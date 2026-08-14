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Евгений Сивков
НДФЛ
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Покупаете долю в ООО ниже чистых активов: когда у покупателя возникает НДФЛ

Покупаете долю в ООО ниже чистых активов: когда у покупателя возникает НДФЛ

Покупка доли в ООО по цене ниже чистых активов означает НДФЛ с материальной выгоды до 15%. Налоговый консультант Евгений Сивков рассказывает, как считать налог по формуле ФНС, кто его платит, и дает чек-лист перед нотариусом, чтобы удачная сделка не обернулась долгом.

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Купили 30% работающего ООО за 10 000 рублей? Если по последней отчётности чистые активы общества — 50 млн рублей, для НДФЛ вы могли получить доход почти в 15 млн рублей. И неважно, что стороны назвали сделку «дружеской скидкой».

Эксперты ФНС РФ разъяснили, как считать НДФЛ с материальной выгоды, полученной при покупке доли участия в уставном капитале ООО по цене ниже рыночной. Разбираем свежие разъяснения и разбираемся, где на практике прячутся самые болезненные суммы.

Норма не новая, но теперь с ясной формулой

Правило работает для доходов, полученных с 1 января 2025 года. Новое письмо ФНС не вводило налог заново, а объяснило, какую именно отчётность брать для расчёта.

Основания:

Налоговая база по НДФЛ при покупке доли определяется как превышение рыночной стоимости доли над суммой фактических расходов физлица на её приобретение.

Рыночная стоимость: считаем по формуле НК РФ

Здесь нет места для творческих трактовок. Рыночная стоимость доли участия в уставном капитале рассчитывается так:

Рыночная стоимость доли = Стоимость чистых активов ООО × размер приобретаемой доли

Это прямое требование Кодекса, а не рекомендация. Данные берутся из бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.

Критически важный нюанс — отчётная дата. Берётся отчётность, дата которой является последней и предшествует дате приобретения доли. Именно отчётная дата, а не дата сдачи баланса в налоговую. Если сделка прошла в июле, вы опираетесь на отчётность за полугодие, даже если её официально отправили в ФНС позже.

Материальная выгода — отдельная налоговая база

Этот доход не суммируется с зарплатой, дивидендами или другими вашими доходами года. По нему считается отдельная база.

Ставки для резидентов:

  • 13% — с суммы материальной выгоды в пределах 2,4 млн рублей;

  • 15% — с суммы, превышающей 2,4 млн рублей.

Для нерезидентов — 30%.

Разбор на реальных цифрах

ООО с чистыми активами 50 млн рублей продаёт 30% доли за 10 000 рублей.

  1. Рыночная стоимость доли: 50 млн × 30% = 15 млн руб.

  2. Материальная выгода: 15 млн − 10 000 = 14 990 000 руб.

  3. НДФЛ:

    • 2 400 000 × 13% = 312 000 руб.

    • (14 990 000 − 2 400 000) × 15% = 1 888 500 руб.

    • Итого: 2 200 500 рублей.

Это уже не «скидка», а довольно дорогой корпоративный аттракцион. И сумма рассчитана по минимальной планке — если у компании есть недвижимость или резервы, чистые активы могут оказаться заметно выше, а НДФЛ — кратно выше.

Кто платит: зависит от продавца

Порядок декларирования и уплаты НДФЛ напрямую определяется тем, у кого вы купили долю.

Если доля куплена у организации

Организация-продавец становится налоговым агентом. Она обязана исчислить, удержать и перечислить НДФЛ в бюджет.

Важная механика удержания: налог можно взять только из последующих денежных выплат покупателю — например, из дивидендов или зарплаты, если покупатель одновременно работает в компании. Причём удержать можно не более 50% от суммы каждой выплаты.

При самой покупке доли удержать НДФЛ обычно не из чего: стороны просто переоформляют долю без денежных расчётов. Если до конца года налоговый агент удержать налог не смог, он обязан не позднее 25 февраля следующего года сообщить об этом в ФНС и самому физлицу (п. 5 ст. 226 НК РФ).

После этого покупатель не подаёт 3-НДФЛ по этому доходу. ФНС сама пришлёт налоговое уведомление, и НДФЛ нужно будет уплатить в срок, указанный в нём, — обычно до 1 декабря.

Если доля куплена у другого физлица

Налогового агента нет. Покупатель действует самостоятельно:

  • декларирует доход — до 30 апреля следующего года (форма 3-НДФЛ);

  • уплачивает налог — до 15 июля следующего года.

Что не поможет

Ни один из этих аргументов не отменяет НДФЛ с материальной выгоды:

  • мотив сделки и деловая цель;

  • дружеские или родственные отношения сторон;

  • ссылка на номинальную стоимость доли в уставе;

  • заключение независимого оценщика о «справедливой» цене сделки.

Для этой цели Кодекс жёстко привязывает стоимость доли к чистым активам на последнюю отчётную дату. Скрыть сделку тоже не получится: нотариальная форма договора, бухгалтерская отчётность и расчёт налогового агента оставляют документальный след, по которому инспекция легко восстанавливает картину.

Чек-лист перед нотариусом

Перед тем как подписывать договор купли-продажи доли, сделайте шесть шагов:

  1. Получите последнюю бухгалтерскую отчётность ООО — именно по её отчётной дате вы будете считать налог.

  2. Рассчитайте чистые активы и стоимость приобретаемой доли по формуле.

  3. Сопоставьте расчётную стоимость с ценой договора — это и есть ваша потенциальная налоговая база.

  4. Определите продавца и, соответственно, налогового агента.

  5. Зафиксируйте в договоре и платёжных документах реальные расходы покупателя — это уменьшит налоговую базу.

  6. Заранее решите, что выгоднее: увеличить цену сделки до безопасного уровня или заложить НДФЛ в бюджет покупателя как отдельную статью расходов.

Доля «по символической цене» перестаёт быть символической, как только вы открываете последний баланс. Планируйте сделку осознанно — и налог не станет для вас сюрпризом.

Евгений Сивков, налоговый консультант, специально для Клерк.ру

Информации об авторе

Евгений Сивков

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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