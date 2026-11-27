Один суд, два противоположных решения по ИП-управляющим. Разбираем, почему в одном случае бизнес выиграл, а в другом ФНС доначислила налоги. Узнайте, как в 2026 году законно сэкономить на взносах и не попасть под переквалификацию в трудовой договор.

«Зачем платить страховые взносы, если учредитель может открыть ИП и „оказывать услуги по управлению“ собственной компанией?»

Вопрос не новый, но в 2026 году он обрел особую остроту. С 1 января коммерческие организации по общему правилу обязаны исчислять страховые взносы за директоров исходя из базы не ниже федерального МРОТ. В 2026 году это 27 093 ₽. Минимум взносов за месяц при общем тарифе 30% составляет 8 127,90 ₽, а за полный год — 97 534,80 ₽.

Для настоящего ИП-управляющего правило иное. Минфин России в письме от 09.02.2026 № 03-15-05/9114 и ФНС в разъяснении от 28.04.2026 подтвердили: если сведения об управляющем внесены в ЕГРЮЛ, а его деятельность по ЕГРИП связана с управлением, компания не начисляет на его вознаграждение страховые взносы. Предприниматель платит их за себя сам.

Важное уточнение: если предприниматель осуществляет иную деятельность, не связанную с управленческими услугами согласно сведениям ЕГРИП, вознаграждение по такому договору признается объектом обложения страховыми взносами. Официальные разъяснения ФНС.

Казалось бы, зеленый свет. Но налоговые последствия определяет не статус ИП-управляющего, а фактическое содержание отношений между предпринимателем и компанией. Свежая практика показывает удивительный парадокс: один и тот же суд в одном и том же округе по схожим обстоятельствам выносит два диаметрально противоположных решения. Разберем, где проходит грань.

Дело № 1: Когда бизнес проиграл (ООО «СпецМонолитСтрой»)

Речь идет о деле № А43-18523/2024. По результатам камеральной проверки 6-НДФЛ за 2022 год налоговая доначислила компании НДФЛ и штраф. Компания оспорила это в суде, но проиграла во всех трех инстанциях, включая кассацию в АС Волго-Вятского округа (Постановление от 24.10.2025 № Ф01-3564/2025).

Обстоятельства, которые сложились против компании:

Хронология. Предприниматель зарегистрировался в качестве ИП 29 января 2015 года, а договор управления заключил уже 4 февраля — через шесть дней. Несоответствие условий договора реальности. Договор предусматривал вознаграждение в размере 25–50% от прибыли от продаж. Однако фактические выплаты этому механизму не соответствовали. Расхождение между актами и выплатами. За 2022 год вознаграждение по актам составило 4 430 005 ₽, а фактически перечислено ИП было 1 774 136 ₽. Расхождение — 2 655 869 ₽. Само по себе такое расхождение может объясняться наличием задолженности и не доказывает фиктивность сделки. Но в совокупности с отсутствием содержательной отчетности управляющего суд расценил это как признак искусственности. Делегирование взаимозависимому лицу. Часть управленческих функций была передана другой подконтрольной предпринимателю организации — ООО УК «Алгоритм».

Учет ранее уплаченного налога: При расчете доначислений инспекция учла налог, ранее уплаченный предпринимателем по УСН, при определении действительного размера обязательств.

Математика суда: Исчисленный НДФЛ (13%) = 230 638 ₽. Минус уплаченный ИП налог по УСН = 106 448 ₽. Итоговое доначисление по НДФЛ = 124 190 ₽ + штраф по ст. 123 НК РФ (1 552,38 ₽). Итого: 125 742,38 ₽.

Дело № 2: Когда бизнес выиграл (ООО «ОТВ»)

А теперь посмотрим на альтернативный сценарий. Дело № А43-24569/2024, Постановление АС Волго-Вятского округа от 10.03.2026 № Ф01-5729/26. Налоговая пыталась доначислить 73 014 ₽ НДФЛ и 2 075 ₽ штрафа (по ст. 123 и п. 1 ст. 126.1 НК РФ) с вознаграждения в 1 043 061,67 ₽.

Бизнес выиграл во всех трех инстанциях. Кассационная жалоба налогового органа оставлена без удовлетворения.

Что повлияло на результат:

Модель управления через ИП применялась с момента создания общества. (Важно: это лишь одно из обстоятельств, которое суд оценивал в совокупности с другими доказательствами, а не автоматический щит от претензий).

Договор не устанавливал рабочий график и трудовые гарантии.

Предприниматель самостоятельно организовывал свою деятельность.

Показания свидетелей подтвердили отсутствие постоянного рабочего места и установленного режима работы.

Инспекция не представила достаточных доказательств трудового характера отношений.

Сравнительная таблица: почему результаты разные?

Критерий ООО «СпецМонолитСтрой» (Проигрыш) ООО «ОТВ» (Выигрыш) Номер дела А43-18523/2024 А43-24569/2024 Проверяемый период 2022 год 2022 год Вид проверки Камеральная проверка 6-НДФЛ Камеральная проверка 6-НДФЛ Дата кассации 24.10.2025 10.03.2026 Спорный НДФЛ 124 190 ₽ 73 014 ₽ Штраф 1 552,38 ₽ 2 075 ₽ Результат кассации В пользу ФНС В пользу бизнеса

Финансовый расчет: директор vs ИП-управляющий (2026 год)

Сравним налоговую нагрузку. Директор — налоговый резидент РФ. ИП применяет УСН «Доходы» (6%), без наемных сотрудников, с правом на освобождение от НДС.

Вариант 1: Одинаковое вознаграждение (2 400 000 ₽)

Штатный директор: налоги и взносы компании = 1 032 000 ₽. Чистый доход физлица = 2 088 000 ₽.

ИП-управляющий: налоги и взносы (включая фиксированные 57 390 ₽, 1% свыше 300 тыс. и УСН за вычетом взносов) = 144 000 ₽. Чистый доход = 2 256 000 ₽.

Вариант 2: Одинаковый бюджет компании (3 120 000 ₽)

Показатель Штатный директор ИП-управляющий Общий бюджет компании 3 120 000 ₽ 3 120 000 ₽ Налоги и страховые взносы 1 032 000 ₽ 187 200 ₽ Доход после налогов и взносов 2 088 000 ₽ 2 932 800 ₽ Разница в чистом доходе — 844 800 ₽

Расчет условный: применен общий тариф страховых взносов 30%, УСН 6%, отсутствие других доходов, налоговых вычетов, НДС и предпринимательских расходов. Обратите внимание: в 2026 году отдельные категории МСП сохраняют право на пониженные тарифы страховых взносов (15%), поэтому ставка 30% применима не ко всем организациям.

Наличие налоговой экономии само по себе не доказывает незаконность сделки, если она не является основной целью сделки в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ.

Неочевидный риск 2026 года: НДС на УСН

Не забывайте, что в 2026 году УСН — это не только 6%. Порог доходов для освобождения от НДС составляет 20 млн рублей в год. Момент возникновения обязанности зависит от ситуации:

Ситуация Когда возникает обязанность исчислять НДС Доход за 2025 год превысил 20 млн ₽ С 1 января 2026 года Доход превысил 20 млн ₽ в течение 2026 года С первого числа следующего месяца Доход не превысил установленный лимит По общему правилу применяется освобождение

При возникновении обязанности исчислять НДС необходимо учитывать ставку 22% либо специальные ставки 5% и 7%. Влияние НДС на итоговую выгоду зависит от условий договора, включения НДС в цену услуг и возможности применения вычета у компании-заказчика.

Образец содержательного отчета управляющего

Документы должны подтверждать фактическую деятельность и расчет вознаграждения. Хотя отчет не является универсальным обязательным документом для всех управляющих, он служит весомым доказательством исполнения договора.

Раздел отчета Подтверждающие документы Принятые управленческие решения Приказы, решения, распоряжения Финансовые результаты Управленческая отчетность Работа с контрагентами Договоры, деловая переписка Управление задолженностью Реестры задолженности, претензии Реализация бизнес-планов Планы, бюджеты, результаты Расчет вознаграждения Расчет согласно условиям договора

Чек-лист самопроверки для главного бухгалтера

Передача полномочий управляющему соответствует уставу и корпоративным решениям.

Сведения об управляющем внесены в ЕГРЮЛ.

В ЕГРИП указан соответствующий вид предпринимательской деятельности.

Есть документально подтвержденное экономическое обоснование модели управления.

Договор определяет полномочия, ответственность и порядок отчетности управляющего.

Порядок расчета вознаграждения соответствует фактическим выплатам.

Расходы на управление подтверждены первичными документами.

Проверены обязательства ИП по УСН, НДС и страховым взносам.

Проверено наличие заинтересованности и соблюдение необходимых корпоративных процедур.

Документы соответствуют фактической деятельности управляющего.

Неотмеченные пункты требуют дополнительного анализа. Чек-лист не определяет вероятность доначислений и не гарантирует отсутствие претензий ФНС.

Что делать, если ФНС уже предъявила претензии

Сопоставьте банковские выписки с условиями договора управления и актами. Подтвердите фактические функции предпринимателя (переписка, приказы, отчеты). Подготовьте доказательства деловой цели сделки, опираясь на ст. 54.1 НК РФ. Проверьте учет ранее уплаченного налога по УСН при расчете претензий инспекции. Подготовьте возражения на акт проверки. Срок подачи — один месяц со дня получения акта (п. 6 ст. 100 НК РФ). Различные виды ответственности (налоговая, административная, возможные трудовые и социальные последствия при признании отношений трудовыми) могут применяться при наличии самостоятельных оснований.

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Евгений Сивков, кандидат экономических наук, налоговый консультант.