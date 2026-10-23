Удар дронов по дата-центрам ФНС: обнулятся ли налоговые долги и кто заплатит за все?

26 октября 2026 года бухгалтер должен сдать декларацию по НДС, расчеты 6-НДФЛ и РСВ. Но что делать, если информационные системы ФНС уничтожены и принимать документы некому?
Закон требует отчитаться вовремя. Бумажная декларация по НДС при обязательной электронной форме считается непредставленной. А специального автоматического переноса сроков из-за поломки серверов в НК РФ нет.
Кто будет отвечать за просрочку — налогоплательщик или государство? Разбираем гипотетический, но юридически возможный сценарий.
Евгений Сивков, налоговый консультант, кандидат экономических наук.
1. Что произошло и чего мы не знаем
23 октября 2026 года появились сообщения об атаке БПЛА на район Городца Нижегородской области, где расположен один из центров обработки данных (ЦОД) ФНС и Минфина.
Важно: на текущий момент официального подтверждения уничтожения именно ЦОД или утраты налоговых баз нет.
Однако мы обязаны смоделировать крайний сценарий, чтобы понимать свои права. Сравним три варианта развития событий:
Сценарий
Последствия для налогоплательщиков
Один ЦОД поврежден, резервные системы работают
Возможны локальные или временные сбои в личных кабинетах и сервисах. Глобально учет не страдает.
Все ЦОД недоступны, но данные сохранились вне них
Длительная остановка сервисов. Возможность восстановления зависит от полноты, актуальности и доступности сохранившихся копий.
Уничтожены все ЦОД и все доступные резервные копии
Масштабная утрата информации. Коллапс автоматического контроля, проблемы с расчетами, распределением ЕНС и доказыванием позиций в спорах.
Далее мы подробно разбираем третий, самый сложный сценарий.
2. Налоги останутся. А кто будет их рассчитывать?
Последствия сбоя принципиально различаются в зависимости от режима.
ОСНО и УСН. Вы самостоятельно рассчитываете налоги по данным своего учета. Уничтожение баз ФНС не отменяет вашу обязанность по исчислению и уплате (ст. 45 НК РФ).
Физлица (имущественные налоги). Согласно п. 4 ст. 57 НК РФ, обязанность по уплате возникает не ранее получения налогового уведомления. Если ФНС физически не может его рассчитать и направить, срок уплаты не наступает. Но если вы уже получили уведомление до сбоя, утрата серверов не отменяет ваш срок.
АУСН и НПД. Эти режимы критически зависят от госсистем. Налог АУСН за сентябрь нужно уплатить 26 октября, но при сбое ФНС не сможет его рассчитать. На НПД перестанут формироваться чеки и учитываться доходы.
3. Практическая таблица: что делать бухгалтеру в 5 типичных ситуациях
Не ждите развития событий. Вот конкретный алгоритм действий при сбое систем.
Проблема бухгалтера
Что делать (пошагово)
1. Отчетность отправлена, но квитанции о приеме ФНС нет
Сохраните протокол входа и квитанцию оператора ЭДО о факте и времени отправки файла. После восстановления системы проверьте статус. Отсутствие квитанции о приеме не равно непредставлению, если факт отправки доказан.
2. Декларацию вообще невозможно отправить (система лежит)
1. Зафиксируйте сбой (скриншоты с таймстемпом).
3. Деньги списаны банком, но ЕНС их не показывает
Сохраните платежное поручение с отметкой банка. Согласно п. 7 ст. 45 НК РФ, обязанность считается исполненной в момент списания. Запросите в банке справку о движении средств для сверки с Казначейством.
4. ФНС требует долг, который вы считаете уплаченным
Не игнорируйте требование. Направьте мотивированный ответ с приложением копий платежных поручений и расшифровкой того, как этот платеж должен был распределиться по ЕНС.
5. Заявлен возврат НДС, но ФНС потеряла документы
Соберите свой архив: копию декларации, решение о возмещении (если уже вынесено), акт сверки. Направьте их в инспекцию с заявлением о восстановлении данных на основании ст. 78 и 176 НК РФ.
4. Отчетность: ловушка бумажного НДС и новые гарантии 2026 года
Если федеральные системы приема уничтожены, можно ли сдать НДС на бумаге? Нет. По п. 5 ст. 174 НК РФ декларация по НДС, представленная на бумажном носителе при обязательной электронной форме, считается непредставленной. Уничтожение инфраструктуры ФНС не создает автоматически нового законного способа сдачи.
При полном отказе систем потребуется специальное нормативное решение государства (например, временный мораторий на штрафы или разрешение на бумажную форму).
Главная новость для бухгалтеров: с 26 июля 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 201-ФЗ. Новый абзац п. 3 ст. 80 НК РФ позволяет при представлении декларации (в том числе просроченной) одновременно направлять сведения и документы об обстоятельствах, исключающих или смягчающих ответственность.
Это не автоматическое освобождение от штрафа, но мощный инструмент. Согласно письму ФНС от 15.05.2024 № ЗГ-2-15/7345@, своевременное представление доказательств технических препятствий позволяет избежать инициирования процедуры привлечения к ответственности.
Штрафы vs Пени.
Штрафы: ст. 111 НК РФ позволяет исключить вину при чрезвычайных обстоятельствах.
Пени: ст. 75 НК РФ связывает их с фактом недоимки. Отсутствие вины само по себе не отменяет пени. Судебная практика здесь неоднозначна, и рассчитывать на автоматическое списание пеней из-за форс-мажора нельзя.
5. ЕНС и уплаченные налоги: юридический нюанс
Здесь кроется частая ошибка. Перечисление денег в качестве ЕНП и погашение конкретной налоговой обязанности — не всегда одно и то же событие.
Пункт 6 ст. 45 НК РФ: определяет дату учета ЕНП (день списания банком).
Пункт 7 ст. 45 НК РФ: определяет момент исполнения конкретной обязанности (дата, указанная в уведомлении об исчисленных суммах, или день подачи заявления о распоряжении).
Если база ЕНС уничтожена, ФНС не видит распределения. Но если платеж совершен надлежащим образом, подтверждающие банковские документы остаются решающим доказательством исполнения обязанности. Проблема лишь в том, что банковские выписки не всегда содержат информацию о том, как именно ФНС распределила этот платеж между обязательствами.
6. Взыскание долга: суд или без суда?
Не стоит думать, что при потере данных ФНС сразу побежит в арбитражный суд, чтобы заново доказывать долг по ст. 65 и 200 АПК РФ.
По общему правилу (ст. 46, 47 НК РФ) ФНС взыскивает задолженность организаций и ИП внесудебном порядке (инкассо со счетов). И только если вы оспорите это решение, налоговый орган будет вынужден доказывать в суде (ч. 5 ст. 200 АПК РФ) законность своих доначислений.
Если электронные доказательства уничтожены, ФНС не сможет обосновать решение в суде. Но до суда дело может и не дойти: инспекция попытается взыскать долг формально, пока вы не представите свои доказательства уплаты.
7. Возмещение НДС: три разные стадии проблемы
Если ФНС должна вам 20 млн рублей, потеря данных бьет по-разному в зависимости от стадии:
Декларация подана, проверка идет. Риск: камеральная проверка (ст. 88 НК РФ) затянется, так как автоматический контроль АСК НДС-2 невозможен.
Решение о возмещении уже вынесено. Риск: ФНС потеряла основание для перечисления денег. Вам придется предоставлять заверенные копии решения и декларации.
Сумма уже в положительном сальдо ЕНС. Риск: самый сложный. Потребуется восстановление данных на основании актов сверки и заявок на распоряжение ЕНС.
Техническая невозможность проводить контроль не равнозначна законному приостановлению процессуальных сроков. Ст. 88 НК РФ устанавливает жесткие сроки камеральных проверок. Само по себе уничтожение серверов не вводит общего правила об их автоматической остановке.
Однако на практике инспекции будут вынуждены запрашивать бумажные копии документов у налогоплательщиков и их контрагентов, что замедлит процесс, но не отменит его.
9. Самозанятые: единственная прямая защита в законе
Часть 9 статьи 3 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ прямо защищает плательщиков НПД. Если из-за сбоя в системах ФНС самозанятый не смог сформировать чек, обязанность считается исполненной без нарушения срока, если она выполнена не позднее дня, следующего за днем устранения сбоя. Для остальных режимов такой универсальной нормы нет.
10. Чек-лист: что сохранить в архиве прямо сейчас
Согласно подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, минимальный срок хранения документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, составляет 5 лет (для некоторых документов, подтверждающих убытки, сроки дольше). Не ограничивайтесь тремя годами.
Срочно сохраните:
Выгрузку состояния ЕНС (сальдо, начисления) с датой и временем формирования.
Архив деклараций и расчетов за последние 5 лет.
Квитанции о приеме и подтверждения от операторов ЭДО.
Банковские документы (платежки с отметками банка) об уплате налогов.
Документы по текущим налоговым проверкам и решения о возвратах/зачетах.
Первичные документы, подтверждающие вычеты по НДС и расходы по прибыли.
Скриншоты любых технических сбоев с таймстемпами.
Вывод
Полное уничтожение информационных систем ФНС стало бы серьезнейшим вызовом. Оно способно затормозить возвраты, осложнить проверки и взыскание задолженности. В отдельных спорах потеря доказательств может сделать взыскание процессуально невозможным.
Но рассчитывать на автоматическую налоговую амнистию бессмысленно. Парадокс в том, что государство потратило годы на перевод контроля в цифру. И чем сильнее администрирование зависит от данных, тем важнее становится вопрос их сохранности.
Пока нет подтверждения масштабной потери данных, говорить о коллапсе преждевременно. А налогоплательщикам я посоветую одно: храните свои документы. В споре с ФНС наличие ваших доказательств всегда важнее того, работает ли сегодня её компьютер.
Серверы можно уничтожить. Налоговый кодекс — нет.
Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант.