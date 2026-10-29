Директор получил 12,96 млн ₽ «за склад». ФНС нашла еще и дорогие часы — суд поддержал доначисления!

Компания оформила использование помещения как компенсацию по ТК РФ, а затем попыталась превратить выплаты в заём. Почему суд не принял документы и как правильно оформить аренду имущества сотрудника.

Представьте: компания перечисляет своему директору крупную сумму. В документах часть выплат обозначена как «компенсация за использование личного нежилого помещения под склад». НДФЛ с этих сумм не удерживают. Ведь компенсация — это не зарплата.

Но налоговая проверяет отчет 6-НДФЛ, изучает банковские выписки и приходит к противоположному выводу. Более того, всплывают дополнительные спорные расходы по корпоративной карте.

Когда дело доходит до суда, выясняется ещё одна любопытная деталь: компания попыталась задним числом переоформить ранее выплаченные деньги в заём директору.

В результате ООО «Биопроект» проиграло спор в трёх инстанциях (Постановление АС Уральского округа от 17.09.2026 № Ф09-3521/26 по делу № А07-12164/2025). ФНС доначислила свыше 1,9 млн рублей НДФЛ.

Разберёмся, почему выбранная схема не сработала и как использовать недвижимость директора без таких налоговых рисков.