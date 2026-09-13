Договор и акт не спасли: два свежих дела, где ФНС разобрала экономику сделки по косточкам

Кейс 1. Убыточный проект и платеж, который не стал расходом

Фабула: Крупная нефтяная компания приобрела у иностранной организации право на использование технологий для новой установки. Лицензионные платежи перечислялись частями. Однако еще в 2016 году компания сама зафиксировала: строительство установки экономически нецелесообразно, а применять технологию на других НПЗ не планируется. Проект был фактически закрыт, а ранее понесенные затраты списаны.

Несмотря на это, компания перечислила четвертый платеж. В суде налогоплательщик ссылался на то, что договорное обязательство по платежу сохранялось, и при неисполнении сумма могла быть взыскана принудительно.

Итог: Ключевым для суда оказался момент расхода: четвертый платеж был произведен 6 августа 2020 года, тогда как прекращение проекта было оформлено еще в 2016 году. Суды пришли к выводу, что в этих конкретных обстоятельствах расход уже не был направлен на получение дохода. Само по себе наличие договорного обязательства не делает затраты экономически обоснованными.

В результате налоговый орган уменьшил заявленный компанией налоговый убыток за 2020 год на 139 232 825 руб. Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам, оставив выводы нижестоящих инстанций в силе (Определение ВС РФ от 28.08.2026 № 305-ЭС26-8947 по делу № А40-45929/2022).

💡 Что учесть:

Если проект закрыт, документировать управленческие решения нужно обязательно. Но внутренний документ должен отвечать не только на вопрос «проект закрыт», но и на второй: почему оставшийся платеж по старому договору все равно экономически оправдан. Например, в документе следует сравнить сумму платежа с потенциальными штрафными санкциями, стоимостью досрочного расторжения или возможностью альтернативного использования прав.

Важно: такой расчет лучше делать одновременно с принятием решения о платеже, а не составлять задним числом после получения требования ФНС.