Три инстанции приняли расчёт компании по трудоёмкости работ. Верховный Суд отменил их решения в части налога на прибыль. Что убедило инспекцию признать расходы на спецодежду — и чего не хватило, чтобы подтвердить остальные затраты на персонал? Разбираем свежее дело, которое уже стало ориентиром для проверок.

Что решил Верховный Суд (и почему это не «конец реконструкции»)

Речь идёт об Определении СКЭС ВС РФ от 31.03.2026 № 307-ЭС25-11805 по делу № А56-83561/2023 (ООО «Вокфорс»). Этот правовой подход теперь закреплён в п. 19 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2026), утверждённого постановлением Президиума от 14.10.2026 № 21А/2026. Важно понимать: ФНС описывала подход к умышленному использованию технических компаний ещё в 2021 году. Новостной повод сейчас — включение дела в свежий Обзор, что даёт инспекторам на местах чёткий ориентир. Но это не означает автоматического отказа в налоговой реконструкции. В деле «Вокфорса» был установлен именно умышленный фиктивный документооборот. При этом инспекция использовала банковские выписки и признала часть подтверждённых затрат. Ключевой вопрос для суда: удалось ли установить фактическое исполнение и его размер по совокупности доказательств, в том числе собранных самой инспекцией. Отдельный нюанс: 95,36 млн рублей — это доначисление по налогу на прибыль. По эпизоду с НДС нижестоящие суды также отказали компании: она не подтвердила участие заявленных контрагентов в выполнении работ.

Какие расходы налоговая признала сама

После возражений на акт инспекция учла 31,13 млн рублей расходов. По банковским выпискам она установила, сколько контрагенты перечислили работникам, сколько заплатили страховых взносов и сколько потратили на спецодежду. Затем определила долю этих затрат, приходившуюся на «Вокфорс». При обжаловании компания представила дополнительные регистры и документы на 150,63 млн рублей. Управление подтвердило реальность затрат на 89,74 млн рублей и их связь с проверяемым периодом. Дальше возник другой вопрос: какая часть этих затрат относилась к «Вокфорсу»? С учётом доли продаж спорных контрагентов в адрес общества управление учло по этому расчёту 16,81 млн рублей. Для бухгалтера здесь два отдельных вопроса. Первый — действительно ли подрядчик понёс расход. Второй — какая часть этого расхода приходится на работы для вашей компании. Банковская выписка может помочь с первым вопросом, а для второго понадобятся сведения об объекте, объёме работ и том, как распределили затраты между заказчиками.

Почему суд отклонил расчёт по трудоёмкости

Существует миф, что если вы не раскрыли документы на проверке, в суде уже поздно. Это не так. Документы лучше раскрывать на проверке или вместе с возражениями, чтобы инспекция могла их проверить, но дополнительные доказательства можно представить и в суд. В чём же тогда проблема «Вокфорса»? Верховный Суд отметил конкретный факт: расчёт специалиста показывал, сколько труда требовалось для выполнения работ. Однако из него нельзя было установить, какие дополнительные затраты «Вокфорс» действительно понёс. По расходам, которые ещё оставались спорными, компания не представила суду дополнительных подтверждающих документов. Расчётный метод не работает там, где бизнес пытается опереться только на трудоёмкость, не подкрепив реальный объём первичными документами именно на спорные суммы.

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