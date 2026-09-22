Представим условную ситуацию. В небольшой сети магазинов владелец оптимизировал штат кассиров: осталось два человека на пять
Пять касс, два сотрудника: что проверить в зарплатах и договорах с самозанятыми
Представим условную ситуацию. В небольшой сети магазинов владелец оптимизировал штат кассиров: осталось два человека на пять торговых точек. Выручка не упала, часть операций перешла на кассы самообслуживания, а в часы пик на кассу встаёт сам индивидуальный предприниматель.
Через некоторое время приходит требование из инспекции: поясните расхождение между количеством рабочих мест с ККТ и численностью работников. Вопрос не о том, что компания обязательно нарушила закон. Вопрос о том, что в карточке бизнеса появилось несоответствие, и инспектору нужно понять его причину.
Подобные сопоставления налоговая использует при контроле НДФЛ и страховых взносов. Разбираемся, какие расхождения стоит проверить в своей базе и чем их можно обоснованно объяснить.
Три несоответствия, которые стоит проверить
1. Штат и зарплаты относительно среднеотраслевых показателей.
ФНС сопоставляет численность сотрудников и уровень оплаты труда со средними значениями по ОКВЭД в регионе. Зарплата ниже среднеотраслевого показателя или численность, не соответствующая масштабу деятельности, — повод для вопроса.
2. Количество работников и количество точек применения ККТ.
Логика сопоставления понятна: если бизнес работает в режиме, требующем присутствия человека, а в штате числится меньше сотрудников, чем необходимо для покрытия графика, инспекция может задать вопрос о том, кто фактически обслуживает покупателей.
3. Банковские выплаты физическим лицам и данные отчётности.
Инспекция сопоставляет суммы, которые компания перечисляет физическим лицам через банк, с данными 6‑НДФЛ, РСВ и условиями договоров. Здесь важно помнить: сам факт выплаты физическому лицу не означает, что она должна одновременно отражаться и в расчёте по НДФЛ, и в расчёте по страховым взносам. Сначала определяется правовая природа выплаты, затем — её налоговый режим и порядок отражения. Например, аренда имущества у гражданина не приравнивается к оплате работ для целей страховых взносов (п. 4 ст. 420 НК РФ), и это нормальная ситуация, а не расхождение.
Почему расхождение — ещё не доказательство нарушения
Задача бухгалтера — не подгонять объяснение под найденное несоответствие, а задокументировать реальные обстоятельства работы бизнеса. По каждому из трёх пунктов есть обстоятельства, которые могут объяснить расхождение.
Что вызывает вопросы
Что проверить для объяснения
Средняя зарплата ниже среднеотраслевого показателя
Неполное рабочее время, периоды работы в течение года, состав персонала (доля молодых специалистов, стажёров); трудовые договоры, табели учёта рабочего времени, расчёт средней зарплаты. Важно: объяснение не отменяет требований к минимальной оплате труда (МРОТ).
Касс больше, чем работников в штате
Какие кассы реально используются, часы их работы, наличие касс самообслуживания, участие самого ИП в обслуживании.
Исполнителю платят регулярно, каждый месяц
За что именно платят: самостоятельную услугу или выполнение трудовой функции; конкретные задания и их результаты, переписка, фактический порядок работы.
Объяснение должно опираться на документы и реальные обстоятельства. Сравнивать нужно сопоставимые периоды и показатели.
Два условных примера про самозанятых
Одинаковая периодичность платежей сама по себе не определяет характер отношений. Разберём две учебные ситуации.
Ситуация 1. Дизайнер ежемесячно получает от компании оплату за разработку макетов. Он работает удалённо, использует своё оборудование, сам планирует график, сдаёт работу по этапам и принимает правки. По описанию есть признаки самостоятельного исполнения, но итоговая оценка всегда зависит от всей совокупности обстоятельств. Не существует ложного рецепта вроде «выдали ноутбук домой — получили безопасного самозанятого».
Ситуация 2. Администратор выходит на смены по графику, согласованному с управляющим, подчиняется правилам внутреннего распорядка, работает на оборудовании компании и получает фиксированную сумму каждый месяц независимо от объёма «результата». Фактически компания получила не услугу, а трудовую функцию — и здесь регулярность платежей становится одним из признаков, по которым отношения могут быть переквалифицированы.
Разница между ситуациями — не в дате и сумме платежа, а в фактическом содержании работы.
Что проверить в работе с самозанятыми и ИП
Периодические выплаты исполнителям на НПД и ИП — зона, где вопросы возникают часто. Несколько практических шагов:
Проверяйте статус исполнителя на дату выплаты. ФНС предоставляет сервис проверки статуса плательщика НПД.
Контролируйте корректность чека. При наличных расчётах и использовании электронных средств платежа чек формируется в момент расчёта. При иных безналичных расчётах — не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем получения дохода (ч. 3 ст. 14 Закона № 422-ФЗ). В чеке также должны быть указаны ИНН заказчика (организации или ИП), наименование работ или услуг, сумма и отсутствие признака аннулирования.
Проверяйте нынешних и бывших работников. Доходы от выполнения работ и оказания услуг нынешнему работодателю либо бывшему работодателю, если после увольнения прошло менее двух лет, не облагаются НПД (п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ). При этом неприменимость спецрежима и признание отношений трудовыми — это разные правовые основания, которые не стоит смешивать.
Уточняйте последствия утраты статуса. Если статус плательщика НПД утрачен, это не делает автоматически недействительными ранее корректно сформированные чеки. Необходимо проверять дату получения дохода, дату утраты статуса и конкретную операцию. Кроме того, исполнитель может остаться ИП и применять другой налоговый режим, поэтому обязанности заказчика нельзя определять только по отсутствию НПД.
Анализируйте фактическую модель работы. Проверяйте, самостоятельно ли подрядчик оказывает услугу или предоставляет работников под управление заказчика; кто оформляет людей и руководит ими. Документы об уплате налогов подрядчиком не заменяют такую проверку.
Практический чек-лист для самопроверки
Сверьте банковские выписки по выплатам физическим лицам с договорами. Для каждой выплаты определите её правовую природу и проверьте, соответствует ли порядок отражения в отчётности этой природе.
Посчитайте фактическое количество рабочих мест с ККТ и сопоставьте с графиком сменности. Отметьте точки, где работают кассы самообслуживания или где участвует сам ИП.
Проверьте контрагентов — самозанятых и ИП. Убедитесь, что по каждому договору есть признаки самостоятельной услуги: задание, результат, отсутствие подчинения внутреннему распорядку.
Сравните среднюю зарплату по ОКВЭД в регионе со своей. Если есть существенное расхождение — соберите пояснение с опорой на состав персонала, режим работы, сезонность.
Пришло требование: с чего начать
Если требование уже получено, действовать стоит в следующем порядке:
Определите основание требования и период. Какие именно сопоставления вызвали вопрос, за какой период запрошены пояснения.
Разберите конкретные расхождения. Работайте с каждой позицией отдельно, не пытаясь объяснить «всё сразу».
Соберите подтверждения. Табели, договоры, акты, переписку с исполнителями, данные по кассам самообслуживания, расчёт средней зарплаты.
Примите решение. Иногда требуются оба действия: и подробные пояснения с приложением документов, и подача уточнённого расчёта. Подача уточнёнки не должна описываться как универсальная замена ответу на требование.
Соблюдайте срок ответа. Для пояснений, запрошенных по п. 3 ст. 88 НК РФ, срок составляет пять рабочих дней со дня получения требования. Для истребования документов и иных запросов сроки определяются соответствующей нормой НК РФ.
Важно разводить три понятия: само расхождение в данных, нарушение обязанности дать пояснения и доказанное налоговое нарушение. Это не одно и то же. Неубедительное объяснение само по себе не доказывает ни скрытую зарплату, ни неуплату налогов. Главная задача — ответить на требование по существу, с опорой на документы, чтобы реальная картина работы бизнеса была прозрачной и обоснованной.
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Источник: Сообщение ФНС от 21.09.2026
Евгений Сивков, налоговый консультант