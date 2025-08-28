С 1 сентября реклама в Instagram* под тотальным запретом!

Что точно нельзя
Любые посты/сторис о чужих товарах или услугах
Промокоды, артикулы, партнёрские ссылки
Фразы вроде «успей купить» или «советую попробовать»
Даже «отзывы», если они стимулируют спрос
И не важно с маркировкой или без. Всё это подпадёт под рекламу.
Постановление Правительства № 1087 уже вступило в силу, и теперь у нас есть чёткий «чек-лист» для определения, где заканчивается информационный контент и начинается реклама.
Основные критерии:
Цель — привлечь внимание и стимулировать спрос.
Это не справочный контент (каталог в едином стиле — не реклама).
Это не личное объявление «продам диван».
И да, даже «просто отзыв» теперь может быть рекламой.
А как же про себя?
Можно рассказывать о себе и своём деле — если нет прямого призыва к покупке.
✔️ «Я юрист, веду такие-то дела» — можно
❌ «Запишись на консультацию» — уже реклама
Оценивать будет Роскомнадзор. А его «алгоритмы» ох какие универсальные.
Штрафы
Физлица — до 2 500 ₽
ИП — до 20 000 ₽
Юрлица — до 500 000 ₽
За каждый пост или сторис!
Что делать прямо сейчас
Удалить старые рекламные публикации — даже если они годичной давности
Не публиковать обзоры, промики и «невинные советы»
Перенести коммерческий контент в другие каналы
Проконсультироваться с юристом
Закон — не запрет на жизнь, а новые правила игры. Кто умеет адаптироваться, тот выиграет.
*принадлежит компании Meta1, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
