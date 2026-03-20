Часть моей жизни я провожу в суде с налоговой. Вот что нужно знать всем, кто туда собирается

Цифры, от которых перехватывает дыхание

Начну с главного. Ещё 10–12 лет назад бизнес выигрывал у налоговиков примерно в 70% случаев. Это было время, когда формального соблюдения документооборота зачастую хватало для победы в суде. Суды смотрели на бумаги, бумаги были в порядке — дело закрыто. 1

Сегодня всё иначе. По данным за 2025 год, количество выигрышей налогоплательщиков в судах снизилось до 2,5%. 1 Вы только вдумайтесь: из 100 дел бизнес выигрывает лишь два-три. Остальные 97–98 заканчиваются в пользу бюджета.

При этом аппетиты налоговиков только растут:

Показатель 2024 год 2025 год Рост Средний чек выездной проверки по РФ ~65 млн руб. 94 млн руб. +45% Средний чек по Москве ~100 млн руб. 119 млн руб. +19% Средний чек по Санкт-Петербургу ~130 млн руб. 213 млн руб. +64% Результативность выездных проверок 97% 98% —

Источник: статистика ФНС 2025–2026

Результативность 98% означает следующее: если к вам пришла выездная проверка, считайте, что доначисление уже есть. Вопрос только в его размере.

Отдельно стоит отметить, что 57% поступлений в бюджет от контрольно-аналитической работы ФНС в 2025 году — это так называемые «добровольные» доплаты бизнеса. То есть компании сами доплачивают налоги после информационных писем и вызовов «на разговор», не дожидаясь проверки. Страх назначения выездной проверки работает лучше любого принуждения.