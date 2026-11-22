Десять лет вы платили поставщику после отгрузки. Теперь он предлагает партию за 700 000 ₽ вместо миллиона. Условия звучат удобно: оплатить сразу, забирать частями, хранение бесплатное. Директор видит экономию в 300 000 ₽. Бухгалтеру предстоит перевести 700 000 ₽ до первой отгрузки. Прежде чем подписывать платёжку, задайте поставщику один вопрос: «Когда наша машина может забрать первую часть партии?» Дальше важно, какой ответ вы получите.

Как оценить ответ поставщика

Что ответил поставщик Что сделать бухгалтеру и закупщику «Первые десять единиц готовы. Вот адрес, маркировка и контакт склада» Согласуйте время выдачи, подтвердите его напрямую у склада и предложите оплату только первой партии при получении. Успешная выдача этих десяти единиц подтвердит наличие именно этого товара. «Товар на транзитном складе, поступит через две недели» Выясните, где сейчас партия, чем подтверждён заказ и какая дата передачи войдёт в договор. Предложите поэтапную оплату. Сам по себе транзитный склад — обычная логистическая ситуация, но она не должна финансироваться за ваш счёт без гарантий. «Сначала оплатите всё, потом сообщим, откуда забирать» Передайте директору точную формулировку риска: «До перечисления 700 000 ₽ поставщик не подтверждает место и срок выдачи». Если это новое предложение, отложите его согласование. Если обязанность внести аванс уже закреплена договором, сначала проверьте условия и последствия задержки поставки.

Сначала проверьте договор, потом реквизиты

Что именно требует предоплаты: действующий договор, новая спецификация или только что присланный счёт? Если в уже согласованном заказе записана постоплата, нужно выяснить, на каком основании поставщик меняет условие. По общему правилу договор меняется только по соглашению сторон. Если вам предлагают платить на другой ИНН, не ограничивайтесь устным ответом знакомого менеджера. Получите от уполномоченного представителя поставщика документ, из которого понятно, кому, по какому договору и в счёт какого обязательства нужно перечислить деньги. Иначе бухгалтеру будет нечем подтвердить, что компания рассчиталась именно по своей поставке.

Свежая судебная практика: как защититься в договоре

В определении Верховного суда РФ от 13.11.2026 № 305-ЭС26-10394 (дело № А40-102276/2025) стороны спорили о просрочке при самовывозе. Договор предусматривал оплату после отгрузки. ВС указал на необходимость проверить готовность продукции и уведомления по каждому заказу и направил спор в соответствующей части на новое рассмотрение. Практический вывод: согласуйте в договоре или спецификации, как склад отличит вашу партию от соседней, кто пришлёт уведомление о готовности и сколько дней после него у вас будет на вывоз. Фотоотчёт можно оставить как дополнительное подтверждение, но на снимке должно быть чётко понятно, какое отношение товар имеет к конкретному заказу (например, видна маркировка).

Налоговые нюансы

При методе начисления перечисленный аванс сам по себе не уменьшает прибыль. Если покупатель вправе применять вычеты по НДС, для вычета с аванса нужны договор с условием о предоплате, авансовый счёт-фактура продавца и документ, подтверждающий фактическую оплату. Переписку со складом сохраните: она поможет объяснить, почему компания согласилась на новые условия, а фактическую отгрузку затем подтвердят документы об исполнении.

Если деньги уже ушли