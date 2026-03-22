Налоговая для избранных: как ФНС охотится за доходами миллионеров и почему богатые все равно уходят

По данным Росстата, в 2025 году на долю 10% самых обеспеченных граждан пришлось 30,8% всех денежных доходов в стране. При этом коэффициент фондов — разрыв между 10% богатейших и 10% беднейших — достиг 15,8 раза. Это почти вдвое выше среднего показателя по странам ОЭСР.
Однако официальная статистика, по признанию самой ФНС, не отражает полной картины: значительная часть доходов сверхбогатых граждан проходит через дивиденды, иностранные компании и трасты, которые традиционно плохо поддаются учёту. Именно это стало главной причиной, по которой в 2021 году Федеральная налоговая служба пошла на беспрецедентный шаг — создала специализированную Межрегиональную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам № 10.
В народе её тут же окрестили «ВИП-налоговой». Разбираемся, как работает этот элитный клуб ФНС, кого туда берут и как налоговики ищут скрытые доходы через соцсети.
Откуда взялась ВИП-налоговая и зачем она нужна
Долгое время налоговая служба работала с богатейшими россиянами так же, как и с обычными гражданами — по месту прописки. Однако структура доходов сверхбогатых людей кардинально отличается от доходов среднего класса.
Они получают деньги не в виде зарплаты, а через дивиденды, операции с ценными бумагами, трасты и контролируемые иностранные компании (КИК). Обычным районным инспекторам просто не хватало компетенций и времени, чтобы распутывать эти сложные финансовые схемы.
В январе 2021 года ФНС объявила о создании МИ ФНС № 10 — специальной инспекции для администрирования доходов состоятельных физических лиц.
«Налогообложение состоятельных россиян требует особых компетенций, поскольку приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными договорами в области налогообложения», — объясняли в ФНС при создании инспекции.
Изначально порог входа в этот «элитный клуб» составлял 500 миллионов рублей годового дохода. На старте на учете состояло всего около 300 человек. Однако критерии постоянно расширяются. Налоговики анализируют доходы не за один год, а за два (причем не обязательно подряд), чтобы миллионеры не выпадали из поля зрения из-за временных просадок активов. Кроме того, учитывается совокупный доход семьи, что пресекает попытки переписать активы на детей или супругов.
Как работает МИ ФНС № 10: методы и инструменты
Работа ВИП-налоговой строится на глубоком анализе данных, а не на массовых проверках. Главная задача инспекции — не просто собрать налоги, но и предотвратить вывод капитала.
Особое внимание уделяется гражданам, которые контролируют иностранные компании (КИК). По данным ФНС, на зарубежных счетах россиян лежит более 13 триллионов рублей (около $177 млрд). Владельцы КИК могут платить либо налог 13% или 15% с нераспределенной прибыли, либо фиксированный налог в 5 миллионов рублей. ФНС утверждает, что регулярно получает соответствующую информацию из-за границы в рамках автоматического обмена финансовой информацией.
Но в 2025–2026 годах арсенал налоговиков пополнился новыми, куда более современными инструментами.
Соцсети как главная улика
Федеральная налоговая служба активизировала использование цифровых технологий для анализа информации, размещаемой гражданами в социальных сетях. Внимание специалистов привлекают публикации, связанные с дорогими покупками, отдыхом на элитных курортах и роскошным образом жизни.
Речь идет не о ручном просмотре ленты в соцсетях, а о работе сложных алгоритмов на базе искусственного интеллекта. Эти системы автоматически выявляют несоответствия между уровнем жизни, демонстрируемым в соцсетях, и официальными доходами. Если алгоритм находит расхождение, материалы передаются инспекторам для детального рассмотрения.
Особое внимание уделяется тем, кто официально числится безработным или получает минимальную зарплату, но при этом регулярно публикует фото из бизнес-джетов или за рулем новых спорткаров. В зоне риска также находятся самозанятые и лица, получающие доходы от сдачи элитной недвижимости в аренду.
Прогрессивная шкала и внесудебное взыскание
Работа ВИП-налоговой стала особенно актуальной в свете последних налоговых реформ. С 1 января 2025 года в России заработала полноценная пятиступенчатая шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Максимальная ставка применяется к доходам свыше 50 миллионов рублей в год [4].
Поступления от повышенных ставок растут: только за первый квартал 2025 года они увеличились на 40%. И собирать эти налоги стало проще. С 1 ноября 2025 года у ФНС появилось право взыскивать налоговую задолженность с физических лиц во внесудебном порядке. Теперь налоговикам не нужно тратить месяцы на судебные тяжбы — достаточно выставить требование, и если оно не исполнено, деньги спишут со счетов автоматически.
Неравенство продолжает расти
Несмотря на создание ВИП-налоговой и введение прогрессивной шкалы, социальное расслоение в России не снижается. По данным Росстата, в 2025 году коэффициент фондов (разрыв между 10% самых богатых и 10% самых бедных) достиг 15,8 раза. На долю 10% самых обеспеченных граждан пришлось 30,8% всех доходов.
Для сравнения: по данным ОЭСР, среднее соотношение доходов 10% самых богатых к 10% самых бедных в развитых странах составляет 8,4 к 1. В России этот показатель почти в два раза выше. При этом, по данным Forbes на 2026 год, в список богатейших людей планеты вошли рекордные 155 россиян с совокупным состоянием 695,5 млрд долларов.
Что в итоге? И где слабые места ФНС?
Создание МИ ФНС № 10 доказало свою эффективность: государство получило инструмент для точечной работы со сверхдоходами. Эпоха, когда можно было прятать миллионы за номинальными директорами или просто не декларировать доходы, уходит в прошлое.
Алгоритмы ФНС, автоматический обмен информацией с другими странами и даже анализ фотографий в соцсетях делают жизнь богатых налогоплательщиков сложнее.
Но, к сожалению для бюджета (и к счастью для миллионеров), у налоговой службы всё ещё есть серьёзные слабые места:
Крипта и цифровые активы. ФНС научилась отлично отслеживать банковские счета и недвижимость, но криптокошельки сверхбогатых россиян всё ещё остаются в «серой зоне». Механизмов автоматического выявления таких активов у налоговиков пока нет.
«Дружественные» офшоры. Автоматический обмен налоговой информацией работает далеко не со всеми странами. Перевод капиталов в юрисдикции, которые не делятся данными с Россией (например, некоторые страны Азии и Ближнего Востока), по-прежнему позволяет скрывать реальные доходы.
Сложные трасты. Несмотря на борьбу с КИК, многоуровневые безотзывные трасты, где формально бенефициар не имеет прав на имущество, всё ещё остаются крепким орешком даже для ВИП-инспекторов.
Нехватка кадров. Распутывание международных схем требует специалистов уровня топовых консалтинговых компаний. ФНС физически не может нанять достаточное количество таких экспертов на госслужбу, поэтому проверки часто носят точечный, а не массовый характер.
ВИП-налоговая — это мощный инструмент, но пока он работает скорее как скальпель, а не как экскаватор. Государство научилось видеть богатство, но забрать с него налоги в полном объёме всё ещё получается далеко не всегда.
Хотите знать больше? Читайте мою специализированную литературу. Если у вас есть вопросы по налоговым проверкам — обращайтесь, разберём вашу ситуацию.
