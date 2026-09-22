Представим условную ситуацию. В небольшой сети магазинов владелец оптимизировал штат кассиров: осталось два человека на пять

Пять касс, два сотрудника: что проверить в зарплатах и договорах с самозанятыми

Представим условную ситуацию. В небольшой сети магазинов владелец оптимизировал штат кассиров: осталось два человека на пять торговых точек. Выручка не упала, часть операций перешла на кассы самообслуживания, а в часы пик на кассу встаёт сам индивидуальный предприниматель.

Через некоторое время приходит требование из инспекции: поясните расхождение между количеством рабочих мест с ККТ и численностью работников. Вопрос не о том, что компания обязательно нарушила закон. Вопрос о том, что в карточке бизнеса появилось несоответствие, и инспектору нужно понять его причину.

Подобные сопоставления налоговая использует при контроле НДФЛ и страховых взносов. Разбираемся, какие расхождения стоит проверить в своей базе и чем их можно обоснованно объяснить.