Как проверить контрагента?

Желательно перед любыми отношениями проходить небольшой чекап на предмет вашей совместимости. Это не дает 100% гарантии, но все же позволяет немного лучше узнать того с кем предстоит работать.
Итак, все что вам пригодится — это ИНН либо ОГРН. Было бы неплохо еще и паспорта участников общества и/или его руководителя, но их получить сложнее.
1️⃣В налоговой
Здесь ФНС нам предоставляет обширный спектр сервисов:
— прозрачный бизнес (https://pb.nalog.ru/), который позволяет сразу провести комплексную проверку по налогам, директору, нарушениям, адресу и т.д.
— сведения из ЕГРЮЛ по выписке (https://egrul.nalog.ru/);
— читаем Вестник государственной регистрации (https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/) (там можно найти решение о ликвидации и реорганизации компании)
— дополнительно смотрим Федресурс (https://bankrot.fedresurs.ru/) на предмет возможных признаков банкротства
2️⃣В судах
Легче всего будет проверить компанию в картотеке арбитражных дел (https://kad.arbitr.ru/): с кем, когда и почему судился.
Сложнее искать в гражданских судах, но можно начать с районного или городского суда, расположенного по месту регистрации юридического лица. А потом еще заглянуть на СудАкт (https://sudact.ru/).
3️⃣У приставов
В банке данных исполнительных производств (https://fssp.gov.ru/iss/ip/) проверяем на наличие просуженных долгов.
4️⃣В других реестрах
Здесь уже предметно можно проверять компанию по видам ее деятельности в соответствующих государственных органах: Роскомнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и т.д.
Конечно, есть сервисы, которые автоматизируют процесс поиска информации о контрагенте и предоставляют отчет со всех доступных в интернете источников. Как правило, за полный доступ к информации нужно или зарегистрироваться на сайте такого сервиса или оплатить подписку, разовую услугу по сбору информации.
Каким способом воспользоваться — выбор за вами.
