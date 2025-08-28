ЦОК КПП БСН 27.08 Мобильная
Артем Шпаков
С 1 сентября реклама в Instagram* под тотальным запретом!

Пока кто-то продолжает выкладывать сторис с «любимым кремом» или «промиком на скидку», давайте разберемся, что реально изменилось и как не нарваться на штраф до 500 000 ₽.

Что точно нельзя

  • Любые посты/сторис о чужих товарах или услугах

  • Промокоды, артикулы, партнёрские ссылки

  • Фразы вроде «успей купить» или «советую попробовать»

  • Даже «отзывы», если они стимулируют спрос

И не важно с маркировкой или без. Всё это подпадёт под рекламу.

Постановление Правительства № 1087 уже вступило в силу, и теперь у нас есть чёткий «чек-лист» для определения, где заканчивается информационный контент и начинается реклама.

Основные критерии:

  1. Цель — привлечь внимание и стимулировать спрос.

  2. Это не справочный контент (каталог в едином стиле — не реклама).

  3. Это не личное объявление «продам диван».

И да, даже «просто отзыв» теперь может быть рекламой.

А как же про себя?

Можно рассказывать о себе и своём деле — если нет прямого призыва к покупке.
✔️ «Я юрист, веду такие-то дела» — можно
❌ «Запишись на консультацию» — уже реклама

Оценивать будет Роскомнадзор. А его «алгоритмы» ох какие универсальные.

Штрафы

Физлица — до 2 500 ₽

ИП — до 20 000 ₽

Юрлица — до 500 000 ₽

За каждый пост или сторис!

Что делать прямо сейчас

  • Удалить старые рекламные публикации — даже если они годичной давности

  • Не публиковать обзоры, промики и «невинные советы»

  • Перенести коммерческий контент в другие каналы

  • Проконсультироваться с юристом

Закон — не запрет на жизнь, а новые правила игры. Кто умеет адаптироваться, тот выиграет.

Больше пользы и судебной практики у меня на канале.

*принадлежит компании Meta1, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

Артем Шпаков

Артем Шпаков

Руководитель в ООО

1 подписчик21 пост

