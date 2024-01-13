Отчеты и уведомления. Когда и что сдавать в январе

При представлении отчетов и уведомлений необходимо учесть следующее:
👉Изменились формы ЕФС-1, РСВ, отчета о движении денежных средств по зарубежным счетам;
👉Вместо СЗВ-СТАЖ надо сдать сведения о стаже в составе ЕФС-1;
👉Появилась новая декларация по налогу на сверхприбыль.
Сроки представления
✅ не позднее 9 января:
уведомление о переходе на УСН;
уведомление о переходе на АУСН;
уведомление об отказе от АУСН;
в ЛК данные о доходах, полученных на АУСН без использования ККТ и не через банковский счет, за декабрь;
уведомление о переходе на ЕСХН;
ЕФС-1 с подразделом 1.1 о трудовой деятельности (вместо СЗВ-ТД) в СФР, если приняли, уволили, приостановили, возобновили трудовой договор либо заключили, прекратили договор ГПХ 29.12.2023.
✅ не позднее 15 января:
уведомление об отказе от УСН;
уведомление об отказе от ЕСХН.
✅ не позднее 22 января:
журнал учета счетов-фактур за IV квартал;
декларацию по косвенным налогам за декабрь;
единая упрощенная налоговая декларация за 2023 год.
✅ не позднее 25 января:
уведомление для ЕНП, в том числе об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 января;
РСВ за 2023 год;
персонифицированные сведения о физлицах за декабрь;
ЕФС-1 с подразделом 1.1 о трудовой деятельности за декабрь (в части кадровых мероприятий, кроме приема или увольнения);
ЕФС-1 с подразделом 1.2 (замена СЗВ-СТАЖ) о страховом стаже за 2023 год;
ЕФС-1 с разделом 2 о взносах на травматизм за 2023 год;
декларация по НДС за IV квартал;
- отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за IV квартал;
декларация по налогу на сверхприбыль;
декларация по водному налогу за IV квартал;
декларация по НДПИ за декабрь.
✅ не позднее 30 января — отчет по счетам за границей за IV квартал.
✅ не позднее 1 февраля — уведомление о выборе налогового органа для представления декларации по налогу на имущество за 2023 год.
ЧЕК ЛИСТ по сдаче отчетов, уведомлений и заявлений в январе 2024 года вы можете скачать на моем Telegram- канале.
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина.
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