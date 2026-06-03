WhatsApp и Telegram в налоговом споре: когда переписка помогает, а когда топит налогоплательщика

Почему суд не принял WhatsApp1, Telegram и детализацию звонков

Главная ошибка компании была в том, что она пыталась сделать из мессенджеров замену нормальной первички. Суд на это посмотрел довольно холодно: переписка может помогать, но она не должна подменять документы, которые стороны сами предусмотрели в договоре и которые прямо подтверждают выполнение работ.

В этом деле договоры с субподрядчиками не предусматривали, что работы можно подтверждать отчетами в WhatsApp1, Telegram, фотографиями или телефонными звонками. Стороны закрепили другой порядок: обязательным документом был журнал производства работ. Поэтому именно журнал суд и поставил в центр доказательств.

И это логично. Если в договоре написано, что ход работ фиксируется в журнале производства работ, то потом трудно объяснять суду: «Журнал у нас слабый, зато вот фото в WhatsApp»1. Для суда это выглядит примерно так: сами договорились вести один документ, а доказываете другим, который в договоре вообще не предусмотрен.

Фотографии и видео тоже не сработали. Они не позволяли установить главное: кто именно выполнял работы, на каком объекте, в какую дату, в каком объеме, по какому договору, какими силами, с какой техникой и как эти фото связаны с актами КС-2, сметой и отчетом М-29.

То есть фотография рабочего, бетона, техники или стройплощадки сама по себе еще не доказывает налоговый расход. Для налога на прибыль важны не просто красивые доказательства, а документы, которые подтверждают экономическую обоснованность и документальное оформление расходов. Это следует из статьи 252 НК РФ.

По НДС ситуация такая же жесткая: вычет возможен при наличии реальной операции, правильно оформленных документов и соблюдении условий статей 171 и 172 НК РФ. Если налоговая показывает, что контрагент фактически работы не выполнял, а документы расходятся с производственной картиной, один чат уже не спасает.

Детализация звонков также не помогла. Сам факт, что представители сторон созванивались, не подтверждает ни объем выполненных работ, ни их стоимость, ни фактического исполнителя. Люди могли обсуждать сроки, погоду, документы, перенос оплаты или вообще ничего существенного. Звонок — это коммуникация, а не первичный учетный документ.

Для суда важнее была связка: журнал производства работ, КС-2, смета, М-29, допросы работников, наличие людей и техники у контрагентов, движение денег и фактическое присутствие субподрядчиков на объекте. И эта связка у компании рассыпалась.

WhatsApp1 и Telegram можно использовать только как дополнительный слой доказательств. Основой должны оставаться первичные документы по статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», договор, акты, журналы работ, сметы, КС-2, КС-3, М-29, путевые листы, пропуска, заявки на технику и людей.

Вывод для директора еще проще: если работы реально выполняет субподрядчик, он должен быть виден не только в чате, но и в производственной документации. Его люди, техника, объемы, даты и ответственные лица должны совпадать в договоре, журнале работ, актах и внутренней переписке.

Если компания хочет использовать мессенджеры как доказательство, это нужно заранее прописать в договоре. Укажите, что стороны признают сообщения в WhatsApp1, Telegram или электронной почте юридически значимыми, перечислите номера телефонов и ответственных лиц, установите требования к фотоотчетам: дата, объект, этап, объем, геолокация, привязка к договору и конкретному акту.

Иначе в суде получится неприятная ситуация: переписка есть, фотографии есть, звонки есть, а доказательств реального объема работ именно этим контрагентом — нет. Нормативная база здесь прямая: статья 252 НК РФ — расходы должны быть.