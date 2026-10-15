Слетели с УСН: когда платить налог на прибыль и какие авансы можно не перечислять

Разбираем переход организаций. Если вы индивидуальный предприниматель, на общей системе у вас возникает обязанность по НДФЛ, поэтому приведённый ниже порядок уплаты налога на прибыль к вам не применяется (хотя в ст. 346.13 НК РФ ИП упоминаются в одном контексте с организациями).
Минфин РФ в письме от 14.09.2026 № 03-03-07/80572 напомнил специальный порядок расчёта налогов при утрате права на УСН. Новых льгот ведомство не вводит. Главное — правильно определить дату перехода, порядок авансов и состав переходных доходов.
Правило «новичка»: как считать авансы
Согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ, при утрате права на УСН налоги исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном для вновь созданных организаций.
Пункт 6 статьи 286 НК РФ предусматривает начало уплаты ежемесячных авансов после истечения полного квартала с даты государственной регистрации новой организации. При утрате права на УСН порядок для вновь созданных организаций применяется на основании пункта 4 статьи 346.13 НК РФ с учётом даты перехода на общий режим. Дополнительно учитываются ограничения по выручке из пункта 5 статьи 287 НК РФ.
Разбираем на примере: переход с 1 сентября
Организация утратила право на УСН с 1 сентября 2026 года (например, пробит лимит доходов).
За сентябрь необходимо рассчитать налоговую прибыль и уплатить авансовый платёж не позднее 28 октября. Сентябрь не образует полного календарного квартала. Первым полным кварталом на ОСНО будет октябрь–декабрь.
При описанном порядке ежемесячных авансов внутри IV квартала нет, а рассчитанный платёж за сентябрь к 28 октября сохраняется. Однако это пример применения совокупности норм НК РФ: само письмо Минфина сентябрьский сценарий подробно не разбирает.
Важно: пример приведён для организации, которая не выбрала уплату ежемесячных авансов исходя из фактически полученной прибыли по пункту 2 статьи 286 НК РФ.
Лимиты и нюансы, о которых часто забывают
Общее правило ст. 286 НК РФ: только квартальные авансы платят те, у кого средняя выручка от реализации за предыдущие четыре квартала не превышала 15 млн рублей за каждый квартал.
Но для «новичков» предусмотрены специальные ограничения: 5 млн рублей выручки от реализации в месяц либо 15 млн рублей в квартал (п. 5 ст. 287 и п. 6 ст. 286 НК РФ). При превышении этих показателей переход к ежемесячным авансам определяется со следующего месяца, но с учётом правила о том, что обязанность не возникает до истечения полного квартала. Поэтому контролировать выручку нужно уже с начала применения ОСНО.
Кстати: в 2026 году предельный доход для сохранения УСН составляет 490,5 млн рублей. Не путайте его с порогом освобождения от НДС в 20 млн рублей: возникновение обязанности платить НДС само по себе не означает утрату права на УСН.
Календарь действий для сентябрьского сценария
Чтобы не получить претензий, держите под рукой этот чек-лист:
Не позднее 15 октября 2026 года — сообщить в инспекцию об утрате права на УСН.
Не позднее 26 октября 2026 года — представить декларацию по УСН в связи с утратой права и декларацию по налогу на прибыль за девять месяцев (срок 25 октября переносится, так как это воскресенье).
Не позднее 28 октября 2026 года — уплатить налог по УСН по итогам завершившегося периода и рассчитанный квартальный аванс по налогу на прибыль.
В сентябрьском сценарии расчёт по УСН заканчивается августом. При окончательном расчёте учитывают ранее исчисленные авансы. В декларации по налогу на прибыль за девять месяцев отражают показатели периода применения ОСНО с сентября, включая доходы и расходы, признаваемые при переходе. Само название отчётного периода «девять месяцев» не означает, что нужно повторно обложить налогом на прибыль доходы периода УСН.
Риски переходного периода
НДС проверьте отдельно. Организация могла исчислять его ещё на УСН. С месяца утраты права на упрощёнку специальные ставки 5% и 7% больше не применяются. Проверьте ставки и расчёты по облагаемым операциям переходного месяца. Полученные ранее авансы разберите отдельно: последствия зависят от того, начислялся ли с них НДС и когда произошла отгрузка. Автоматически «восстанавливать НДС с авансов» из-за смены режима не нужно.
Переходная дебиторская задолженность. Деньги ещё не пришли, а доход уже возник. При переходе на ОСНО с методом начисления в доходы переходного месяца включают выручку от реализации на УСН, которую покупатели не оплатили до перехода. Поэтому нужно проверить дебиторскую задолженность: налоговая база может возникнуть раньше поступления денег. Порядок признания переходных расходов проверяют отдельно по статье 346.25 НК РФ.
Обратный путь закрыт надолго. Вернуться на УСН после утраты права можно только с начала календарного года при соблюдении условий применения УСН и своевременной подаче уведомления. В нашем примере с утратой права в сентябре 2026 года — не ранее 1 января 2028 года.
Пени и штрафы: не смешивайте последствия
Пункт 4 статьи 346.13 НК РФ предусматривает специальное освобождение от пеней и штрафов за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение месяца перехода.
При этом за просрочку самого авансового платежа штраф не назначается в силу пункта 3 статьи 58 НК РФ. Однако могут начисляться пени. Ответственность за несвоевременное представление отчётности и нарушения при исчислении налога по итогам налогового периода рассматривается отдельно.
Переход с УСН на ОСНО требует точного расчёта переходных доходов, расходов и строгого соблюдения календаря платежей.
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Евгений Сивков (sivkov.biz),
кандидат экономических наук, налоговый консультант