Отчеты и уведомления. Когда и что сдавать в январе

При представлении отчетов и уведомлений необходимо учесть следующее:

👉Изменились формы ЕФС-1, РСВ, отчета о движении денежных средств по зарубежным счетам;

👉Вместо СЗВ-СТАЖ надо сдать сведения о стаже в составе ЕФС-1;

👉Появилась новая декларация по налогу на сверхприбыль.

✅ не позднее 9 января:

уведомление о переходе на УСН;

уведомление о переходе на АУСН;

уведомление об отказе от АУСН;

в ЛК данные о доходах, полученных на АУСН без использования ККТ и не через банковский счет, за декабрь;

уведомление о переходе на ЕСХН;

ЕФС-1 с подразделом 1.1 о трудовой деятельности (вместо СЗВ-ТД) в СФР, если приняли, уволили, приостановили, возобновили трудовой договор либо заключили, прекратили договор ГПХ 29.12.2023.



✅ не позднее 15 января:

уведомление об отказе от УСН;

уведомление об отказе от ЕСХН.



✅ не позднее 22 января:

журнал учета счетов-фактур за IV квартал;

декларацию по косвенным налогам за декабрь;

единая упрощенная налоговая декларация за 2023 год.



✅ не позднее 25 января:

уведомление для ЕНП, в том числе об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 января;

РСВ за 2023 год;

персонифицированные сведения о физлицах за декабрь;

ЕФС-1 с подразделом 1.1 о трудовой деятельности за декабрь (в части кадровых мероприятий, кроме приема или увольнения);

ЕФС-1 с подразделом 1.2 (замена СЗВ-СТАЖ) о страховом стаже за 2023 год;

ЕФС-1 с разделом 2 о взносах на травматизм за 2023 год;

декларация по НДС за IV квартал;

- отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за IV квартал;

декларация по налогу на сверхприбыль;

декларация по водному налогу за IV квартал;