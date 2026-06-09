Цифровой почтовый ящик на Госуслугах: что за зверь и почему бизнесу придется проверять его как расчетный счет

Цифровой ящик на Госуслугах: туда может прийти не письмо, а срок

Самое важное в законопроекте — не сам факт появления «электронной почты на Госуслугах», а то, какие сообщения туда смогут приходить и какие последствия они будут запускать.

Проект прямо говорит о документах, заявлениях, уведомлениях, извещениях, требованиях и иных юридически значимых сообщениях. То есть речь не о рекламной рассылке и не о поздравлении с Днем бухгалтера.



Юридически значимое сообщение — это письмо, после которого у компании могут начаться правовые последствия: пошел срок ответа, срок представления документов, срок обжалования, срок исполнения обязанности, срок для претензии или момент, когда адресат считается надлежаще извещенным.

Для бизнеса это принципиально. Если такое сообщение пришло в цифровой почтовый ящик, а в компании его никто не открыл, проблема не исчезает. Срок может начать идти, даже если директор был в командировке, бухгалтер в отпуске, юрист на больничном, а доступ к Госуслугам остался у сотрудника, который уволился еще в прошлом квартале. Добро пожаловать в цифровую реальность: письмо не потерялось, оно просто тихо лежало там, где его никто не проверял.

Отправителями через электронную почтовую систему смогут быть государственные органы РФ, органы субъектов РФ, органы местного самоуправления, организации с отдельными публичными полномочиями, а также Банк России. Условие — наличие технической возможности и завершенная регистрация адресата в ЕСИА. Сообщения будут направляться в личный кабинет пользователя на едином портале или региональных порталах госуслуг.

При этом цифровой почтовый ящик создается именно для обмена заявлениями, уведомлениями, извещениями, требованиями и юридически значимыми сообщениями. Более того, если федеральный закон, иной нормативный акт или сделка предусматривают направление таких сообщений, их нужно будет направлять также в цифровой почтовый ящик соответствующего лица.

И вот здесь бизнесу нужно перестать воспринимать Госуслуги как портал «получить справку и забыть пароль». Новый ящик станет рабочим каналом юридически значимой коммуникации. Значит, в компании должен появиться понятный порядок: кто проверяет ящик, как часто, кто фиксирует дату поступления, кто скачивает документы, кто передает их бухгалтерии, юристу и директору, кто контролирует сроки ответа.

Если технической возможности направить документ через электронную почтовую систему нет, проект предусматривает запасной вариант: документы и юридически значимые сообщения направляются организацией федеральной почтовой связи регистрируемым письмом на бумажном носителе. А если у адресата нет учетной записи в ЕСИА, электронный документ преобразуют в бумажное почтовое отправление и доставят по обычным правилам почтовой связи.

То есть система задумывается как гибрид: кому можно — электронно через Госуслуги, кому нельзя — по старинке на бумаге. Но направление движения очевидно: юридически значимая переписка постепенно уходит в цифровой канал.

Для налогов это особенно чувствительно. Требования ФНС, уведомления, вызовы, извещения и решения всегда завязаны на сроки. Пропустили документ — можно пропустить срок ответа, срок представления пояснений, срок подачи возражений или срок обжалования. В бумажной эпохе бизнес хотя бы ругался с почтой. В цифровой эпохе спорить придется с логами системы.