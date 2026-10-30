Налоги-2027: дивиденды до 22%, ФНС забирает травматизм, а сроки платежей сдвигаются. Чек-лист действий до 31 декабря

Я уже поднимал тему грядущих изменений в своих материалах на «Клерке» (подробнее можно почитать в моем профиле). Но, как известно, дьявол кроется в деталях.

Пока рынок обсуждает громкие заголовки, давайте разделим факты и ожидания. На 30 октября 2026 года у нас есть четкое разделение: часть норм уже принята (ФЗ № 425-ФЗ), а часть одобрена лишь в первом чтении 29 октября (законопроект № 617-9). Разбираем без воды: где нужно действовать уже сейчас, а где стоит взять паузу до окончательного принятия закона.