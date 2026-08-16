Следователь: «преступления нет». Налоговая: «платите». Почему правы оба

Недавно клиент принёс документ, который многие предприниматели воспринимают как индульгенцию: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Фабула такая. Территориальное управление Росфинмониторинга заинтересовалось группой компаний и направило информацию в полицию. Дальше — проверка по ст. 144–145 УПК РФ: похожие адреса, один и тот же директор, смежные виды деятельности, перепады выручки и численности в отчётности. У директоров и собственника взяты объяснения. Итог — отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Клиент задаёт два вопроса: «эта бумага перекрывает позицию налоговой?» и «можно ли ею вообще воспользоваться?»