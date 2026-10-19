Бюджет ресторана: что проверить до начала года, чтобы план не пришлось пересобирать

В такой ситуации недостаточно исправить одну строку в таблице или пересмотреть годовую выручку. Нужно проверить, как изменения спроса, среднего чека, себестоимости и трудозатрат влияют друг на друга, а затем определить, при каких условиях потребуется изменить операционный план.

В бюджете ресторана заложена плановая выручка, закупки рассчитаны по текущим ценам, а ФОТ — по утвержденному расписанию. Но если трафик снизится, аренда не уменьшится вместе с ним, а минимальный состав смены придется сохранить. План, который сходился на этапе подготовки, может перестать обеспечивать нужную операционную прибыль.

Почему годовой план может скрывать проблему

Бюджет часто строят от прошлогодней выручки: показатель индексируют, отдельно учитывают ожидаемый рост цен и расходов. Но итоговая выручка зависит от количества гостей и среднего чека, а средний чек — от состава заказа, скидок, каналов продаж и сочетания блюд с разной маржинальностью. Поэтому рост среднего чека сам по себе не гарантирует сохранения прибыли. Если гости реже заказывают дополнительные позиции или выбирают блюда с меньшей маржой, выручка может выглядеть устойчивой, а финансовый результат — ухудшиться. Такая же проблема возникает при анализе себестоимости и ФОТ. На food cost влияют закупочные цены, нормы закладки, выход готового блюда, списания и структура продаж. ФОТ зависит не только от ставок, но и от количества оплачиваемых часов и минимального состава смены. Для бухгалтера и финансовой функции это означает: итоговых сумм недостаточно. Нужно видеть, какие операционные показатели формируют план и из каких источников взяты исходные данные.

С каких данных начать проверку

Перед стресс-тестом стоит сверить фактические и плановые показатели, которые участвуют в расчете: количество гостей или заказов, средний чек и продажи по каналам;

скидки и возвраты;

закупочные цены ключевых ингредиентов, нормы списания и рецептуры;

численность персонала, ставки и часы смен;

аренду, комиссии агрегаторов и другие расходы;

операционную прибыль, точку безубыточности и денежный остаток. У каждого показателя должен быть понятный источник и ответственный за его обновление. Операционная команда отвечает за трафик и графики, кухня — за нормы и списания, закупки — за цены и условия поставщиков, финансовая функция — за согласованность данных и расчет последствий. Отдельно важно не подменять данные ресторана общими рыночными показателями. Например, сведения о динамике продовольственных цен могут обратить внимание на риск, но не показывают, как изменится себестоимость конкретного меню. Для бюджета нужно проверять собственные цены, ассортимент и условия закупок.

Какие сценарии внести в стресс-тест

Для первого анализа достаточно проверить отдельные изменения и одно комбинированное сочетание. Снижение трафика. Оцените, как уменьшение числа гостей повлияет на продажи по месяцам, дням недели и каналам. Снижение годовой выручки одинакового размера может по-разному отразиться на загрузке смен и закупках. Рост закупочных цен. Проверьте ключевые ингредиенты отдельно, особенно те, которые занимают значительную долю себестоимости или трудно заменяются. Учитывайте не только цену, но и возможное изменение условий заказа и оплаты. Изменение среднего чека и структуры продаж. Рассмотрите, что произойдет, если гости станут реже заказывать дополнительные позиции или изменится соотношение блюд с разной маржинальностью. Средний чек без анализа состава заказа может дать неполную картину. Рост ФОТ. Разделите влияние ставок и количества часов. При проверке графиков учитывайте минимальный состав смены: сокращение персонала может повлиять на обслуживание и загрузку кухни. Совместный сценарий. Объедините снижение трафика, рост закупочных цен и ФОТ. Дополнительно рассчитайте обратный сценарий: при каком сочетании изменений операционная прибыль станет ниже установленного минимума или денежный остаток окажется недостаточным для обязательных платежей.

Как определить, когда пора менять план

Единого порога отклонения для всех ресторанов нет. У одного заведения снижение трафика может оставаться управляемым, у другого — быстро поставить под угрозу операционную прибыль или денежный остаток. Порог нужно выводить из ограничений конкретного бизнеса. Руководители определяют минимально допустимый уровень прибыли и денежных средств, а затем рассчитывают, при каком изменении выручки, себестоимости или расходов он будет достигнут. Важно различать сигнал и решение. Снижение трафика — повод проверить прогноз. Дальнейшие действия зависят от того, где именно снизились продажи, как меняется маржинальный доход и насколько долго сохраняется отклонение. Если проблема затрагивает отдельные дни, может потребоваться точечная корректировка графика. Если тенденция меняет показатели всего месяца, нужно обновить прогноз закупок, ФОТ и платежей. Пороговые значения, ответственных и периодичность пересмотра прогноза лучше закрепить в регламенте план-фактного контроля. Тогда отклонение не останется только комментарием к отчету: команда будет понимать, кто проверяет причины и кто принимает решение.

От проверки данных — к действиям

Если стресс-тест выявил слабое место, сначала установите, какой фактор сильнее всего влияет на результат. Не следует автоматически компенсировать риск повышением цен или сокращением персонала: нужно сравнить возможные решения и их последствия для работы ресторана. Последовательность проверки может быть такой: Сверить продажи, возвраты, скидки, цены закупки, списания, рецептуры и часы персонала. Разделить отклонение на факторы: объем, средний чек, структура продаж, закупочная цена или трудозатраты. Сравнить варианты действий по меню, закупкам, графикам смен и каналам продаж. Пересчитать ближайшие месяцы, платежи и потребность в денежных средствах. Назначить ответственных, сроки и показатели, по которым проверят результат. Например, если прогноз спроса снизился, можно пересмотреть объем закупок скоропортящихся продуктов. Но слишком сильное сокращение запасов может привести к нехватке ходовых ингредиентов, поэтому решение нужно сопоставить с продажами, сроками поставки и минимальными партиями.

Когда разовую сверку уже пора заменить системой контроля