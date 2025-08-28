С 1 сентября реклама в Instagram* под тотальным запретом!

Что точно нельзя

Любые посты/сторис о чужих товарах или услугах

Промокоды, артикулы, партнёрские ссылки

Фразы вроде «успей купить» или «советую попробовать»

Даже «отзывы», если они стимулируют спрос

И не важно с маркировкой или без. Всё это подпадёт под рекламу.

Постановление Правительства № 1087 уже вступило в силу, и теперь у нас есть чёткий «чек-лист» для определения, где заканчивается информационный контент и начинается реклама.

Основные критерии:

Цель — привлечь внимание и стимулировать спрос. Это не справочный контент (каталог в едином стиле — не реклама). Это не личное объявление «продам диван».

И да, даже «просто отзыв» теперь может быть рекламой.