Ольга Неволина
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Ольга Неволина
Отчетность

Отчеты и уведомления. Когда и что сдавать в январе

Несмотря на то, что в январе половина дней — выходные, в этом месяце нужно сдать в налоговую ряд отчетов и уведомлений.
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При представлении отчетов и уведомлений необходимо учесть следующее:

👉Изменились формы ЕФС-1, РСВ, отчета о движении денежных средств по зарубежным счетам;

👉Вместо СЗВ-СТАЖ надо сдать сведения о стаже в составе ЕФС-1;

👉Появилась новая декларация по налогу на сверхприбыль.

Сроки представления

✅ не позднее 9 января:

  • уведомление о переходе на УСН;

  • уведомление о переходе на АУСН;

  • уведомление об отказе от АУСН;

  • в ЛК данные о доходах, полученных на АУСН без использования ККТ и не через банковский счет, за декабрь;

  • уведомление о переходе на ЕСХН;

  • ЕФС-1 с подразделом 1.1 о трудовой деятельности (вместо СЗВ-ТД) в СФР, если приняли, уволили, приостановили, возобновили трудовой договор либо заключили, прекратили договор ГПХ 29.12.2023.

    не позднее 15 января:

  • уведомление об отказе от УСН;

  • уведомление об отказе от ЕСХН.

    ✅ не позднее 22 января:

  • журнал учета счетов-фактур за IV квартал;

  • декларацию по косвенным налогам за декабрь;

  • единая упрощенная налоговая декларация за 2023 год.

    не позднее 25 января:

  • уведомление для ЕНП, в том числе об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 января;

  • РСВ за 2023 год;

  • персонифицированные сведения о физлицах за декабрь;

  • ЕФС-1 с подразделом 1.1 о трудовой деятельности за декабрь (в части кадровых мероприятий, кроме приема или увольнения);

  • ЕФС-1 с подразделом 1.2 (замена СЗВ-СТАЖ) о страховом стаже за 2023 год;

  • ЕФС-1 с разделом 2 о взносах на травматизм за 2023 год;

  • декларация по НДС за IV квартал;
    - отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за IV квартал;

  • декларация по налогу на сверхприбыль;

  • декларация по водному налогу за IV квартал;

  • декларация по НДПИ за декабрь.

    не позднее 30 января — отчет по счетам за границей за IV квартал.

    ✅ не позднее 1 февраля — уведомление о выборе налогового органа для представления декларации по налогу на имущество за 2023 год.

ЧЕК ЛИСТ по сдаче отчетов, уведомлений и заявлений в январе 2024 года вы можете скачать на моем Telegram- канале.

Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина.

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