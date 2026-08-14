Покупаете долю в ООО ниже чистых активов: когда у покупателя возникает НДФЛ

Купили 30% работающего ООО за 10 000 рублей? Если по последней отчётности чистые активы общества — 50 млн рублей, для НДФЛ вы могли получить доход почти в 15 млн рублей. И неважно, что стороны назвали сделку «дружеской скидкой».
Эксперты ФНС РФ разъяснили, как считать НДФЛ с материальной выгоды, полученной при покупке доли участия в уставном капитале ООО по цене ниже рыночной. Разбираем свежие разъяснения и разбираемся, где на практике прячутся самые болезненные суммы.
Норма не новая, но теперь с ясной формулой
Правило работает для доходов, полученных с 1 января 2025 года. Новое письмо ФНС не вводило налог заново, а объяснило, какую именно отчётность брать для расчёта.
Основания:
Налоговая база по НДФЛ при покупке доли определяется как превышение рыночной стоимости доли над суммой фактических расходов физлица на её приобретение.
Рыночная стоимость: считаем по формуле НК РФ
Здесь нет места для творческих трактовок. Рыночная стоимость доли участия в уставном капитале рассчитывается так:
Рыночная стоимость доли = Стоимость чистых активов ООО × размер приобретаемой доли
Это прямое требование Кодекса, а не рекомендация. Данные берутся из бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.
Критически важный нюанс — отчётная дата. Берётся отчётность, дата которой является последней и предшествует дате приобретения доли. Именно отчётная дата, а не дата сдачи баланса в налоговую. Если сделка прошла в июле, вы опираетесь на отчётность за полугодие, даже если её официально отправили в ФНС позже.
Материальная выгода — отдельная налоговая база
Этот доход не суммируется с зарплатой, дивидендами или другими вашими доходами года. По нему считается отдельная база.
Ставки для резидентов:
13% — с суммы материальной выгоды в пределах 2,4 млн рублей;
15% — с суммы, превышающей 2,4 млн рублей.
Для нерезидентов — 30%.
Разбор на реальных цифрах
ООО с чистыми активами 50 млн рублей продаёт 30% доли за 10 000 рублей.
Рыночная стоимость доли: 50 млн × 30% = 15 млн руб.
Материальная выгода: 15 млн − 10 000 = 14 990 000 руб.
НДФЛ:
2 400 000 × 13% = 312 000 руб.
(14 990 000 − 2 400 000) × 15% = 1 888 500 руб.
Итого: 2 200 500 рублей.
Это уже не «скидка», а довольно дорогой корпоративный аттракцион. И сумма рассчитана по минимальной планке — если у компании есть недвижимость или резервы, чистые активы могут оказаться заметно выше, а НДФЛ — кратно выше.
Кто платит: зависит от продавца
Порядок декларирования и уплаты НДФЛ напрямую определяется тем, у кого вы купили долю.
Если доля куплена у организации
Организация-продавец становится налоговым агентом. Она обязана исчислить, удержать и перечислить НДФЛ в бюджет.
Важная механика удержания: налог можно взять только из последующих денежных выплат покупателю — например, из дивидендов или зарплаты, если покупатель одновременно работает в компании. Причём удержать можно не более 50% от суммы каждой выплаты.
При самой покупке доли удержать НДФЛ обычно не из чего: стороны просто переоформляют долю без денежных расчётов. Если до конца года налоговый агент удержать налог не смог, он обязан не позднее 25 февраля следующего года сообщить об этом в ФНС и самому физлицу (п. 5 ст. 226 НК РФ).
После этого покупатель не подаёт 3-НДФЛ по этому доходу. ФНС сама пришлёт налоговое уведомление, и НДФЛ нужно будет уплатить в срок, указанный в нём, — обычно до 1 декабря.
Если доля куплена у другого физлица
Налогового агента нет. Покупатель действует самостоятельно:
декларирует доход — до 30 апреля следующего года (форма 3-НДФЛ);
уплачивает налог — до 15 июля следующего года.
Что не поможет
Ни один из этих аргументов не отменяет НДФЛ с материальной выгоды:
мотив сделки и деловая цель;
дружеские или родственные отношения сторон;
ссылка на номинальную стоимость доли в уставе;
заключение независимого оценщика о «справедливой» цене сделки.
Для этой цели Кодекс жёстко привязывает стоимость доли к чистым активам на последнюю отчётную дату. Скрыть сделку тоже не получится: нотариальная форма договора, бухгалтерская отчётность и расчёт налогового агента оставляют документальный след, по которому инспекция легко восстанавливает картину.
Чек-лист перед нотариусом
Перед тем как подписывать договор купли-продажи доли, сделайте шесть шагов:
Получите последнюю бухгалтерскую отчётность ООО — именно по её отчётной дате вы будете считать налог.
Рассчитайте чистые активы и стоимость приобретаемой доли по формуле.
Сопоставьте расчётную стоимость с ценой договора — это и есть ваша потенциальная налоговая база.
Определите продавца и, соответственно, налогового агента.
Зафиксируйте в договоре и платёжных документах реальные расходы покупателя — это уменьшит налоговую базу.
Заранее решите, что выгоднее: увеличить цену сделки до безопасного уровня или заложить НДФЛ в бюджет покупателя как отдельную статью расходов.
Доля «по символической цене» перестаёт быть символической, как только вы открываете последний баланс. Планируйте сделку осознанно — и налог не станет для вас сюрпризом.
Евгений Сивков, налоговый консультант, специально для Клерк.ру
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