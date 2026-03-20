Часть моей жизни я провожу в суде с налоговой. Вот что нужно знать всем, кто туда собирается

Привет, коллеги. Сегодня хочу поговорить о вещах, которые я наблюдаю изнутри — из зала арбитражного суда. Часть моей жизни действительно проходит там: в коридорах, в залах заседаний, в переговорных комнатах, где мы с клиентами пытаемся отбиться от доначислений ФНС.
Я не буду рассказывать вам сказки про «мы всегда выигрываем» и «у нас железная позиция». Я расскажу, как оно есть на самом деле. И если после прочтения этой статьи вы пересмотрите свой подход к налоговым рискам — значит, я написал её не зря.
Цифры, от которых перехватывает дыхание
Начну с главного. Ещё 10–12 лет назад бизнес выигрывал у налоговиков примерно в 70% случаев. Это было время, когда формального соблюдения документооборота зачастую хватало для победы в суде. Суды смотрели на бумаги, бумаги были в порядке — дело закрыто. 1
Сегодня всё иначе. По данным за 2025 год, количество выигрышей налогоплательщиков в судах снизилось до 2,5%. 1 Вы только вдумайтесь: из 100 дел бизнес выигрывает лишь два-три. Остальные 97–98 заканчиваются в пользу бюджета.
При этом аппетиты налоговиков только растут:
Показатель
2024 год
2025 год
Рост
Средний чек выездной проверки по РФ
~65 млн руб.
94 млн руб.
+45%
Средний чек по Москве
~100 млн руб.
119 млн руб.
+19%
Средний чек по Санкт-Петербургу
~130 млн руб.
213 млн руб.
+64%
Результативность выездных проверок
97%
98%
—
Источник: статистика ФНС 2025–2026
Результативность 98% означает следующее: если к вам пришла выездная проверка, считайте, что доначисление уже есть. Вопрос только в его размере.
Отдельно стоит отметить, что 57% поступлений в бюджет от контрольно-аналитической работы ФНС в 2025 году — это так называемые «добровольные» доплаты бизнеса. То есть компании сами доплачивают налоги после информационных писем и вызовов «на разговор», не дожидаясь проверки. Страх назначения выездной проверки работает лучше любого принуждения.
Что произошло в конце 2025 — начале 2026 года: ключевые события
Конец 2025 и начало 2026 года принесли сразу несколько событий, которые кардинально изменили ландшафт налоговых споров.
Постановление КС РФ от 25.11.2025 № 41-П: НДС и цена договора
Самым важным позитивным налоговым событием года профессиональное сообщество признало Постановление Конституционного суда по жалобе ПАО «Банк ВТБ». Суд разрешил поставщику взыскать с покупателя дополнительное вознаграждение, компенсирующее НДС, который ранее не был включён в цену договора.
Звучит технически, но последствия огромны: теперь принцип «куда НДС, туда и цена» получил конституционное подтверждение. Это важно для всех, кто работает с долгосрочными контрактами и сталкивается с изменением налогового режима в процессе их исполнения.
Борьба с «серыми» схемами: шесть секторов под прицелом
Одним из самых негативных событий 2025 года стало утверждение национального плана по «обелению» отдельных секторов экономики.
Под прицелом оказались:
•транспортно-логистические компании;
•платёжные агенты, работающие с ВЭД;
•рынок такси и агрегаторы;
•маркетплейсы и их продавцы (многие из них уже получили уведомления о признаках дробления бизнеса);
•рынок аренды жилья.
Если ваш бизнес хотя бы косвенно связан с этими секторами — вы уже в зоне повышенного внимания.
Новые правила налогового контроля с 2026 года
С 1 января 2026 года вступил в силу ряд поправок в НК РФ, которые существенно расширили полномочия налоговых органов.
Экстерриториальность камеральных проверок. Теперь вашу декларацию может проверять не только ваша инспекция, но и любая другая, уполномоченная ФНС, — хоть из другого региона. Это очередной шаг к тому, чтобы убрать «дружеские» отношения между бизнесом и местными инспекторами.
Осмотры и выемки на стадии дополнительных мероприятий. Раньше после завершения проверки инспекторы могли лишь истребовать документы и допрашивать свидетелей. С 2026 года они получили право проводить осмотры территорий и выемку документов даже на стадии рассмотрения возражений. Фактически это легальный повторный обыск после того, как вы уже ознакомились с актом проверки и подали возражения.
Расширение периода выездной проверки. Теперь проверка может охватывать не только три предшествующих года, но и завершённые налоговые периоды текущего года. Например, проверка, назначенная в декабре 2026 года, может захватить 2023–2025 годы полностью плюс январь–ноябрь 2026 года.
Ограничение снижения штрафов. С 1 сентября 2026 года при наличии смягчающих обстоятельств штраф можно уменьшить не более чем в 10 раз (раньше верхнего предела не было).
Особенности налоговых споров: почему проигрывают даже «правые»
Из своей практики и анализа свежих судебных решений я выделяю несколько причин, по которым бизнес проигрывает даже там, где, казалось бы, всё чисто.
Суды оценивают реальность, а не бумаги
Это главный сдвиг последних лет. Суды больше не верят документам — они верят фактам. Если ваш контрагент не мог физически исполнить договор (нет людей, техники, склада, транспорта), никакой идеальный договор вас не спасёт.
Реальный пример из практики (Постановление АС СКО от 15.07.2025 № Ф08-2504/25, дело № А53-18417/2024): Договор поставки содержал взаимоисключающие условия — оплата после получения товара, но одновременно аванс до начала изготовления. У поставщика не было расчётного счёта, в договоре отсутствовали условия о качестве, доставке, контакты сторон. Суд признал договор формальным, контрагента — «технической» компанией. Доначисление устояло. 1
Налоговая реконструкция: не рассчитывайте на неё
Многие предприниматели надеются: «Ну, пусть контрагент был техничкой, но товар-то реально был куплен где-то. Суд же должен учесть реальные расходы?»
Не должен. Суды массово отказывают в применении расчётного метода и налоговой реконструкции, если налогоплательщик осознавал фиктивность контрагентов и не представил реальных данных о сделке. Бремя доказывания реальных расходов лежит на вас. И это бремя очень тяжёлое.
Цифровой след: VPN, IP-адреса и АСК НДС-2
Налоговый контроль стал тотально цифровым. Система АСК НДС-2 видит весь НДС-разрыв в цепочке поставок автоматически. Инспекторы анализируют IP-адреса, с которых подавалась отчётность, использование VPN, единые телефоны и адреса у разных компаний.
Пример из практики: Суд принял в качестве дополнительного доказательства фиктивности данные об использовании иностранных IP-адресов при подаче отчётности контрагентами. Это стало одним из аргументов в пользу их подконтрольности налогоплательщику. 1
Субсидиарная ответственность: платить будете лично
Если раньше банкротство компании было относительно надёжным способом «похоронить» налоговый долг, то сейчас это уже не работает. ФНС научилась взыскивать доначисленные налоги лично с директоров и учредителей через механизм субсидиарной ответственности.
Показательное дело начала 2026 года (ООО «СтройОптСити»): Компании доначислили налоги за связь с техническими контрагентами. Компания обанкротилась, производство прекратили из-за отсутствия денег. Долг признали безнадёжным. Но ФНС пошла в суд взыскивать эти деньги лично с директора и учредителя. Дело дошло до Верховного суда в начале 2026 года. Позиция, которую займёт ВС, станет прецедентом для сотен аналогичных дел.
Путь до Верховного суда — два года
Если вы рассчитываете быстро «разобраться» с налоговой через суд — забудьте. По статистике 2025 года, путь от первой инстанции до Верховного суда занимает в среднем около двух лет. Это два года заблокированных счетов, нервов, судебных расходов и неопределённости.
В 2025 году в Экономическую коллегию ВС РФ было подано 664 жалобы по налоговым спорам. Принято к рассмотрению лишь 14 дел. Из них 5 завершились в пользу налогоплательщиков, 3 — в пользу ФНС, 6 направлены на новое рассмотрение.
Практические советы: как вести себя в суде с налоговой
Если суд неизбежен, вот несколько правил, которые я выработал за годы практики.
Собирайте доказательства реальности задолго до проверки. Переписка с контрагентом, протоколы переговоров, пропуска на территорию, путевые листы, фотографии объектов, показания сотрудников — всё это должно быть готово заранее, а не создаваться в панике после получения акта проверки.
Не игнорируйте досудебный этап. Возражения на акт проверки и апелляционная жалоба в УФНС — это не формальность. Именно здесь формируется доказательная база. Суды крайне негативно смотрят на аргументы, которые появились только в судебном заседании, но не были заявлены при досудебном обжаловании.
Привлекайте специализированных юристов. Налоговые споры — это отдельная специализация. Хороший корпоративный юрист или арбитражник, не занимавшийся налогами, здесь не поможет. Нужен человек, который знает свежую практику СКЭС ВС РФ и умеет работать с налоговыми доказательствами.
Готовьтесь к марафону, а не к спринту. Морально и финансово. Бюджет на судебные расходы должен быть заложен заранее.
Всегда имейте второе мнение. Всегда
И вот мы подошли к самому главному.
Я работаю в этой сфере больше 20 лет. И снова и снова вижу одну и ту же картину: предприниматель приходит ко мне уже после того, как проиграл в первой инстанции. Его штатный юрист или аутсорсинговая компания уверяли его на 99%, что позиция железная. Что налоговая не права. Что суд разберётся.
Суд разобрался. Не в пользу клиента.
Правило, которое я считаю абсолютным: даже если вы уверены в своей правоте на 99%, даже если ваши консультанты бьют себя в грудь — всегда получайте второе независимое мнение. Замыленный взгляд не видит очевидных дыр. Независимый эксперт, который не вёл ваше дело с самого начала, часто находит то, что другие пропустили.
И главное: у вас всегда должен быть не только План А, но и План Б, и План С.
План
Суть
Реальность
А
Выиграть суд
Шансы — 2,5%. Возможно, но редко
Б
Мировое соглашение, рассрочка, снижение суммы доначислений
Реалистично при грамотной работе
С
Защита личных активов, подготовка к субсидиарной ответственности
Необходимо готовить параллельно с судом
Шансы выиграть у налоговой равны примерно 2%. Это не приговор и не призыв сдаться без боя. Это призыв к трезвости. Трезво оценивайте риски. Не идите в суд с откровенными «схематозами», рассчитывая на чудо. Заранее готовьте запасные варианты.
И работайте легально. Налоги можно снижать законными методами — их достаточно. Но это уже тема для отдельной статьи.
Если у вас есть вопросы по налоговым спорам или вы хотите получить независимую оценку своей ситуации — пишите в комментариях или в личку.
Начать дискуссию