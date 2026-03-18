ЕУНД : почему «простая» декларация вдруг становится проблемой

ЕУНД кажется самой безобидной формой отчетности. Но именно с ней бухгалтеры чаще всего попадают в ловушку: путают ее с нулевой декларацией по УСН, ошибаются с правом на подачу и в итоге получают лишние вопросы от налоговой. В статье разберем, кому УЕНД действительно подходит, где скрыты главные риски...

Сразу расставлю точки над i: под «упрощенной декларацией» в этой статье я понимаю единую (упрощенную) налоговую декларацию — ЕУНД, а не обычную декларацию по УСН.



Бухгалтеры и ИП путают их постоянно, а потом либо зря сдают нулевку, либо, наоборот, пытаются заменить ЕУНД отчет, который она заменить не может.



Ошибка тут не теоретическая: цена вопроса — штраф, блокировка счета и лишняя переписка с инспекцией.

Главная идея ЕУНД простая: это не «льготная форма для всех бездействующих», а замена нескольких конкретных нулевых деклараций, если у налогоплательщика одновременно не было движения денег по счетам и в кассе и не было объектов налогообложения.



ФНС прямо относит сюда декларации по НДС, налогу на прибыль, УСН и ЕСХН. То есть ЕУНД — это не универсальная амнистия для любой нулевой отчетности, а точечный инструмент для очень чистой ситуации: нет движения, нет объекта, нет обычной декларации.

С 2025 года правила стали жестче и одновременно логичнее. ЕУНД больше не живет по старой квартальной привычке «сдаем нулевку каждый раз». Теперь ее подают однократно — за первый период, в котором возникло право на такую декларацию.



По налогу на прибыль срок считают по особому правилу, а по остальным налогам — не позднее 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за периодом, когда в последний раз было движение денег или объект налогообложения.

Для новых организаций и новых ИП действует отдельный срок: не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом регистрации.

И вот здесь начинается первая большая бухгалтерская ловушка. Для УСН это правило выглядит непривычно. Поскольку налоговый период по УСН — календарный год, срок по ЕУНД может оказаться заметно позже, чем срок обычной нулевой декларации по УСН.



Из буквального правила следует: если последнее движение или объект были в 2025 году, то для УСН второй следующий налоговый период — это 2027 год, а значит ориентиром становится январь 2027 года.



Поэтому бухгалтеру нельзя действовать «на глазок»: сначала определяем, есть ли вообще право на ЕУНД, и только потом считаем срок. Иначе легко попасть в ситуацию, когда организация уже в марте лихорадочно сдает нулевую УСН-декларацию, хотя по букве статьи могла идти через ЕУНД, либо наоборот — ждет ЕУНД, не имея на нее права.

Вторая ловушка еще опаснее: нулевая деятельность — не то же самое, что отсутствие движения денег. Заплатили фиксированные взносы, банк списал комиссию, пришли проценты на остаток, прошел возврат, внесли или выдали наличные через кассу — значит, движение было. И право на ЕУНД уже надо пересматривать очень строго. Именно поэтому фраза «у нас не было выручки» для ЕУНД ничего не гарантирует. Нужны сразу два условия: нет движения денег и нет объекта налогообложения.

Третья типовая ошибка — попытка заменить ЕУНД все подряд. Нельзя. ФНС говорит о конкретном перечне: НДС, налог на прибыль, УСН, ЕСХН.



Значит, ЕУНД не закрывает автоматически расчеты и декларации другой природы. Если у вас есть обязанности по 6-НДФЛ, РСВ, персонифицированным сведениям, имущественным налогам или иной отчетности, их нужно анализировать отдельно, а не надеяться, что одна «упрощенка» перекроет все нули.

Отдельно скажу про УСН, потому что здесь путаница максимальная. Если права на ЕУНД нет, то на УСН продолжает работать обычное правило: нулевую декларацию по УСН сдавать надо, даже если деятельность не велась.



По материалам, актуальным на 17 марта 2026 года, за 2025 год организации должны сдать декларацию по УСН не позднее 25 марта 2026 года, ИП — не позднее 27 апреля 2026 года.



ФНС при этом рекомендует использовать обновленную форму за 2025 год. Иначе говоря, для «спящего» упрощенца развилка такая: либо у вас железобетонно есть право на ЕУНД, либо вы сдаете обычную нулевую декларацию по УСН и не спорите с инспекцией.

Есть и переходный нюанс, о котором в 2026 году многие уже забыли. ФНС разъясняла: лица, которые имели право на ЕУНД по состоянию на 01.01.2025, могли применять переходное правило; при этом за периоды, начиная с 1 квартала 2025 года, при отсутствии объектов и движения денег ЕУНД дальше уже не представляется по старой «повторяющейся» модели.



На практике это важно для тех, кто сейчас разбирает старые хвосты, исправляет отчетность за 2025 год или спорит с инспекцией по вопросу, нужно ли было подавать очередную нулевую ЕУНД.

Подать ЕУНД нужно по месту нахождения организации или месту жительства ИП. Способов несколько: ТКС, бумага лично или через представителя, почта с описью вложения. ФНС отдельно указывает, что удобнее всего отправлять отчетность онлайн; для ИП это можно сделать через личный кабинет, но файл должен быть подписан квалифицированной электронной подписью. Поэтому еще один практический вопрос перед отправкой — не «какая у нас нулевая отчетность», а «каким каналом подаем и принимает ли сервис нужный формат».

По форме тоже есть свежий момент. На 17 марта 2026 года новый приказ ФНС по ЕУНД уже утвержден, зарегистрирован 05.02.2026 и официально опубликован 06.02.2026. Отмечу, что форма стала компактнее и сведена к одному листу.



Но поскольку регулирование менялось совсем недавно, безопасный практический совет один: перед сдачей проверять, какой формат уже принимает ваш оператор ЭДО или сервис ФНС именно в дату отправки.

И последнее. Не относитесь к ЕУНД как к «самой простой декларации». По заполнению она проще, да. Но по праву на ее применение она, наоборот, строже обычной нулевой УСН-декларации. Если есть хотя бы малейшее сомнение по движению денег, по банковским операциям или по наличию объекта, безопаснее сначала сделать внутреннюю проверку, а уже потом выбирать между ЕУНД и обычной нулевой декларацией.



Потому что штраф за несвоевременную сдачу налоговой декларации начинается минимум с 1 000 рублей, а у должностных лиц организации может добавиться административная ответственность; ФНС также предупреждает о риске блокировки счетов.



Камеральная проверка ЕУНД проводится в течение трех месяцев, а по общему правилу за истекший календарный год она стартует с 1 февраля следующего года.

Вывод для бухгалтера простой:

ЕУНД — это не «нулевка для ленивых», а инструмент для редкой, почти стерильной ситуации. Нет движения по счетам и кассе, нет объектов налогообложения, налог входит в разрешенный перечень — тогда она работает.



Во всех остальных случаях спасает не упрощенная декларация, а аккуратная проверка фактов перед сдачей отчетности.

Понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на мои публикации.

Хотите больше практики, разборов и профессиональных решений по налогам и отчетности — читайте нашу специализированную литературу.