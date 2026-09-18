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Равиль Садыков
Право
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Акт подписан, но система не работает: суд вернул 185 млн

В IT-проектах бытует мнение: если промежуточный акт подписан, деньги за этап не надо возвращать. Арбитражное дело, дошедшее до Верховного суда России, показало обратное.

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Акт подписан, но система не работает: суд вернул 185 млн

Заказчик оплатил первый этап работ на 185,9 млн рублей, но программное обеспечение (ПО)  так  и не заработала в нужных режимах. Суд расторг контракт и взыскал всю сумму с Исполнителя, указав на отсутствие потребительской ценности результата. Разбираем, почему подписанные промежуточные акты не гарантируют оплату и какие выводы должны сделать заказчики и исполнители, чтобы не повторить эту историю.

Суть дела

Между Заказчиком и Исполнителем был заключён контракт на создание сложной информационной системы. За первый этап работ Заказчик оплатил Исполнителю 185,9 млн руб. Однако в ходе дальнейшей реализации проекта выяснилось, что система не обеспечивает требуемый функционал и не может использоваться по назначению.

Проблема

Ключевой вопрос: можно ли взыскать обратно деньги с Исполнителя, перечисленные за этап, если промежуточные акты по этому этапу были подписаны, но итоговый результат оказался бесполезен для Заказчика? Исполнитель ссылался на то, что промежуточные акты приняты и оплачены Заказчиком, значит, работы считаются сданными.

Решение суда

Апелляционный суд расторг  контракт и взыскал с Исполнителя 185,9 млн руб. неосновательного обогащения и почти 4 млн руб. неустойки. Кассационный суд  и Верховный Суд РФ поддержали этот вывод. Суды указали на отсутствие для Заказчика потребительской ценности результата работ и недоказанность полноценного встречного предоставления на перечисленную сумму.

Что делать, чтобы не повторилась ситуация

Для Заказчика:

· Включайте в контракт условие о потребительской ценности как критерии приёмки: не просто «акт подписан», а «система работает в заданных режимах, согласно ТЗ».

· Прописывайте право не подписывать финальный акт до подтверждения работоспособности системы в реальных условиях.

· Фиксируйте в договоре конкретные сценарии использования и метрики, по которым будет проверяться результат.

· Проводите независимую экспертизу до подписания итогового акта.

 Для Исполнителя:

· Не полагайтесь на подписанные промежуточные акты как на гарантию оплаты — суд смотрит на итоговый результат.

· Перед сдачей этапа убеждайтесь, что функционал соответствует технической документации и может быть проверен Заказчиком.

· Фиксируйте письменное согласование изменений и уточнений, чтобы избежать споров о несоответствии результата ожиданиям.

· Включайте в договор ограничение ответственности по объёму и срокам, если это возможно.

***

Если проект зашёл в тупик, а Исполнитель ссылается на подписанные акты — это не приговор.

Провожу анализ ситуации на стыке IT, права и финансов.

Пишите @RRSadykov

 

Информации об авторе

Равиль Садыков

Равиль Садыков

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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