Продали машину, а налог остался: ФНС напомнила позицию ВС РФ по транспортному налогу

Продали автомобиль, подписали акт, передали ключи и спокойно забыли? Рано. ФНС напомнила позицию ВС РФ: транспортный налог платит тот, на кого машина зарегистрирована. Разбираем, почему договор сам по себе не спасает, как налог может «приехать» уже после продажи и что бухгалтеру проверить, чтобы бывший автомобиль не стал ежегодным налоговым сюрпризом.

ФНС довела до налоговых органов позицию Верховного суда РФ по транспортному налогу: если автомобиль передали другому лицу, но регистрация осталась на прежнем владельце, налог продолжит начисляться прежнему владельцу.

Для бухгалтера это не новость из серии «где-то кто-то не переоформил легковушку». Это вполне рабочий риск для компаний, у которых есть служебные автомобили, спецтехника, грузовики, прицепы, автобусы или транспорт, который продают, передают по соглашениям, выводят из эксплуатации, возвращают из лизинга или фактически передают другому лицу.

Главная мысль жесткая, но простая: для транспортного налога важен не тот, кто фактически ездит на машине, а тот, кто числится владельцем в регистрационной базе.

Что сказала ФНС и почему договор сам по себе не спасает

ФНС России в письме от 25.05.2026 № БС-36-21/4346@ отдельно обратила внимание инспекций на позицию Верховного суда РФ из тематического обзора № 3/2026: транспортный налог платит тот, на кого зарегистрировано транспортное средство. Не тот, кто фактически ездит. Не тот, кому машину передали по договору. Не тот, кто обещал «на следующей неделе всё переоформить». А именно тот, кто числится владельцем в регистрационных данных. ФНС прямо указала, что обязанность по уплате транспортного налога связана с фактом регистрации транспортного средства на налогоплательщика.

В самом обзоре ВС РФ приведена показательная ситуация: налоговый орган взыскал транспортный налог и пени за 2021–2022 годы, а налогоплательщик возражал, что еще в 2017 году передал автомобиль другому лицу на основании определения суда об утверждении мирового соглашения.



То есть по житейской логике машина уже была «не его». Но суды посмотрели не на житейскую логику, а на регистрационный учет: автомобиль продолжал быть зарегистрирован на прежнего владельца, а действий по прекращению регистрации налогоплательщик не предпринимал. Поэтому обязанность по уплате налога осталась за ним.

Для бухгалтера вывод неприятный, но очень практичный: договор, акт приема-передачи, мировое соглашение или устная уверенность покупателя не закрывают налоговую историю автомобиля, если регистрация не изменена.



В гражданско-правовом смысле документы подтверждают передачу имущества, цену, дату и обязанности сторон. Но для транспортного налога ключевой вопрос другой: кто указан в регистрационной базе. Именно статьи 357 и 358 НК РФ связывают плательщика и объект налогообложения с зарегистрированным транспортным средством. Пока машина числится за компанией, у налоговой есть формальное основание начислять налог.

Поэтому продажа автомобиля для бухгалтерии должна заканчиваться не актом и не проводкой, а проверкой регистрационного хвоста. Машина может давно уехать к новому владельцу, стоять в другом регионе, работать в чужом бизнесе или вообще пылиться во дворе, но если в базе она все еще ваша, налоговый хвост тоже ваш.



Здесь учет работает как турникет: пока из регистрационной системы не вышли, система считает, что вы внутри. И да, автомобиль уже может быть у покупателя, а транспортный налог — всё еще у вас. Такой вот сервис без подписки, но с пенями.

Что делать, если налог уже начислили

Если автомобиль фактически выбыл из компании, но транспортный налог продолжает начисляться, первое правило — не спорить эмоциями. Фраза «но машины же у нас уже нет» для налоговой звучит слабо, если в регистрационной базе автомобиль по-прежнему числится за вашей организацией. В этой истории важны не воспоминания менеджера, не уверенность директора и даже не красивый акт приема-передачи сам по себе, а документы и дата прекращения регистрации.

Сначала нужно собрать весь комплект: договор купли-продажи, акт приема-передачи, платежные документы, судебный акт или мировое соглашение, если машина передавалась через суд, переписку с новым владельцем, документы о прекращении регистрации, ответы ГИБДД или МВД о регистрационном статусе автомобиля, а также сообщения налогового органа о начисленном транспортном налоге. После этого надо установить главное: была ли регистрация прекращена и с какой даты.

Если регистрация действительно прекращена, но налог все равно начислен, нужно направить в инспекцию пояснения и приложить подтверждающие документы. В таком случае спорить есть о чем: налоговая могла просто не получить или некорректно учесть сведения из регистрационной базы.

Но если регистрация не прекращалась, позиция компании становится слабее. Письмо ФНС России от 25.05.2026 № БС-36-21/4346@ и п. 25 Тематического обзора Верховного Суда РФ № 3/2026, утвержденного постановлением Президиума ВС РФ от 25.03.2026 № 4А/2026, как раз напоминают: фактическая передача автомобиля другому лицу без прекращения регистрации не освобождает от транспортного налога.

Поэтому если новый владелец не поставил автомобиль на учет, прежнему владельцу придется закрывать вопрос через регистрационные действия. А уже потом, если из-за покупателя компания понесла расходы, можно думать о претензии к нему: взыскании суммы налога, пеней и иных убытков, если такие обязанности были предусмотрены договором или вытекают из обстоятельств передачи.

Выбытие автомобиля надо закрывать не только проводкой и актом, но и регистрацией. Продали автомобиль — проверьте, что новый владелец его зарегистрировал или что прежняя регистрация прекращена. Передали по мировому соглашению — проверьте регистрацию. Вернули из лизинга — проверьте регистрацию. Списали из учета — снова проверьте регистрацию.

Ваш налоговый консультант,

Евгений Сивков