала отчет, потом уведомление
Согласно п. 9 ст. 58 НК РФ, уведомление подается до срока представления расчета.
Почему это важно: Если дата уведомления позже даты сдачи отчета, уведомление считается непредставленным. Контрольные соотношения не пройдут.
Исключения:
Налог на имущество: «Кадастровый» налог показывают в уведомлении, даже если декларация уже сдана.
РСВ: Уведомления по взносам за март, июнь, сентябрь и декабрь не нужны — сроки совпадают со сдачей расчета.
Нулевые уведомления: Можно и нужно подавать для исправления ошибок, даже после отчетности.
🔴 Ошибка №6. Игнорирование уведомлений при отсутствии отчетности
Некоторые коллеги считают, что если по налогу не сдается декларация, то и уведомление подавать не нужно. Это заблуждение.
Правило: Если вы платите налог до сдачи отчета или если отчетность не предусмотрена — уведомление обязательно.
Риски: Штрафа за неподачу уведомления сейчас нет, но без него инспектор не поймет, на какой налог «размазать» ваши деньги. Это приведет к путанице в карточке ЕНС.
🔴 Ошибка №7. Неверный налоговый (отчетный) период — лидер рейтинга ошибок
Это самая частая ошибка по данным ФНС. Бухгалтеры путают коды периодов:
Что указывают ошибочно
Как должно быть
Квартальный период «КВ.04.2025» для годового налога
Годовой период «ГД.00.2025»
Месячный период для квартального аванса
«КВ.01.2026», «КВ.02.2026» и т.д.
Дату уплаты вместо кода периода
Код периода: «МС.01.2026»
Пример: При уплате НДФЛ за период с 23.01 по 22.02 в платежке нужно указать «МС.02.2026» или срок «28.02.2026». Если написать просто дату уплаты или «1 кв. 2026», инспекция не сможет однозначно идентифицировать период.
Последствия: Налоговая направит сообщение, что указанный отчетный период невозможен для данного обязательства. Начисления не отразятся корректно, возникнет мнимая недоимка.
Бонус-ошибка: Занижение суммы в «уточненке» Многие бухгалтеры подают уточненное уведомление только на разницу (дельту) с предыдущим. Это неправильно! Уведомление заменяет предыдущее, а не дополняет его. Нужно указывать полную сумму к уплате по данному сроку.
✅ Чек-лист перед отправкой уведомления
Проверил ОКТМО через сервис fias.nalog.ru
Сверил КПП (особенно по обособленным подразделениям)
Убедился, что КБК соответствует виду платежа (включая РК/СН и доптарифы)
Проверил код налогового периода: год/квартал/месяц — что требуется по этому налогу?
Если исправляю ошибку: сначала подал «нулевку» на старые реквизиты, потом — верное уведомление с полной суммой
Уведомление отправлено раньше отчетности (или в сроки, когда отчет не требуется)
Данные сверил с проектом 6-НДФЛ/РСВ, чтобы избежать расхождений
📋 Как исправить ошибку: краткая инструкция
Где ошибка
Что делать
В сумме налога
Подать новое уведомление с теми же реквизитами (КПП, КБК, ОКТМО, период), но указать верную полную сумму
В реквизитах (КПП/КБК/ОКТМО/период)
1) Подать уведомление с ошибочными реквизитами и суммой 0; 2) Новой строкой подать уведомление с верными реквизитами и верной суммой
В периоде
Подать новое уведомление с правильным кодом периода. Если ошибка привела к «зависанию» платежа — написать заявление на уточнение платежа
Коллеги, работа с ЕНП требует повышенной внимательности к деталям. Ошибки в уведомлениях — это не просто техническая неточность, это прямая дорога к недоимкам и спорам с инспекцией.
Лучше потратить лишние 10 минут на перепроверку кодов и периодов сейчас, чем тратить дни на урегулирование проблем потом.
