Можно ли признать фиктивными договоры с ИП — бывшими работниками?

📜СУТЬ ДЕЛА:
Организация заключила с ИП договоры маркетинговых услуг, агентские и сервисные договоры. Инспекция решила, что договоры фиктивные. Их заключение позволило организации получить экономию по налогу на прибыль, НДФЛ и взносам.
⚖️ РЕШЕНИЯ СУДОВ:
Суды согласились. Общество создало схему ухода от налогов:
✓- ИП выполняли ту же работу и в том же объеме, что и ранее, когда были сотрудниками организации;
✓- договоры заключили в день регистрации физлиц как ИП (на следующий день);
✓- организация обеспечивала их связью, рабочим местом;
- ИП подписывали и согласовывали договоры и письма так же, как работники;
✓- деньги от общества ИП переводили сотрудникам организации и ее контрагентов, в которых работали сотрудники общества по совместительству, с назначением "материальная помощь", "перевод денежных средств". Деньги выводили для выплаты "серой" зарплаты;
✓- долги организации ИП уступили директору общества, который простил их. После уступки общество не прекратило расчеты с ИП;
✓- у ИП был доступ к бухгалтерии организации. Они могли проверять объемы продаж и контролировать размеры своего вознаграждения, которое зависело от этого объема;
✓- IP-адреса предпринимателей и общества совпадали;
✓- то, что работники изменили статус на ИП, не повлияло на отношения организации с контрагентами (договоры с ними продлили, клиентская база не выросла и т.д.).
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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