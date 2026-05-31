С 28 мая счет могут заморозить даже без штрафа: ФНС напомнила о двух ловушках

Иногда для блокировки счета налоговой не нужен ни спор, ни проверка — достаточно одной просроченной формы. В статье рассказываем, почему с 28 мая риск возрастает, кого это особенно касается и как заранее понять, не готовит ли инспекция неприятный сюрприз.

У бизнеса снова появляется майская точка риска: если по квартальной декларации уже истек срок сдачи, а отчет так и не ушел в инспекцию, налоговая получает право приостановить операции по счету после 20 рабочих дней просрочки. Для деклараций со сроком 27 апреля 2026 года этот рубеж приходится как раз на 28 мая. Правило о 20 рабочих днях следует из статьи 76 НК, а сам перенос срока на 27 апреля ФНС отдельно напоминала по НДС-декларации за I квартал 2026 года.

ФНС сейчас прямо называет две самые частые причины блокировки: долг на ЕНС и непредставленная декларация. И разница между ними для бизнеса принципиальная. Если речь о задолженности, инспекция блокирует расходные операции в пределах суммы долга. А вот если не сдана декларация, счет могут фактически остановить целиком, пока отчетность не будет представлена.

На этом месте многие ошибаются особенно болезненно: думают, что раз штрафа нет, то и блокировки не будет. Это не так. Для упрощенцев, которые впервые стали плательщиками НДС, действительно действует мораторий на штраф за первую просроченную НДС-декларацию в 2026 году, но сама обязанность сдавать декларацию никуда не делась. ФНС напомнила: все, кто не освобожден от НДС по статье 145 НК, обязаны сдавать декларацию, даже если у них были только необлагаемые операции — тогда заполняют хотя бы раздел 7. Мораторий касается штрафа, но не отменяет блокировку по статье 76 НК РФ.

В конце мая проверять нужно не только сальдо ЕНС, но и весь хвост по декларациям. Особенно если компания или ИП в 2026 году впервые сдают НДС на УСН. В таких историях счет часто блокируют не из-за “схемы”, а из-за одной формы, которую кто-то считал второстепенной.

Если банк уже сообщил о проблеме, не надо гадать по выписке. У ФНС есть бесплатный сервис «Информирование банков о состоянии обработки электронных документов»: достаточно выбрать запрос о действующих приостановлениях, ввести ИНН и БИК банка — система сразу покажет, есть ли блокировка, какой налоговый орган вынес решение и по какому основанию. ФНС подчеркивает, что сервис работает в режиме реального времени. Полная расшифровка оснований вынесения решения закреплена, в частности, в приложении 2 к приказу ФНС от 13.12.2024 № ЕД-7-8/1141@.

И еще один важный нюанс: рассчитывать на отдельное человеческое предупреждение не стоит. Налоговый кодекс дает инспекции право заранее уведомить налогоплательщика о будущей блокировке, но это именно право, а не обязанность. Поэтому безопаснее проверять риски самим, а не ждать, когда счет “вдруг” перестанет проводить платежи.

Ваш налоговый консультант — Евгений Сивков