Налоговая для избранных: как ФНС охотится за доходами миллионеров и почему богатые все равно уходят

Откуда взялась ВИП-налоговая и зачем она нужна

Долгое время налоговая служба работала с богатейшими россиянами так же, как и с обычными гражданами — по месту прописки. Однако структура доходов сверхбогатых людей кардинально отличается от доходов среднего класса.



Они получают деньги не в виде зарплаты, а через дивиденды, операции с ценными бумагами, трасты и контролируемые иностранные компании (КИК). Обычным районным инспекторам просто не хватало компетенций и времени, чтобы распутывать эти сложные финансовые схемы.

В январе 2021 года ФНС объявила о создании МИ ФНС № 10 — специальной инспекции для администрирования доходов состоятельных физических лиц.

«Налогообложение состоятельных россиян требует особых компетенций, поскольку приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными договорами в области налогообложения», — объясняли в ФНС при создании инспекции.

Изначально порог входа в этот «элитный клуб» составлял 500 миллионов рублей годового дохода. На старте на учете состояло всего около 300 человек. Однако критерии постоянно расширяются. Налоговики анализируют доходы не за один год, а за два (причем не обязательно подряд), чтобы миллионеры не выпадали из поля зрения из-за временных просадок активов. Кроме того, учитывается совокупный доход семьи, что пресекает попытки переписать активы на детей или супругов.