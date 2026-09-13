Договор и акт не спасли: два свежих дела, где ФНС разобрала экономику сделки по косточкам

Свежие судебные дела 2026 года еще раз показывают: одного формально безупречного комплекта первичных документов недостаточно. Статья 252 НК РФ давно требует не только документального подтверждения, но и экономической обоснованности расходов, а также их направленности на получение дохода.
При этом действует важнейшая презумпция: расходы предполагаются экономически оправданными, а доказывать их необоснованность должен налоговый орган (Определение КС РФ от 04.06.2007 № 320-О-П). Поэтому спор идет не о том, вправе ли инспектор оценивать бизнес-решение вместо предпринимателя, а о наличии объективной связи расхода с деятельностью, направленной на получение дохода.
Грань здесь становится все тоньше. И именно здесь возникает главный практический вопрос: где заканчивается допустимая проверка направленности расхода на получение дохода и начинается запрещенная оценка коммерческой целесообразности решения?
Важно: дальше речь пойдет о двух разных налоговых рисках. В первом деле суды проверяли экономическую обоснованность конкретного расхода по правилам главы 25 НК РФ. Во втором ФНС проводила специальную проверку цены контролируемой сделки между взаимозависимыми лицами в рамках трансфертного ценообразования (ТЦО). Объединяет эти споры одно: суды исследовали не только договоры и акты, но и фактическую экономику операций.
Разберем оба кейса, чтобы выстроить правильную защиту.
Кейс 1. Убыточный проект и платеж, который не стал расходом
Фабула: Крупная нефтяная компания приобрела у иностранной организации право на использование технологий для новой установки. Лицензионные платежи перечислялись частями. Однако еще в 2016 году компания сама зафиксировала: строительство установки экономически нецелесообразно, а применять технологию на других НПЗ не планируется. Проект был фактически закрыт, а ранее понесенные затраты списаны.
Несмотря на это, компания перечислила четвертый платеж. В суде налогоплательщик ссылался на то, что договорное обязательство по платежу сохранялось, и при неисполнении сумма могла быть взыскана принудительно.
Итог: Ключевым для суда оказался момент расхода: четвертый платеж был произведен 6 августа 2020 года, тогда как прекращение проекта было оформлено еще в 2016 году. Суды пришли к выводу, что в этих конкретных обстоятельствах расход уже не был направлен на получение дохода. Само по себе наличие договорного обязательства не делает затраты экономически обоснованными.
В результате налоговый орган уменьшил заявленный компанией налоговый убыток за 2020 год на 139 232 825 руб. Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам, оставив выводы нижестоящих инстанций в силе (Определение ВС РФ от 28.08.2026 № 305-ЭС26-8947 по делу № А40-45929/2022).
💡 Что учесть:
Если проект закрыт, документировать управленческие решения нужно обязательно. Но внутренний документ должен отвечать не только на вопрос «проект закрыт», но и на второй: почему оставшийся платеж по старому договору все равно экономически оправдан. Например, в документе следует сравнить сумму платежа с потенциальными штрафными санкциями, стоимостью досрочного расторжения или возможностью альтернативного использования прав.
Важно: такой расчет лучше делать одновременно с принятием решения о платеже, а не составлять задним числом после получения требования ФНС.
Кейс 2. Иностранный агент с рентабельностью 547%
Фабула: ФНС проверила сделки 2018 года на сумму более 1,126 млрд руб. между ПАО «ВымпелКом» и взаимозависимой нидерландской компанией VWS. VWS оказывала агентско-сервисные услуги, связанные с международным роумингом.
Налоговики провели глубокий функциональный анализ. Они изучили не только договор, но и страновые отчеты группы VEON, отчетность, структуру активов и расходов, данные о сотрудниках, а также провели функциональные интервью. Выяснилось, что основные активы, клиентская база, лицензии, программное обеспечение, а также коммерческие и технические риски находились у российской стороны. Нидерландская компания в основном лишь координировала переговоры и сопровождала отношения с зарубежными операторами.
При этом рентабельность затрат иностранного контрагента достигала 547,8%, тогда как верхняя граница рассчитанного ФНС рыночного интервала составляла 41,93%.
Итог: Спор оказался неочевидным. Арбитражный суд Москвы первоначально поддержал налогоплательщика. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел функциональный анализ сторон и встал на сторону ФНС. Арбитражный суд Московского округа 26.08.2026 оставил этот вывод в силе (Постановление АС МО от 26.08.2026 по делу № А40-299167/2024). Доначисление налога на прибыль на 91 438 920 руб. признали обоснованным.
💡 Что учесть:
Для ТЦО важно не то, как красиво функции распределены в договоре, а кто фактически выполняет их, контролирует риски и использует значимые активы. Договорное описание функций не спасает, если фактическое распределение функций, активов и рисков другое.
Что проверить до того, как ФНС спросит
Чтобы не попасть в аналогичную ситуацию, проведите внутренний чек-ап по шести вопросам:
Зачем компания несет этот расход именно сейчас?
Какой экономический эффект ожидался в момент принятия решения о сделке?
Изменились ли обстоятельства после заключения договора, и если да, то как это повлияло на экономический смысл дальнейших платежей?
Кто фактически выполняет функции и несет риски в сделке с взаимозависимым лицом (соответствует ли это договору)?
Совпадает ли содержание внутренних документов с той налоговой позицией, которую компания собирается защищать?
Есть ли доказательства, существовавшие на дату сделки или платежа, а не созданные уже во время проверки?
Главный принцип: документировать нужно не только сам факт расхода, но и управленческую логику на дату его совершения.
При этом важно помнить о противовесе: сам по себе убыток, неудачный проект или высокая цена не означают автоматической необоснованности расхода. Как указывал Конституционный Суд, ключевой вопрос — имелась ли объективная связь понесенного расхода с деятельностью, направленной на получение дохода.
Что из этих дел НЕ следует
Из рассмотренных споров не следует, что налогоплательщик обязан доказывать прибыльность каждой операции. Не означает автоматического налогового нарушения и неудачный проект, высокая цена либо сделка с взаимозависимым лицом. Риск возникает тогда, когда документы и фактическая экономика операции расходятся, либо компания не может подтвердить объективную связь затрат с деятельностью, направленной на получение дохода.
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Автор: Евгений Сивков, налоговый консультант, кандидат экономических наук