Заплатили юристам 41,2 млн — суд признали обоснованными 6,36 млн: что проверить в договоре

Когда компания привлекает юристов для защиты в налоговом споре, она платит за процесс и экспертизу, а не только за итоговую победу. Но что происходит, если цена услуг оказывается кратно выше рыночной, а заказчик уходит в банкротство?
Недавнее определение Верховного Суда РФ (от 25.09.2026 № 305-ЭС25-12093(6) по делу № А40-222076/2023) дает четкий ответ. Верховный суд оставил в силе постановление апелляции о взыскании с партнера адвокатского бюро 34,8 млн рублей в конкурсную массу. Для бизнеса это важный сигнал: суды оценивают не только юридический результат, но и экономическую обоснованность затрат. Условия договора и реальная стоимость услуг имеют значение даже после того, как деньги ушли со счетов.
История спора: от частичной победы до банкротства
В 2023 году компания «Годовалов» наняла бюро Tax Compliance, чтобы оспорить доначисления, пени и штраф почти на 700 млн рублей. В июне и июле 2023 года заказчик перечислил юристам 41,2 млн рублей.
Изначально налоговый спор складывался в пользу компании: в первом круге рассмотрения ей удалось добиться частичной отмены решения ФНС. Однако затем судебные акты были отменены, а при повторном рассмотрении компания проиграла спор полностью. При этом процедура банкротства в отношении «Годовалова» началась еще до окончательного завершения налогового спора.
Конкурсный управляющий потребовал признать соглашение недействительным и применить последствия недействительности сделки. Основание, поддержанное судом, — п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Сделка была совершена в пределах годичного периода до принятия заявления о банкротстве, и существенная неравноценность встречного исполнения служит самостоятельным основанием для ее оспаривания.
Цифры спора
Показатель
Сумма
Цена соглашения
100 млн руб.
Фактически перечислено
41 176 471 руб.
Стоимость услуг, принятая судом
6 359 920 руб.
Взыскано в конкурсную массу
34 816 551 руб.
Сумма взыскана с партнера бюро — адвоката Михаила Бегунова.
Почему соглашение признали частично недействительным
Окружной суд ранее признал заключение судебной экспертизы ненадлежащим доказательством, но Верховный суд это отменил. ВС указал: эксперт подписал предупреждение об уголовной ответственности, что создало презумпцию добросовестности эксперта. При этом суд отдельно оценил обоснованность методики: убедительных доводов, ее порочащих, ни окружной суд, ни адвокатское бюро не представили. В совокупности с другими доказательствами расчет был принят.
Эксперт оценил работу в 6,36 млн рублей, опираясь на рыночные данные 2022 года. Суд учел несколько факторов:
Противоречия в заключении специалиста Veta, которое предоставило само бюро.
Сведения от другой юрфирмы (Taxology) о том, что цены на сопоставимые услуги в разы ниже.
Предыдущий договор: в мае 2022 года «Годовалов» уже договаривался с Tax Compliance об аналогичной работе за 3,2 млн рублей.
Отдельного внимания заслуживает вопрос «гонорара успеха». Эксперт включил в расчет обычную рыночную надбавку за успех. Но ВС подчеркнул два момента: во-первых, в самом соглашении условия о гонораре успеха вообще не было. Во-вторых, итоговый положительный результат отсутствовал, поскольку первоначальная победа в суде была отменена.
Что проверить в договоре с консультантами
В моей практике сопровождения налоговых споров я регулярно вижу, как стороны не прорабатывают базовые экономические условия. Чтобы снизить риски, перед подписанием договора задайте подрядчику пять вопросов:
За что платим? Какие конкретные документы, действия и судебные инстанции входят в фиксированную цену?
Почему столько? Сопоставимы ли предложения по объему, срочности и сложности с предложениями других исполнителей?
Как подтверждается работа? Предусмотрены ли детальные отчеты, передача документов и поэтапная приемка услуг?
Когда возникает бонус? Как именно определяется успех и, главное, что происходит с вознаграждением при последующей отмене судебного акта вышестоящей инстанцией?
Как расстаемся? Как рассчитываются фактически выполненная работа и неотработанный аванс при досрочном прекращении договора?
Резюме
В этом деле итог спора учитывался при оценке оснований для гонорара успеха, поэтому полностью исключать его значение нельзя. Однако главный фокус судов смещается на экономическую обоснованность затрат на каждом этапе.
Сохраняйте обоснование цены, фиксируйте объем выполненной работы и отдельно согласовывайте условия бонуса. Это не гарантирует полного исключения риска оспаривания в случае банкротства, но существенно укрепляет вашу позицию.
Если вам предстоит крупный налоговый спор и нужно проверить проект договора с консультантами, обосновать цену услуг или выстроить условия вознаграждения с учетом свежей практики — обращайтесь.
Евгений Сивков, налоговый консультант