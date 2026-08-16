Следователь: «преступления нет». Налоговая: «платите». Почему правы оба

Недавно клиент принёс документ, который многие предприниматели воспринимают как индульгенцию: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Фабула такая. Территориальное управление Росфинмониторинга заинтересовалось группой компаний и направило информацию в полицию. Дальше — проверка по ст. 144–145 УПК РФ: похожие адреса, один и тот же директор, смежные виды деятельности, перепады выручки и численности в отчётности. У директоров и собственника взяты объяснения. Итог — отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Клиент задаёт два вопроса: «эта бумага перекрывает позицию налоговой?» и «можно ли ею вообще воспользоваться?»
Коротко: отказ в возбуждении уголовного дела не отменяет доначисления. Но он может помочь, если в нём зафиксированы полезные факты и вы подтвердите их первичными документами. А теперь — как именно.
1. Что отказ фиксирует — и чего не фиксирует
Отказ по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ означает ровно одно: в действиях конкретных лиц орган предварительного расследования не нашёл состава того преступления, которое проверял. Всё.
Постановление не подтверждает реальность операций. Не легализует структуру группы. Не свидетельствует о правильности налогового расчёта. Не приписывайте документу больше, чем в нём написано.
У преступления и налогового правонарушения разные составы. Следователь проверял обман, ущерб, умысел. Налоговую интересует налоговая база, обоснованность выгоды, реальность бизнес-модели (ст. 54.1 НК РФ). То, что не дотянуло до мошенничества, вполне дотягивает до доначислений.
И главное — преюдиции у постановления нет. Оно не связывает арбитражный суд и не отменяет решение ФНС. Суд оценит его как письменное доказательство вместе с актом проверки, первичными документами, допросами и иными материалами. Преюдициальное значение по АПК имеют вступившие в силу судебные акты по уголовному делу — и то в ограниченном объёме. Эта логика соответствует позиции Президиума ВАС РФ (постановление № 7286/01).
2. «Может ли полиция выиграть суд у налоговой?»
Вопрос сформулирован образно, но неточно: прямой дуэли ведомств в суде не бывает. Налоговая не судится с полицией. Механика другая.
Отказ — не окончательное решение. Его можно обжаловать прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке статей 124–125 УПК РФ. При признании отказа незаконным или необоснованным материал направляют на дополнительную проверку. Прокурор действительно вправе отменить такой отказ, но процедура зависит от того, кто вынес постановление — дознаватель или следователь (ст. 148 УПК РФ).
Зато есть встречная оговорка, и она работает на налогоплательщика: пока отказ не отменён, по тем же фактам нельзя просто так запустить новое уголовное преследование. Сначала отказ должен быть отменён процессуально. Этой позиции придерживается Верховный Суд. От налоговой проверки это не защищает — но защищает от «перезапуска» уголовной истории по щелчку пальцев.
Так что ценность документа двояка: на уголовном треке — барьер, пока он не отменён; на налоговом треке — одно из доказательств, без преюдиции, о которой мы говорили выше.
3. Свежая практика охлаждает энтузиазм
Два вывода, которые стоит прочитать до похода в суд с постановлением:
19 ААС, постановление от 27.05.2025 по делу № А36-2868/2023 (дробление бизнеса): отказ в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления не доказывает правомерность налоговой выгоды — предмет доказывания разный.
АС Московского округа, постановление № Ф05-6673/2021 по делу № А40-134415/2019: такой отказ не является новым обстоятельством для пересмотра проигранного налогового дела.
Суды последовательны: разные предметы доказывания, преюдиции нет. Поэтому работает формула из начала статьи: конкретные факты плюс первичка — иначе отказ нейтрален.
4. Как использовать постановление — четыре осторожных способа
В арбитражном суде — с правильной рамкой. Не подавайте постановление как «доказательство невиновности»: эта рамка разваливается первым же вопросом суда. Подавайте его как доказательство проведённой проверки и конкретных обстоятельств. Образец ходатайства:
Прошу приобщить к материалам дела в качестве письменного доказательства постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от [дата] не как доказательство отсутствия налогового правонарушения, а как доказательство проведения проверки органом внутренних дел по ст. 144–145 УПК РФ и подтверждения обстоятельств, зафиксированных на стр. …–… постановления (а именно: …).
В досудебном обжаловании. Приложите постановление к жалобе в вышестоящий налоговый орган: вышестоящему налоговому органу сложнее игнорировать сам факт проверки силовым блоком, чем рядовому инспектору на месте.
На налоговой проверке. Давайте пояснения, ссылайтесь на документ при допросах. Но не подменяйте постановлением собственные доказательства: договоры, кадровые документы, пропуска, отчёты — это фундамент, а постановление — лишь отделка.
В диалоге с банком. Постановление можно приложить к пояснениям банку как дополнительное подтверждение позиции клиента. Но банк не обязан снимать ограничения или восстанавливать обслуживание: у него свои риск-критерии.
Постановление — отделка, а не несущая стена.
5. Таблица: что в постановлении помогает — и что опасно
Что может помочь
Что может навредить
Конкретные выводы о фактах, если они зафиксированы в постановлении и подтверждены вашими документами: штат, помещения, реальные операции
«Красные флаги» в описательной части: совпадающие адреса, общий директор, смежная деятельность — готовый портрет дробления
Отсутствие состава преступления у конкретных лиц — барьер для возобновления преследования по тем же фактам, пока отказ не отменён
Зафиксированные перепады численности и выручки — готовое доказательство по ст. 54.1 НК РФ
Аргумент против тезиса о «техничках» — если реальность контрагентов зафиксирована в тексте
Отказ могут отменить в процессуальном порядке; тогда ссылаться на него как на действующий акт уже нельзя
Дополнительный документ в пояснениях банку (без обязательств со стороны банка)
Само по себе не подтверждает правильность расчёта налогов и не легализует налоговую выгоду
6. Решение за одну минуту
Что увидели в постановлении
Что делать
Зафиксированы штат, помещения, реальные операции; есть первичка
Приобщать и ссылаться на конкретные страницы
Есть только «состава преступления нет»
Не переоценивать: само по себе не поможет
Много признаков дробления, а первичка слабая
Не нести документ первым; сначала укрепить доказательственную базу
Отказ отменён
Не ссылаться на него как на действующий процессуальный акт
7. Чек-лист перед приобщением
Основание отказа и проверявшийся состав (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; статья УК).
Кто и что именно проверял: какие обстоятельства установлены, а какие не исследовались вовсе (налоговый аспект почти наверняка не исследовался).
Полезные факты с указанием страниц: штат, помещения, операции, выручка.
Красные флаги в описательной части — и как их прочитает юрист налоговой.
Статус: отменён ли отказ, есть ли жалобы, представления, протесты.
Доказательственная база: подкрепляют ли ваши документы полезные факты из постановления.
Выводы
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела — рабочий документ, а не талисман. Воспользоваться им можно. Но сначала прочитайте его так, будто его написал юрист налоговой инспекции. Потому что именно так его и будут читать.
А потом решайте: нести «отказник» в инспекцию — или сначала спрятать его от самого себя и построить доказательственную базу.
Статья носит информационный характер и не является юридической консультацией. Темы, о которых мы пишем, — это наша практика и реальные вопросы клиентов. Мы разбираем не теорию из учебника, а ситуации, в которых бизнес уже находится на линии огня: налоговая проверка, доначисления, требования ФНС, спор с банком или правоохранительными органами.
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