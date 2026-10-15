Слетели с УСН: когда платить налог на прибыль и какие авансы можно не перечислять

Правило «новичка»: как считать авансы

Пункт 6 статьи 286 НК РФ предусматривает начало уплаты ежемесячных авансов после истечения полного квартала с даты государственной регистрации новой организации. При утрате права на УСН порядок для вновь созданных организаций применяется на основании пункта 4 статьи 346.13 НК РФ с учётом даты перехода на общий режим. Дополнительно учитываются ограничения по выручке из пункта 5 статьи 287 НК РФ .

Согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ , при утрате права на УСН налоги исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном для вновь созданных организаций.

Разбираем на примере: переход с 1 сентября

Организация утратила право на УСН с 1 сентября 2026 года (например, пробит лимит доходов).

За сентябрь необходимо рассчитать налоговую прибыль и уплатить авансовый платёж не позднее 28 октября. Сентябрь не образует полного календарного квартала. Первым полным кварталом на ОСНО будет октябрь–декабрь.

При описанном порядке ежемесячных авансов внутри IV квартала нет, а рассчитанный платёж за сентябрь к 28 октября сохраняется. Однако это пример применения совокупности норм НК РФ: само письмо Минфина сентябрьский сценарий подробно не разбирает.

Важно: пример приведён для организации, которая не выбрала уплату ежемесячных авансов исходя из фактически полученной прибыли по пункту 2 статьи 286 НК РФ.