ФНС уже присваивает ИНН иностранцам автоматически, а приказ о формате обмена вступит только 2 октября. Есть ли риск для бухгалтера?

Коллеги, приветствую. 8 сентября ФНС сообщила о запуске механизма беззаявительного присвоения ИНН иностранным гражданам через ЕСИА. Казалось бы, всё просто: государство само ставит мигрантов на учет, бухгалтеру меньше бумажной работы. Но если посмотреть на даты и нормативную базу, возникает интересный юридический казус. Разбираем, что это значит на практике и как не допустить ошибок в отчетности.

Что именно запустила ФНС

ФНС описывает следующий сценарий для иностранца, использующего приложение RuID и биометрическую идентификацию: До въезда в РФ: иностранец создает учетную запись ЕСИА через RuID и сдает биометрию. После пересечения границы: подтверждает биометрические данные в уполномоченном банке. Передача сведений в ФНС: после подтверждения личности и размещения проверенных сведений в ЕСИА оператор ЕСИА передает их в налоговый орган. Оператор обязан сделать это в течение одного дня со дня размещения сведений (п. 9.6 ст. 85 НК РФ). Постановка на учет: после получения данных ФНС ставит иностранца на учет в течение одного дня со дня получения сведений и направляет информацию для отображения в личном кабинете на Госуслугах. Обращаю внимание: банк не передает сведения в ФНС напрямую. Его роль — подтвердить биометрию иностранца на предыдущем этапе. А вот дальше в работу вступает оператор ЕСИА.

Переходная ситуация: механизм работает, а приказ еще не вступил

Здесь начинается самое интересное. Получается необычная переходная ситуация. НК РФ уже предусматривает беззаявительную постановку иностранца на учет по сведениям из ЕСИА, и ФНС 8 сентября официально сообщила о практическом запуске механизма. При этом приказ № ЕД-1-14-466@, которым утверждены форма, порядок заполнения и электронный формат передаваемых сведений, зарегистрирован Минюстом 31.08.2026 (№ 88083), опубликован 01.09.2026 и вступает в силу только 2 октября 2026 года (по истечении месяца после опубликования, согласно п. 2 приказа). Объяснять самостоятельно, на каком временном техническом формате ведомства обмениваются данными до 2 октября, не буду: официальное сообщение ФНС этого не раскрывает. Факт остается фактом — норма НК РФ и техническая система уже работают, а утвержденный формат обмена станет обязательным позднее.

Кого это касается

Напрямую: иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих проверенные биометрией сведения в ЕСИА. Практически: работодателей, заказчиков по ГПХ, бухгалтеров и иных лиц, использующих ИНН иностранца в учете и отчетности.

Новый порядок — не единственный способ получить ИНН

Важно понимать: проактивная постановка через ЕСИА — это дополнительное основание, а не единственный способ постановки иностранца на налоговый учет. В зависимости от ситуации иностранец может быть поставлен на учет и по другим основаниям. В частности, для отдельных иностранцев без места жительства или пребывания в РФ постановка возможна на основании сведений о доходах, которые представляет организация или ИП — источник выплаты (п. 2.1 ст. 84 НК РФ). ФНС прямо указывает: иностранный гражданин, не имеющий места жительства/пребывания в РФ и ИНН, может быть поставлен на учет без заявления на основании сведений, представленных источником дохода. Поэтому отсутствие проактивно присвоенного ИНН не означает, что работодатель оказался в тупике.

Главный риск для бухгалтера — не отсутствие ИНН

А теперь разберем самый важный момент, который часто вызывает путаницу. Ошибочно указанный чужой или некорректный ИНН действительно может создать проблемы в отчетности. Если налоговый агент укажет недостоверные сведения, возможен штраф по ст. 126.1 НК РФ — 500 руб. за каждый документ с недостоверными данными. Но отсутствие у работодателя сведений об ИНН иностранного работника само по себе не означает, что отчетность нельзя представить. Порядок заполнения форм прямо предусматривает: В 6-НДФЛ : если у налогового агента нет информации об ИНН физлица, соответствующее поле в справке не заполняется.

В РСВ : ИНН физлица указывается при наличии; отсутствие ИНН не является основанием для непринятия расчета.

В ЕФС-1: буквально написано «ИНН (при наличии)». Блокировка счета связана, например, с непредставлением самого 6-НДФЛ или РСВ более чем на 20 дней, а не с отсутствием необязательного ИНН в сведениях о работнике. Главный риск для бухгалтера — не отсутствие ИНН, а использование неподтвержденного или ошибочного номера.

Практические правила для бухгалтера

Правило 1. Не угадывайте ИНН. Если работник сообщил ИНН — проверьте его через сервис ФНС «Сведения об ИНН физического лица». Если ИНН пока неизвестен, заполняйте отчетность по правилам конкретной формы: в 6-НДФЛ поле можно оставить незаполненным при отсутствии информации, а в РСВ и ЕФС-1 ИНН указывается при наличии. Правило 2. Проверяйте повторно, но не задерживайте обязательные действия. Если работник только прошел биометрическую идентификацию, ИНН может появиться не мгновенно. Проверьте его повторно через сервис ФНС или попросите работника проверить Госуслуги. Но отсутствие номера не должно само по себе быть причиной задержки кадрового оформления или сдачи отчетности, если правила соответствующей формы позволяют указать ИНН только при наличии. Наличие ИНН не является условием заключения трудового договора.

Резюме