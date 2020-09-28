Можно ли признать фиктивными договоры с ИП — бывшими работниками?

📜СУТЬ ДЕЛА:

Организация заключила с ИП договоры маркетинговых услуг, агентские и сервисные договоры. Инспекция решила, что договоры фиктивные. Их заключение позволило организации получить экономию по налогу на прибыль, НДФЛ и взносам.



⚖️ РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Суды согласились. Общество создало схему ухода от налогов:

✓- ИП выполняли ту же работу и в том же объеме, что и ранее, когда были сотрудниками организации;

✓- договоры заключили в день регистрации физлиц как ИП (на следующий день);

✓- организация обеспечивала их связью, рабочим местом;

- ИП подписывали и согласовывали договоры и письма так же, как работники;

✓- деньги от общества ИП переводили сотрудникам организации и ее контрагентов, в которых работали сотрудники общества по совместительству, с назначением "материальная помощь", "перевод денежных средств". Деньги выводили для выплаты "серой" зарплаты;

✓- долги организации ИП уступили директору общества, который простил их. После уступки общество не прекратило расчеты с ИП;

✓- у ИП был доступ к бухгалтерии организации. Они могли проверять объемы продаж и контролировать размеры своего вознаграждения, которое зависело от этого объема;

✓- IP-адреса предпринимателей и общества совпадали;

✓- то, что работники изменили статус на ИП, не повлияло на отношения организации с контрагентами (договоры с ними продлили, клиентская база не выросла и т.д.).

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина