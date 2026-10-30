Нажал «Аннулировать» и попал на 100% штрафа: как ФНС ловит самозанятых и почему это проблема бухгалтера

ФНС выписала 300 млн ₽ штрафов за отмену чеков в «Мой налог». Разбираем, когда грозит штраф 100%, как самозанятому исправить ошибку и почему бухгалтеру заказчика не стоит паниковать и списывать расходы.

Новая система анализирует аннулирование чеков в «Моём налоге». Когда отмена законна, как исправить ошибку и почему заказчик может сохранить налоговые расходы даже после удаления чека исполнителем.

Самозанятый получил 100 000 ₽, сформировал чек, а спустя время нажал кнопку «Аннулировать». Деньги при этом остались у исполнителя.

Казалось бы, обычная операция в приложении. Но налоговая видит в этом риск сокрытия доходов. ФНС сообщила, что сейчас апробирует скоринговую модель, которая помогает выявлять такие паттерны (включая систематические отмены и аннулирование чеков через банки-партнёры и цифровые платформы).

По словам начальника управления оперативного контроля ФНС Владимира Мальцева, только за девять месяцев 2026 года к ответственности за неправомерную отмену чеков привлекли около 3 000 самозанятых на общую сумму порядка 300 млн рублей («Ведомости», 30.10.2026).

И это не просто предупреждения. По статье 129.13 НК РФ действуют жёсткие санкции:

• Первое нарушение: штраф 20% от суммы расчёта, сведения о котором переданы с нарушением.

• Повторное нарушение в течение 6 месяцев: штраф 100% от суммы соответствующего расчёта.

Пример: исполнитель получил 100 000 ₽, отразил это в чеке, а затем без законного основания аннулировал его, сохранив деньги. При доказанном нарушении штраф составит 20 000 ₽. Если он повторит этот трюк в течение полугода, штраф по новой операции на 100 000 ₽ составит уже 100 000 ₽.

Когда чек отменить можно, а когда нельзя

Аннулирование чека само по себе законно. Более того, ФНС подтверждает: ошибочный чек можно аннулировать даже спустя несколько лет, так как срок давности для такого исправления законом не ограничен (разъяснения ФНС). Всё решает основание.

Ситуация Можно аннулировать? Ошиблись в сумме или ИНН заказчика Да, затем необходимо сформировать правильный чек. Получили деньги, но потом вернули их заказчику Да, на сумму фактического возврата. Чек сформирован год назад, а ошибку обнаружили сейчас Да, срок аннулирования законом не ограничен. Услуга оказана, оплата получена, но клиент просит «убрать чек» Нет, это сокрытие дохода. Деньги сохранили, а чек отменили ради уменьшения налоговой базы Нет, это прямое нарушение порядка применения НПД.

Что делать, если случайно удалили правильный чек?

Восстановить именно старый аннулированный чек приложение не позволяет. Алгоритм действий для самозанятого такой:

Проверьте исходный платёж: дату, сумму и сведения о заказчике. Повторно сформируйте чек с корректными данными в приложении «Мой налог». Передайте новый чек заказчику и сохраните объяснение причины корректировки (например, скриншот переписки). Проверьте, как операция отразилась в сумме облагаемого дохода и начисленном налоге. При запросе от ФНС представьте пояснения с подтверждающими документами.

Самозанятый удалил чек. Компания автоматически теряет расходы?

Компания перечислила самозанятому 200 000 рублей, получила надлежащий чек и сохранила его вместе с договором, актом и подтверждением оплаты. Впоследствии исполнитель аннулировал чек без возврата денег.

Означает ли это, что заказчик обязан исключить расходы из налоговой базы? Нет.

Согласно письму ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@, одно только такое аннулирование не означает, что заказчик теряет право на учёт расходов.

Однако компании потребуется подтвердить реальность операции. В случае спора нужно сохранить первоначальный чек и отдельно проверить налоговый статус исполнителя на дату расчёта. Если аннулирование было необоснованным, заказчик вправе обратиться в ФНС с документами, подтверждающими оплату и факт исполнения договора. Могут потребоваться дополнительные пояснения и доказательства, но автоматического снятия расходов не происходит.

Совет: Бухгалтерам компаний полезно предусмотреть в договоре обязанность исполнителя уведомлять об аннулировании чека и сохранять скриншоты чеков в момент оплаты.

Врезка: А как же крупные покупки?

В экспертном сообществе обсуждают, что дополнительным инструментом контроля могло бы стать сопоставление доходов с расходами. Гипотетический сценарий: специалист декларирует 720 000 ₽ в год, а покупает автомобиль за 4 млн рублей.

Что подтверждено: ФНС апробирует контроль неправомерного аннулирования чеков (массовые отмены, корректировки через платформы). Что не подтверждено: систематическое сопоставление всех покупок авто и недвижимости с доходами из «Моего налога» в рамках этой конкретной модели.

Квартира или авто могут быть куплены в кредит, в дар или за счёт накоплений прошлых лет. Само по себе несоответствие покупки годовым доходам от НПД не доказывает налогового нарушения.

Лимит 2,4 млн рублей: что делать после превышения?

При превышении установленного годового лимита право на НПД утрачивается с даты превышения. Доходы, правомерно обложенные налогом на профессиональный доход до этой даты, автоматически не пересчитываются задним числом.

• Если самозанятый уже ИП: он может воспользоваться специальными правилами перехода на другой режим (например, на УСН), подав уведомление в течение 20 календарных дней со дня снятия с учёта как плательщика НПД.

• Если самозанятый — физлицо: он также может зарегистрироваться как ИП и при соблюдении условий перейти на УСН.

• Если гражданин продолжает работать без статуса ИП: налоговые последствия зависят от заказчика. При выплате вознаграждения организацией у неё могут возникнуть обязанности налогового агента по НДФЛ и плательщика страховых взносов.

Главное: превышение лимита не означает автоматического пересчёта налогов за весь год, но требует своевременно определить новый порядок налогообложения.

Отменить чек в «Моём налоге» — законное право самозанятого. Но это не право задним числом исключить из доходов деньги, которые он фактически получил и не вернул. При этом нарушение исполнителя не означает автоматической вины заказчика. ФНС разъяснила, что односторонняя отмена чека без возврата денег сама по себе не лишает компанию права учитывать подтверждённые расходы. Поэтому мой совет самозанятым — документировать причины отмены, а бухгалтерам компаний — сохранять не только чек, но и договор, подтверждение оплаты и документы об исполнении. А вы сталкивались с ситуацией, когда самозанятый аннулировал чек уже после оплаты? Как удалось решить вопрос? Делитесь в комментариях.

Нужна помощь в выстраивании безопасной схемы работы с самозанятыми, настройке договорных шаблонов или разборе конкретной претензии от ФНС? Записывайтесь на консультацию. Разбираем личные ситуации без давления и пустых гарантий, опираясь только на факты и нормы закона: https://taplink.cc/nalogpro

(Больше актуальных налоговых решений и льгот ищите на sivkovtax.ru, а мои книги для бухгалтеров и бизнеса доступны в официальном магазине booksivkov.ru).

Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант