Удар дронов по дата-центрам ФНС: обнулятся ли налоговые долги и кто заплатит за все?

26 октября 2026 года бухгалтер должен сдать декларацию по НДС, расчеты 6-НДФЛ и РСВ. Но что делать, если информационные системы ФНС уничтожены и принимать документы некому?

Закон требует отчитаться вовремя. Бумажная декларация по НДС при обязательной электронной форме считается непредставленной. А специального автоматического переноса сроков из-за поломки серверов в НК РФ нет.

Кто будет отвечать за просрочку — налогоплательщик или государство? Разбираем гипотетический, но юридически возможный сценарий.

Евгений Сивков, налоговый консультант, кандидат экономических наук.