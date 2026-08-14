Покупаете долю в ООО ниже чистых активов: когда у покупателя возникает НДФЛ

Кто платит: зависит от продавца

Порядок декларирования и уплаты НДФЛ напрямую определяется тем, у кого вы купили долю.

Если доля куплена у организации

Организация-продавец становится налоговым агентом. Она обязана исчислить, удержать и перечислить НДФЛ в бюджет.

Важная механика удержания: налог можно взять только из последующих денежных выплат покупателю — например, из дивидендов или зарплаты, если покупатель одновременно работает в компании. Причём удержать можно не более 50% от суммы каждой выплаты.

При самой покупке доли удержать НДФЛ обычно не из чего: стороны просто переоформляют долю без денежных расчётов. Если до конца года налоговый агент удержать налог не смог, он обязан не позднее 25 февраля следующего года сообщить об этом в ФНС и самому физлицу (п. 5 ст. 226 НК РФ).

После этого покупатель не подаёт 3-НДФЛ по этому доходу. ФНС сама пришлёт налоговое уведомление, и НДФЛ нужно будет уплатить в срок, указанный в нём, — обычно до 1 декабря.