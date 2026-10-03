Зарплата прежняя, НДФЛ больше: что предлагают изменить для продавцов квартир и инвесторов

Зарплата — 250 тысяч рублей в месяц. Квартиру продали за 12 млн, хотя покупали за 9 млн. Если льгот нет, по действующим правилам суммарный НДФЛ в нашем примере составляет 804 тысячи рублей. По рассматриваемому проекту — 882 тысячи.

Дополнительные 78 тысяч возникают без роста зарплаты и без применения максимальной ставки 22%. Разбираемся, что именно предлагают изменить.

Важно: разбираю представленную редакцию проекта № 617-9. Предложенные изменения нельзя применять для расчёта текущих обязательств до вступления соответствующего закона в силу.

Что именно предлагают изменить

Пятиступенчатая шкала НДФЛ (13–22%) уже действует для основной совокупности доходов (например, зарплаты). Сейчас предложение заключается в том, чтобы расширить сферу её применения.

В проект включены изменения в ст. 210 и отмена п. 1.1 ст. 224 НК РФ. В общую совокупность баз для применения прогрессивной шкалы предлагается включить:

доходы от продажи имущества;

дивиденды;

проценты по вкладам в российских банках;

доходы по операциям с ценными бумагами;

ряд страховых, пенсионных и инвестиционных доходов.

Пример 1. Зарплата и продажа квартиры (неожиданный эффект)

Годовая зарплата — 3 млн рублей (250 тыс. в месяц). Квартира продана за 12 млн рублей, документально подтверждённые расходы на её приобретение — 9 млн рублей.

Условия примера: другие освобождения не применяются, расходы на покупку подтверждены и принимаются полностью, кадастровые правила не увеличивают учитываемый доход.

Налоговая база от продажи: 12 млн − 9 млн = 3 млн рублей.

По действующим правилам (базы считаются раздельно):

НДФЛ с зарплаты (3 млн): 402 тыс. рублей;

НДФЛ с продажи (3 млн): 402 тыс. рублей;

Всего: 804 тыс. рублей.

При предлагаемом объединении баз получается 6 млн рублей, и применяется прогрессия:

312 тыс. (с первых 2,4 млн по 13%) +

390 тыс. (со следующих 2,6 млн по 15%) +

180 тыс. (с остатка 1 млн по 18%) =

Итого: 882 тыс. рублей.

Разница — 78 тысяч рублей. Повышение затрагивает человека, который до верхней ступени вообще не добрался, просто из-за механического сложения разных видов доходов.

Пример 2. Дивиденды (последствия для собственников)

Предположим, собственник получает 60 млн рублей дивидендов за год и не имеет других облагаемых доходов. Особенности расчёта, уменьшающие НДФЛ с дивидендов, в примере не учитываются.

Дивиденды за год НДФЛ по действующей шкале По предлагаемой шкале Разница 60 млн ₽ 8 952 000 ₽ 11 602 000 ₽ +2 650 000 ₽

Для собственника бизнеса это существенный пересмотр личного финансового плана. Эффективная ставка в примере составит около 19,3%, а не 22% со всей суммы, но переплата всё равно исчисляется миллионами.

Пример 3. Только зарплата (кому поправка ничего не меняет)

Если за год работник получает 2,4 млн рублей и других доходов нет, налог составит 312 тысяч рублей (13%). Расширение шкалы на другие доходы этот результат не меняет. Утверждение, что «после принятия все начнут платить больше», неверно.

Как это будет считаться на практике

При расчёте налога по другим соответствующим доходам проект предусматривает исключение дивидендов и банковских процентов из учитываемой совокупности баз. Для самих дивидендов и процентов действуют специальные правила расчёта. Поэтому удержание при выплате и окончательный годовой расчёт нужно рассматривать отдельно.

В зависимости от вида дохода налог рассчитывается по декларации либо налоговым органом с направлением уведомления. Обязанность подать декларацию и основания возврата проверяются отдельно.

Что важно бухгалтеру: удержать налог — ещё не значит закрыть годовой расчёт собственника

При планировании дивидендов заранее покажите собственнику сумму начисления, удержания и выплаты на руки. Отдельно предупредите, что другие личные доходы могут иметь значение для окончательного годового расчёта. При этом самостоятельно собирать все поступления человека и добавлять их к зарплате нельзя: нужно соблюдать правила расчёта для конкретного налогового агента.

По действующим правилам налоговый агент рассчитывает НДФЛ без учёта доходов, выплаченных другими агентами. Это разграничение важно сохранить и при объяснении проекта.

Что изменится для вкладчиков

Здесь предлагается менять не только шкалу, но и механизм уплаты. Налоговые агенты будут исчислять и удерживать НДФЛ при выплате банковских процентов в течение года нарастающим итогом.

Существенная деталь: в расчёте необлагаемой суммы процентов предлагается использовать максимальное значение ключевой ставки из действовавших на первое число каждого месяца предшествующего года. Необлагаемая сумма определяется как произведение этого показателя и 1 млн рублей. Сейчас аналогичный показатель берётся за год получения дохода. Это позволяет определить ориентир заранее.

Также проект предусматривает возможность при определённых условиях учесть против базы по процентам неиспользованную часть некоторых стандартных, социальных и имущественных вычетов.

Зачем это делается и когда заработает

В финансово-экономическом обосновании разработчики указывают, что объединение большинства доходов для применения ставок 13–22% позволит получить в федеральный бюджет в среднем более 450 млрд рублей дополнительно в год на трёхлетней перспективе.

Для рассматриваемых положений проект предусматривает вступление в силу по истечении месяца после официального опубликования, но не ранее начала очередного налогового периода. Поэтому возможность применения с 2027 года зависит от принятия закона, сроков его опубликования и окончательной редакции.

Чек-лист перед крупной сделкой

Какие облагаемые доходы ожидаются за весь год? Какие поступления освобождены от НДФЛ и чем это подтверждается? Какие расходы и вычеты можно законно учесть? Какой налог удержат при выплате и возможен ли дополнительный расчёт по итогам года? Как изменится сумма «на руки», если поправки примут в текущей редакции?

Планируете дивиденды, продажу недвижимости или крупный инвестиционный доход? До сделки сравните налог по действующим правилам и по предлагаемым изменениям.

На консультации разберём ваши доходы, проверим льготы и подтверждающие документы, рассчитаем возможную нагрузку и сумму на руки.

Крупную сделку лучше начинать с расчёта. Налоговое уведомление — дорогой способ узнать, что вы что-то не учли.



Евгений Сивков, налоговый консультант, кандидат экономических наук