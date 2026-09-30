Заплатили юристам 41,2 млн — суд признали обоснованными 6,36 млн: что проверить в договоре

Когда компания привлекает юристов для защиты в налоговом споре, она платит за процесс и экспертизу, а не только за итоговую победу. Но что происходит, если цена услуг оказывается кратно выше рыночной, а заказчик уходит в банкротство? Недавнее определение Верховного Суда РФ (от 25.09.2026 № 305-ЭС25-12093(6) по делу № А40-222076/2023) дает четкий ответ. Верховный суд оставил в силе постановление апелляции о взыскании с партнера адвокатского бюро 34,8 млн рублей в конкурсную массу. Для бизнеса это важный сигнал: суды оценивают не только юридический результат, но и экономическую обоснованность затрат. Условия договора и реальная стоимость услуг имеют значение даже после того, как деньги ушли со счетов.

История спора: от частичной победы до банкротства

В 2023 году компания «Годовалов» наняла бюро Tax Compliance, чтобы оспорить доначисления, пени и штраф почти на 700 млн рублей. В июне и июле 2023 года заказчик перечислил юристам 41,2 млн рублей. Изначально налоговый спор складывался в пользу компании: в первом круге рассмотрения ей удалось добиться частичной отмены решения ФНС. Однако затем судебные акты были отменены, а при повторном рассмотрении компания проиграла спор полностью. При этом процедура банкротства в отношении «Годовалова» началась еще до окончательного завершения налогового спора. Конкурсный управляющий потребовал признать соглашение недействительным и применить последствия недействительности сделки. Основание, поддержанное судом, — п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Сделка была совершена в пределах годичного периода до принятия заявления о банкротстве, и существенная неравноценность встречного исполнения служит самостоятельным основанием для ее оспаривания.

Цифры спора

Показатель Сумма Цена соглашения 100 млн руб. Фактически перечислено 41 176 471 руб. Стоимость услуг, принятая судом 6 359 920 руб. Взыскано в конкурсную массу 34 816 551 руб. Сумма взыскана с партнера бюро — адвоката Михаила Бегунова.

Почему соглашение признали частично недействительным

Окружной суд ранее признал заключение судебной экспертизы ненадлежащим доказательством, но Верховный суд это отменил. ВС указал: эксперт подписал предупреждение об уголовной ответственности, что создало презумпцию добросовестности эксперта. При этом суд отдельно оценил обоснованность методики: убедительных доводов, ее порочащих, ни окружной суд, ни адвокатское бюро не представили. В совокупности с другими доказательствами расчет был принят. Эксперт оценил работу в 6,36 млн рублей, опираясь на рыночные данные 2022 года. Суд учел несколько факторов: Противоречия в заключении специалиста Veta, которое предоставило само бюро.

Сведения от другой юрфирмы (Taxology) о том, что цены на сопоставимые услуги в разы ниже.

Предыдущий договор: в мае 2022 года «Годовалов» уже договаривался с Tax Compliance об аналогичной работе за 3,2 млн рублей. Отдельного внимания заслуживает вопрос «гонорара успеха». Эксперт включил в расчет обычную рыночную надбавку за успех. Но ВС подчеркнул два момента: во-первых, в самом соглашении условия о гонораре успеха вообще не было. Во-вторых, итоговый положительный результат отсутствовал, поскольку первоначальная победа в суде была отменена.

Что проверить в договоре с консультантами

В моей практике сопровождения налоговых споров я регулярно вижу, как стороны не прорабатывают базовые экономические условия. Чтобы снизить риски, перед подписанием договора задайте подрядчику пять вопросов: За что платим? Какие конкретные документы, действия и судебные инстанции входят в фиксированную цену? Почему столько? Сопоставимы ли предложения по объему, срочности и сложности с предложениями других исполнителей? Как подтверждается работа? Предусмотрены ли детальные отчеты, передача документов и поэтапная приемка услуг? Когда возникает бонус? Как именно определяется успех и, главное, что происходит с вознаграждением при последующей отмене судебного акта вышестоящей инстанцией? Как расстаемся? Как рассчитываются фактически выполненная работа и неотработанный аванс при досрочном прекращении договора?

Резюме