Директор получил 12,96 млн ₽ «за склад». ФНС нашла еще и дорогие часы — суд поддержал доначисления!

Компания оформила использование помещения как компенсацию по ТК РФ, а затем попыталась превратить выплаты в заём. Почему суд не принял документы и как правильно оформить аренду имущества сотрудника.
Представьте: компания перечисляет своему директору крупную сумму. В документах часть выплат обозначена как «компенсация за использование личного нежилого помещения под склад». НДФЛ с этих сумм не удерживают. Ведь компенсация — это не зарплата.
Но налоговая проверяет отчет 6-НДФЛ, изучает банковские выписки и приходит к противоположному выводу. Более того, всплывают дополнительные спорные расходы по корпоративной карте.
Когда дело доходит до суда, выясняется ещё одна любопытная деталь: компания попыталась задним числом переоформить ранее выплаченные деньги в заём директору.
В результате ООО «Биопроект» проиграло спор в трёх инстанциях (Постановление АС Уральского округа от 17.09.2026 № Ф09-3521/26 по делу № А07-12164/2025). ФНС доначислила свыше 1,9 млн рублей НДФЛ.
Разберёмся, почему выбранная схема не сработала и как использовать недвижимость директора без таких налоговых рисков.
Хроника одного доначисления: от «склада» до часов и сторожевых собак
Спор начался с камеральной проверки 6-НДФЛ. Выяснилось, что на основании дополнительного соглашения к трудовому договору компания должна была выплачивать директору по 270 000 ₽ ежемесячно. Якобы это компенсация за использование его нежилого помещения.
Но при детальном изучении оборотов за 2023 год вскрылись серьезные эпизоды:
Сомнительные траты по бизнес-карте. Это отдельный эпизод, не связанный напрямую со складом, но он сильно подорвал доверие к компании. На карту списывались средства на покупку одежды в Сочи (около 369 тыс. ₽) и часов в специализированном магазине (около 207 тыс. ₽). Компания пыталась списать это на производственные нужды, а расходы в зоомагазинах на сумму около 676 рублей объяснила содержанием «сторожевых собак». Документального подтверждения экономической обоснованности суду не представили.
Попытка «переиграть» сделку. 9 декабря 2024 года, уже после окончания камеральной проверки, стороны оформили соглашение, согласно которому директор должен был вернуть компании 12,96 млн ₽ как заём, с погашением до конца 2030 года.
Суд эту конструкцию не принял. Согласно ст. 414 ГК РФ и разъяснениям Пленума ВС РФ от 11.06.2020 № 6 (п. 22, 27), новация прекращает обязательство только при изменении его предмета или способа исполнения. Простое изменение сроков возврата денег само по себе не создало нового обязательства вместо первоначального. Это была лишь попытка изменить правовую квалификацию задним числом.
Почему суд не признал плату за склад компенсацией по статье 188 ТК РФ
Не тот вид имущества. Суд пришёл к выводу, что использование работодателем нежилого помещения работника не подпадает под предусмотренный ст. 188 ТК РФ механизм компенсации за использование инструмента, транспорта, оборудования и других технических средств. Недвижимость — это предмет гражданско-правовых отношений (аренда), а не трудовых компенсаций.
Льгота по НДФЛ не работает. По п. 1 ст. 217 НК РФ (в действующей редакции 2026 года) компенсации, не облагаемые налогом, должны быть установлены законом (федеральным, региональным или местным). Внутреннее допсоглашение между директором и его же компанией такую льготу создать не может.
Особенности подписания. Соглашение от имени работодателя было подписано тем же лицом, которое получало компенсацию как работник. Само по себе это не доказывает нарушение, но делает особенно важным подтверждение реального использования помещения и экономической обоснованности выплат.
Итог для бюджета. Суд подтвердил доначисление НДФЛ за 2023 год (когда действовали ставки 13% и 15%). Напоминаем: для операций в 2026 году применяется прогрессивная шкала НДФЛ: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Также компании назначили штраф по ст. 123 НК РФ в размере 11 886,85 ₽ с учётом смягчающих обстоятельств.
Три способа использования имущества: шпаргалка
Чтобы не путаться в терминах, держите перед глазами эту таблицу:
Способ оформления
НДФЛ
Страховые взносы
Компенсация по ст. 188 ТК РФ
Освобождение возможно при соблюдении предусмотренных законом условий и подтверждении реального использования имущества
Может не облагаться при строгом соблюдении условий
Реальная аренда у физлица
Удерживается компанией как налоговым агентом по применимой ставке
Не начисляются (арендная плата не является объектом обложения, п. 4 ст. 420 НК РФ)
Замаскированная зарплата
Облагается НДФЛ в полном объеме
Риск начисления возникает при установлении фактических трудовых или иных отношений, выплаты в рамках которых облагаются взносами
Чек-лист: как оформить реальную аренду склада у директора
Если бизнесу действительно нужно помещение сотрудника, действуйте прозрачно:
Документ или действие
Для чего нужен и на что обратить внимание
Выписка ЕГРН
Подтвердить, что директор действительно является собственником именно этого нежилого помещения.
Договор аренды
Зафиксировать объект, срок, стоимость и обязанности сторон. Важно: договор на срок 1 год и более подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 651 ГК РФ).
Акт приема-передачи
Юридически подтверждает момент, когда компания получила помещение в пользование.
Обоснование арендной платы
Подтвердить разумность цены и деловую цель, особенно при взаимозависимости сторон.
Подтверждение использования
Фотофиксация, пропускной режим, инвентаризационные описи: показать, что там реально хранятся товары или работает оборудование.
Платёжные документы
Подтвердить суммы и назначение платежей (именно как арендная плата, а не «компенсация»).
Налоговые регистры и 6-НДФЛ
Проверить корректность удержания и отражения НДФЛ при выплате арендных платежей.
Важный нюанс про самозанятых Можно ли директору зарегистрироваться как плательщик НПД и сдавать компании склад под 6%? Нет. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ, доходы от передачи в аренду нежилой недвижимости не подпадают под налог на профессиональный доход. Для таких операций нужно применять иные режимы налогообложения (например, НДФЛ как физическое лицо).
Осторожно с безвозмездным пользованием: если вместо аренды оформить безвозмездное пользование, у компании может возникнуть внереализационный доход по п. 8 ст. 250 НК РФ. Исключение есть в пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ: имущество (и имущественные права), полученное безвозмездно от учредителя, имеющего в уставном капитале долю не менее 50%, не облагается налогом (при условии, что оно не будет передано третьим лицам в течение года).
Резюме
В налоговых спорах давно недостаточно правильно назвать платёж. Важно подтвердить его реальное экономическое содержание.
Если директор сдаёт компании принадлежащий ему склад, нет необходимости маскировать арендную плату под трудовую компенсацию. Законный договор аренды с документальным подтверждением использования помещения позволяет правильно определить налоговые обязательства. А вот попытка задним числом превратить спорную компенсацию в заём может только усложнить защиту.
Мой совет прост: сначала определите природу операции, потом оформляйте договор, и только после этого перечисляйте деньги. Иначе последствия могут оказаться гораздо дороже предполагаемой налоговой экономии.
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Евгений Сивков (sivkov.biz)
Кандидат экономических наук, налоговый консультант