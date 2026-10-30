Налоги-2027: дивиденды до 22%, ФНС забирает травматизм, а сроки платежей сдвигаются. Чек-лист действий до 31 декабря

Я уже поднимал тему грядущих изменений в своих материалах на «Клерке» (подробнее можно почитать в моем профиле). Но, как известно, дьявол кроется в деталях.
Пока рынок обсуждает громкие заголовки, давайте разделим факты и ожидания. На 30 октября 2026 года у нас есть четкое разделение: часть норм уже принята (ФЗ № 425-ФЗ), а часть одобрена лишь в первом чтении 29 октября (законопроект № 617-9). Разбираем без воды: где нужно действовать уже сейчас, а где стоит взять паузу до окончательного принятия закона.
Статус изменений на 30 октября 2026 года
Тема
Статус на сегодня
Что делать бизнесу
Единая декларация по прибыли для обособок
✅ Принято (ФЗ № 425-ФЗ)
Готовить новую учетную политику, но сдавать отчетность за 2026 год по старым правилам.
ФНС сама считает имущественные налоги
✅ Принято (ФЗ № 425-ФЗ)
Сверять данные в ГИБДД/ЕГРН, помнить о новых сроках уплаты и сохранении обязанностей за 2026 год.
Взносы на травматизм переходят в ФНС
⚠️ Законопроекты № 617-9 и № 619-9 (1-е чтение)
Провести сверку с СФР, зафиксировать сальдо.
НДФЛ с дивидендов по шкале 13–22%
⚠️ Законопроект № 617-9 (1-е чтение)
Смоделировать налоговую нагрузку с учетом всех доходов, проверить возможность выплаты в 2026 г.
Зарплатное условие для льготы НДС в общепите
✅ Уточнено (действующая норма)
Сравнить расчет среднемесячной зарплаты по методике НК РФ со среднеотраслевым показателем региона.
1. Взносы на травматизм: ФНС забирает администрирование, но не всё
Что предлагается: С 2027 года контроль, уплату через ЕНП (до 28-го числа) и сдачу уведомлений планируют передать в ФНС.
Неочевидный нюанс: СФР никуда не исчезает. Фонд останется страховщиком: он будет устанавливать классы профессионального риска, тарифы, скидки и надбавки. А главное: расчеты и споры за периоды до 2027 года остаются в зоне ответственности СФР.
Действие: Не надейтесь, что остатки задолженности или переплаты автоматически исчезнут или бесшовно перейдут на ЕНС. Проведите совместную сверку с СФР в произвольной форме, зафиксируйте сальдо актом и выясните порядок его урегулирования по переходным положениям.
2. Дивиденды: математика вместо паники
Что предлагается: Пассивные доходы хотят включить в общую налоговую базу с прогрессивной шкалой 13–22%. Пример в цифрах (вариант 1): Выплата дивидендов физлицу-резиденту в размере 10 млн ₽.
В 2026 году: НДФЛ составит 1 452 000 ₽ (13% с 2,4 млн + 15% с суммы превышения).
В 2027 году (по проекту): При условии отсутствия иных доходов нагрузка составит около 1 602 000 ₽. Разница — 150 000 ₽.
Пример в цифрах (вариант 2, более жизненный): Собственник получает зарплату 5 млн ₽ и дивиденды 10 млн ₽. В 2026 году дивиденды облагаются обособленно (13/15%). В 2027 году (по проекту) все доходы суммируются. Зарплата в 5 млн ₽ уже «прошивает» налогоплательщика через ставки 13% и 15%, а значит, основная масса дивидендов (10 млн ₽) будет обложена по ставкам 18% или 20%. Налог вырастет не на 150 тысяч, а на сотни тысяч рублей.
Риск: Не спешите выплачивать дивиденды любой ценой. Прежде чем выводить деньги, проверьте: наличие чистой распределяемой прибыли, ограничения по Законам об ООО/АО, признаки неплатёжеспособности и риски причинения вреда кредиторам.
Действие: Смоделируйте расчет для конкретного учредителя с учетом всех его доходов. Если выплата в 2026 году безопасна и выгодна — оформите решение и проведите платеж до 31 декабря.
3. Обособленные подразделения: отчетность схлопывается
Что уже принято: С 2027 года сдавать «прибыльные» декларации по каждому обособленному подразделению (ОП) не нужно. Вся информация включается в единую декларацию по месту нахождения головной организации (ФЗ № 425-ФЗ). ФНС утвердила новую форму (Приказ от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@), но применять ее начнут только с первого отчетного периода 2027 года. За 2026 год отчитываемся по-старому. Неочевидный нюанс: Механизм уплаты не меняется. Доля прибыли для регионального бюджета рассчитывается как среднее арифметическое двух долей:
Доля трудового показателя (компания выбирает: либо среднесписочная численность, либо расходы на оплату труда).
Доля остаточной стоимости амортизируемого имущества. Действие: Пересмотрите налоговую учетную политику. Если вы меняете ответственное ОП для централизованной уплаты на следующий год, уведомьте ИФНС до 31 декабря текущего года. Если ОП создается или ликвидируется — в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода.
4. Имущественные налоги: ФНС забирает калькулятор (и сроки тоже)
Что уже принято: Транспортный, земельный налог и налог на имущество (с кадастровой стоимости) считает сама налоговая. Уведомления по ним от компаний больше не принимаются начиная с периодов 2027 года. Важно:
По налогу на имущество, рассчитываемому исходя из среднегодовой стоимости, организация продолжит самостоятельно исчислять налог и представлять декларацию.
Обязанность подать уведомление по имущественным налогам за 2026 год сохраняется (срок — не позднее 25 февраля 2027 года).
Новые сроки уплаты на 2027 год: аванс за I кв. — 28 мая, за II кв. — 30 августа, за III кв. — 29 ноября, налог за год — 28 марта 2028 г. Действие: Закажите выписку из ЕГРН для недвижимости и проверьте регистрационные сведения в ГИБДД и ЛК ФНС для транспорта. Если там висит «лишняя» машина, выписка из ЕГРН не поможет — нужно идти в ГИБДД. Исправляйте ошибки в базах сейчас, а не когда придет требование.
5. Общепит на УСН: не перепутайте две льготы по НДС
Критически важное уточнение: Важно различать общее освобождение от НДС для организаций и ИП на УСН по статье 145 НК РФ и специальную льготу для услуг общепита по подп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Общее освобождение (ст. 145): В 2027 году плательщики УСН с доходами за 2026 год не более 20 млн рублей (годовой критерий, ФЗ № 228-ФЗ) сохраняют освобождение от НДС при соблюдении установленных условий.
Специальная льгота (общепит): Применяется при доходах до 3 млрд ₽, доле выручки от общепита не менее 70% и соблюдении зарплатного критерия.
Неочевидный нюанс: Зарплатный критерий — это не просто сравнение общего ФОТ со среднеотраслевым. Требуется расчет среднемесячных выплат работникам по методике, установленной НК РФ (на основе данных РСВ), и сравнение его с региональным показателем по ОКВЭД 56. Действие: Повышение зарплаты в декабре само по себе не гарантирует выполнение годового критерия, так как учитываются показатели всего расчетного периода. Проверьте расчеты уже сейчас.
Три неочевидных риска из законопроектов
Декабрьские платежи могут «сдвинуться» назад. Законопроект № 617-9 предлагает новое правило: если последний день срока уплаты налога в декабре выпадает на выходной, крайней датой становится предыдущий рабочий день. Планируйте остаток на ЕНС с учетом этого сдвига.
Штрафы для свидетелей растут. Речь о конкретных составах ст. 128 НК РФ в новой редакции проекта: 14 000 ₽ за неявку свидетеля без уважительной причины и 42 000 ₽ за отказ от дачи показаний или ложные сведения.
Импорт из ЕАЭС под микроскопом (проект). Законопроект № 1191451-8 дает ФНС право проверять рыночность цен при ввозе маркируемых и прослеживаемых товаров из ЕАЭС даже вне рамок выездных проверок. Готовьте обоснования цен на контракты 2027 года уже сегодня.
Три ошибки, которые бухгалтер может совершить уже сейчас из-за законопроекта
Выплатить дивиденды любой ценой. Законопроект ещё не принят окончательно (ждет второго и третьего чтений). Поспешная выплата может оказаться опаснее потенциальной налоговой экономии, особенно при дефиците оборотных средств.
Поменять платёжные сроки до вступления поправок в силу. Новое декабрьское правило существует пока в проекте. Вести календарь нужно по действующему законодательству, а будущий сценарий рассматривать отдельно.
Перестать сдавать уведомления и отчётность раньше времени. Переход на новый порядок имущественных налогов и отчётности по прибыли не отменяет обязанностей за предшествующие (2026) периоды.
Резюме от автора
Я рекомендую бухгалтерам вести два календаря: первый — с уже установленными законом обязанностями, второй — с возможными изменениями, которые проходят через Госдуму.
Ошибка возникает не только тогда, когда бухгалтер не заметил новый закон, но и когда он слишком рано начал применять законопроект. Налоговая стратегия на 2027 год должна строиться не на громких заголовках, а на проверенных нормах, точных расчётах и финансовом положении конкретной компании.
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Евгений Сивков (sivkov.biz),
кандидат экономических наук, налоговый консультант